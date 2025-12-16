€ 5.0920
|
$ 4.3312
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0920
|
$ 4.3312
 
DCNews Stiri Cum a ajuns Iulia Scântei să reprezinte România în Comisia de la Veneția
Data actualizării: 14:09 16 Dec 2025 | Data publicării: 13:52 16 Dec 2025

Cum a ajuns Iulia Scântei să reprezinte România în Comisia de la Veneția
Autor: Roxana Neagu

iuliana scantei 1_INQUAM_Photos_George_Calin Inquam Photos / George Călin / Iulia Scântei, la paradă, în Galben
 

Iulia Scântei, judecătoarea CCR care reprezintă România în Comisia de la Veneția, a intrat inițial în organul consultativ ca supleant, după o retragere. Acum se află în biroul lărgit de conducere al Comisiei.

”Sunt onorată să fac parte în urma alegerilor, din Biroul lărgit (Enlarged Bureau) de conducere al Comisiei de la Veneția și să exercit calitatea de președinte al Sub-Comisiei pentru Protecția Minorităților Naționale din cadrul Comisiei de la Veneția pentru un mandat de 2 ani. Am fost desemnată membru supleant al Comisiei acum 3 ani, iar din anul 2024 sunt membru titular al Comisiei de la Veneția din partea României, pentru un mandat de 4 ani. Mă bucur că implicarea mea în activitatea Comisiei de la Veneția pentru promovarea rolului Comisiei în apărarea drepturilor fundamentale și în consolidarea statului de drept și a democrației, a fost apreciată și concretizată într-o astfel de alegere” a anunțat Iulia Scântei, pe Facebook. 

Comisia de la Veneția este un organ consultativ al Consiliului Europei. Din ea fac parte experți independenți în dreptul constituțional.

În prezent, are mai mult de o sută de membri numiți de statele membre și reprezentanți ai observatorilor și ai organizațiilor cu statut special. Membrii sunt ”cadre universitare superioare, în special în domeniul dreptului constituțional sau internațional, judecători ai curților supreme și constituționale sau membri ai parlamentelor naționale”.

Aceștia sunt numiți de către statele membre, pentru 4 ani, cu perioada realegerii. Potrivit procedurii, Ministerul Justiției formulează propunerea privind numirea reprezentantului României în Comisie, Ministerul Afacerilor Externe dă un aviz iar primul ministru aprobă.

”Într-o perioadă complicată în care multe state europene înregistrează un regres al statului de drept și al practicilor democratice, Comisia de la Veneția va avea în mandatul noii conduceri, misiunea dificilă de a continua să apere, prin opiniile și rapoartele sale, principiile și valorile democratice europene și să îndrume în acest sens, statele membre ale Consiliului Europei. Mult succes noii echipe de conducere a Comisiei de la Veneția pentru promovarea eficientă prin Drept, a Democrației și a Statului de Drept” a arătat Iulia Scântei, în mesajul său. 

Cum a ajuns Iulia Scântei membru supleant, în urmă cu 3 ani

Sebastian Rădulețu, reprezentant al României în Comisia de la Veneția, a fost înlocuit la trei luni de la numirea sa în funcție de către guvern. 

A demisionat pentru o altă propunere. În acel moment, a fost numită membru supleant judecătoarea de la Curtea Constituțională, Iulia Scântei. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

iulia scantei
comisia de la venetia
venetia
judecator
ccr
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 minute
România, absentă de la deciziile UE privind Ucraina. Victor Ponta: Acesta ne e locul. Oana Țoiu, ocupată să o susțină pe Buzoianu
Publicat acum 19 minute
Greve pe aeroporturile din Europa de Crăciun. Unde vor fi zboruri anulate și întârzieri
Publicat acum 32 minute
Michelle și Barack Obama urmau să se întâlnească cu Rob Reiner și soția sa chiar în ziua morții acestora
Publicat acum 34 minute
Prețurile la mașini de spălat și automobile ar putea crește. Taxa UE pe carbon ar putea fi extinsă
Publicat acum 1 ora si 0 minute
Un şofer de 70 de ani din Târgovişte a intrat în plin în cinci maşini staţionate. Sunt mai mulți răniți
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 14 Dec 2025
Dan Diaconescu, dezvăluiri despre judecătoarea Raluca Moroșanu: Aveam vocea asta în creier, mi-a marcat 12 ani
Publicat pe 14 Dec 2025
PSD a decis cum votează la moțiunea împotriva ministrului Diana Buzoianu
Publicat acum 21 ore si 38 minute
Moțiunea împotriva Dianei Buzoianu a trecut. Daniel Zamfir: Mărturisesc că am greșit în privința doamnei ministru
Publicat pe 14 Dec 2025
Ciudatul caz al unui magistrat care a semnat petiția din justiție. O hârtie anonimă a dus la un haos în Buzău
Publicat pe 15 Dec 2025
Rodica Stănoiu ar fi mers la notar alături de iubitul tânăr, înainte să moară, pentru a redacta un testament
 
fiat justitia pereat mundus adevaratul inteles al expresiei care justifica protestele din piata victoriei Fiat Justitia, pereat mundus-adevăratul înțeles al expresiei care justifică protestele din Piața Victoriei

de Val Vâlcu

un avocat ii avertizeaza pe judecatori este infractiune ce i se poate raspunde Un avocat îi avertizează pe judecători: este infracțiune! Ce i se poate răspunde

de Val Vâlcu

fisura in cetatea lui maghiara e mare de ce problema lui orban nu sunt cei 50 000 de oameni din strada ci ca a pierdut controlul Fisura în cetatea ungară e tot mai mare. De ce problema lui Orban nu sunt cei 50.000 de oameni din stradă ci că a pierdut controlul

de Tudor Curtifan

vezi arhiva de editoriale
 
x close