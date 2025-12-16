Donald Trump Jr. s-a logodit pentru a treia oară. Cine este viitoarea noră a președintelui SUA

Donald Trump Jr. și Bettina Anderson s-au logodit după un an de relație, scrie Page Six.

Fiul cel mare al președintelui american Donald Trump a început o relație cu vedeta mondenă din Palm Beach anul trecut, exact când relația sa cu fosta prezentatoare Fox News, Kimberly Guilfoyle, se apropia de sfârșit.

Inițial, informația despre logodnă a apărut pe surse în presă, după ce Bettina Anderson a fost văzută purtând un inel gros cu diamant pe deget, scrie sursa citată. Apoi, informația a fost confirmată public și de către Donald Trump, președintele SUA. El a anunțat logodna la Casa Albă.

„Se înțeleg foarte bine și tocmai anunță prin intermediul meu că se căsătoresc”, a spus președintele american Donald Trump.

El a chemat cuplul la tribună, iar Donald Trump Jr. i-a mulțumit lui Anderson pentru că i-a acceptat cererea în căsătorie.

Bettina Anderson, Donald Trump și Donald Trump Jr. anunțând logodna la Casa Albă

Donald Trump Jr. are cinci copii. Este a treia oară când se logodește

Donald Trump Jr. a fost căsătorit anterior cu Vanessa, o femeie din înalta societate din Manhattan. S-au căsătorit la Mar-a-Lago în 2005 și au cinci copii cu vârste cuprinse între 18 și nouă ani, dar au divorțat în 2018.

Ulterior, fiul lui Donald Trump s-a logodit cu Kimberly Guilfoyle, o vedetă a televiziunii americane care a devenit directorul executiv al organizației Trump și figură proeminentă a Partidului Republican. Totuși, deși cei doi s-au logodit în anul 2020, s-au despărțit anul trecut, în perioada în care Donald Trump Jr. a fost văzut public pentru prima dată cu Anderson. Guilfoyle este acum ambasadoarea SUA în Grecia.

Donald Trump Jr. și Bettina Anderson, fiica filantropilor Harry Loy Anderson Jr. și Inger Anderson, au fost fotografiați plimbându-se la Palm Beach în august anul trecut.





