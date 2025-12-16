Cum a ajuns Iulia Scântei să reprezinte România în Comisia de la Veneția

”Sunt onorată să fac parte în urma alegerilor, din Biroul lărgit (Enlarged Bureau) de conducere al Comisiei de la Veneția și să exercit calitatea de președinte al Sub-Comisiei pentru Protecția Minorităților Naționale din cadrul Comisiei de la Veneția pentru un mandat de 2 ani. Am fost desemnată membru supleant al Comisiei acum 3 ani, iar din anul 2024 sunt membru titular al Comisiei de la Veneția din partea României, pentru un mandat de 4 ani. Mă bucur că implicarea mea în activitatea Comisiei de la Veneția pentru promovarea rolului Comisiei în apărarea drepturilor fundamentale și în consolidarea statului de drept și a democrației, a fost apreciată și concretizată într-o astfel de alegere” a anunțat Iulia Scântei, pe Facebook.

Comisia de la Veneția este un organ consultativ al Consiliului Europei. Din ea fac parte experți independenți în dreptul constituțional.

În prezent, are mai mult de o sută de membri numiți de statele membre și reprezentanți ai observatorilor și ai organizațiilor cu statut special. Membrii sunt ”cadre universitare superioare, în special în domeniul dreptului constituțional sau internațional, judecători ai curților supreme și constituționale sau membri ai parlamentelor naționale”.

Aceștia sunt numiți de către statele membre, pentru 4 ani, cu perioada realegerii. Potrivit procedurii, Ministerul Justiției formulează propunerea privind numirea reprezentantului României în Comisie, Ministerul Afacerilor Externe dă un aviz iar primul ministru aprobă.

”Într-o perioadă complicată în care multe state europene înregistrează un regres al statului de drept și al practicilor democratice, Comisia de la Veneția va avea în mandatul noii conduceri, misiunea dificilă de a continua să apere, prin opiniile și rapoartele sale, principiile și valorile democratice europene și să îndrume în acest sens, statele membre ale Consiliului Europei. Mult succes noii echipe de conducere a Comisiei de la Veneția pentru promovarea eficientă prin Drept, a Democrației și a Statului de Drept” a arătat Iulia Scântei, în mesajul său.

Cum a ajuns Iulia Scântei membru supleant, în urmă cu 3 ani

Sebastian Rădulețu, reprezentant al României în Comisia de la Veneția, a fost înlocuit la trei luni de la numirea sa în funcție de către guvern.

A demisionat pentru o altă propunere. În acel moment, a fost numită membru supleant judecătoarea de la Curtea Constituțională, Iulia Scântei.