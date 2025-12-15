Luminile de sărbători devin din ce în ce mai strălucitoare și ne perturbă somnul

De la instalații LED vizibile din satelit până la decorațiuni lăsate aprinse târziu în noapte, sărbătorile de iarnă aduc un surplus de lumină care dereglează ceasul biologic al organismului.

Cercetătorii sugerează ca iluminatul de sărbători ar trebui să fie modest și programat, în general cu becuri calde și iluminat protejat pentru a limita efectele asupra vecinilor, plantelor din grădină, păsărilor migratoare și oricui încearcă să doarmă.

Orașe tot mai luminate de sărbători, nopți tot mai grele

Însă, iluminat controlat este din ce în ce mai rar în perioada sărbătorilor de iarnă. Imaginile din satelit arată că unele comunități strălucesc cu până la 50% mai puternic în timpul sărbătorilor, contribuind la o bază globală de poluare luminoasă care crește deja cu până la 10% în fiecare an. Apariția LED-urilor ieftine și eficiente din punct de vedere energetic a făcut ca nopțile de iarnă să fie mai luminoase ca niciodată. Chiar vizavi de Candy Cane Lane, o casă are acum peste 250.000 de becuri. Această lumină suplimentară se răspândește în cartiere și ecosisteme.

„Este distractiv să vezi aceste lumini. Acest lucru în sine are probabil efecte negative asupra sănătății. Dar putem fi și atenți și să reducem efectele potențial dăunătoare”, spune Phyllis Zee, medic specialist în medicina circadiană și a somnului la Universitatea Northwestern, conform National Geographic.

Toate formele de viață au evoluat cu zile luminoase și nopți întunecate. Oamenii sunt programați să vadă doar lumina slabă după apusul soarelui. Strălucirea LED-urilor moderne, mai luminoase și mai albastre decât lumina lunii sau a focului, trimite un semnal contradictoriu, suprimând melatonina și menținând creierul în stare de alertă.

Nivelurile scăzute de lumină ambientală, echivalente cu lumina stradală care pătrunde prin fereastra dormitorului sau lumina din hol pot fi suficiente pentru a declanșa această reacție.

„Nivelul de cortizol este ridicat. Ritmul cardiac este ridicat. Este ca și cum corpul tău simte ceva neobișnuit în mediul înconjurător și este gata să se trezească în orice moment”, spune Zee.

Lumina nopții, asociată cu riscuri serioase pentru sănătate

Expunerea la lumină pe timp de noapte a fost asociată cu riscuri mai mari de depresie, diabet și obezitate. Un studiu publicat la sfârșitul lunii octombrie a constatat că persoanele expuse la o lumină mai puternică pe timp de noapte se confruntă cu riscuri semnificativ mai mari de atac de cord, accident vascular cerebral, insuficiență cardiacă și fibrilație atrială, chiar și după luarea în considerare a factorilor precum durata somnului.

Iarna agravează situația. Zăpada și norii amplifică luminozitatea nocturnă, în timp ce zilele mai scurte și mai întunecate înseamnă o expunere mai redusă la lumina puternică a zilei, care ajută la reglarea ceasului biologic al organismului.

Totuși, oamenii de știință spun că nu este nevoie să fim pesimiști. Alegeri simple pot menține festivitățile luminoase fără a copleși oamenii sau fauna sălbatică.

„Sărbătorirea cu lumini este o înclinație destul de universală. Iar lumina poate fi folosită într-un mod care să îi facă prezența specială, dar la fel ca în muzică, pauzele sunt la fel de importante ca notele”, spune Travis Longcore, profesor de mediu și durabilitate la Universitatea din California, Los Angeles.

Alegeți lumina mai caldă

LED-urile standard de culoare albă rece sunt mai luminoase și mai albastre decât becurile incandescente de modă veche, care au fost scoase treptat din uz. Lumina albastră este un semnal deosebit de puternic în timpul zilei. De asemenea, se împrăștie mai departe, făcând ca luminile stradale sau acoperișul alb-rece al vecinului, să ajungă mai ușor la fereastra dormitorului tău.

Totuși, prea multă lumină de orice culoare poate perturba somnul și ritmurile circadiene.

„Este mai bine să se aplice controale temporale și spațiale pe parcursul unei zile de 24 de ore și pe calendar”, spune Longcore.

Iluminați doar momentele și locurile importante

Expoziția Candy Cane Lane este programată cu un temporizator. Locuitorii își sincronizează luminile, iar în timpul săptămânii totul se întunecă la ora 21:30.

Perioada de afișare este, de asemenea, scurtă: de la 6 decembrie până în ziua de Anul Nou. „Crăciunul este un sezon”, spune Vincent Miller, care locuiește pe această stradă de mai bine de trei decenii. „Oamenii continuă să-l prelungească, iar tot ce fac este să-l ieftinească”.

Iluminarea pe tot parcursul anului a devenit la modă, spre dezamăgirea oamenilor de știință și a susținătorilor. Unii lasă luminile de iarnă aprinse, alții agăță decorațiuni pentru noi sărbători.

„Portocaliu pentru Halloween, verde pentru Ziua Sfântului Patrick, roz pentru Ziua Îndrăgostiților”, spune Ruskin Hartley, director executiv al organizației non-profit DarkSky International. Dar culoarea poate fi înșelătoare.

Cercetătorii de la Grădina Zoologică din Detroit au descoperit recent că LED-urile roz emit în continuare o cantitate substanțială de lumină albastră, ceea ce a determinat o reproiectare a iluminatului nocturn, spune Grace Fuller, director senior pentru bunăstarea animalelor și cercetare la grădina zoologică.

Unele țări ripostează

Rancho Santa Fe, California, impune stingerea luminilor până la ora 23:00 și permite afișarea luminilor doar șase săptămâni consecutive pe an.

Oamenii de știință recomandă, de asemenea, să se ia în considerare locul în care ajung luminile. Multe lumini mai sunt ascunse sub streșini, împiedicând răspândirea luminii către locatari sau vecini.

„Nicio lumină nu ar trebui să fie îndreptată în sus”, spune Siminovitch. El observă că o mare parte din acea lumină este pur și simplu irosită, răspândindu-se peste limitele proprietății și în coronamentul copacilor, unde nu afectează nici siguranța, nici frumusețea, ci doar noaptea în sine.

Cum sunt afectate animalele de luminile de sărbători

Într-un studiu, oamenii de știință de la o universitate din Texas au descoperit că veverițele din campus se hrăneau mai mult noaptea și erau mai susceptibile de a fi mâncate de prădători în săptămânile în care luminile albastre strălucitoare de sărbători decorau copacii din campus. Alte studii documentează impactul poluării luminoase, de la modificarea metabolismului plantelor până la schimbări în populațiile de melci și insecte și modificări în răspândirea virusului West Nile.

Ceea ce îngrijorează însă cel mai mult mulți oameni de știință este creșterea numărului de evenimente de sărbători iluminate puternic în grădinile zoologice și botanice.

„Animalele nu vor muri. Dar pun pariu că veți constata o creștere a cortizolului și tulburări de somn. Toți ne simțim mai bine cu ciclurile naturale de lumină și întuneric”, spune Longcore.

Hartley susține că evenimentele nocturne pot fi și momente educative.

„Oamenii ies noaptea pentru a admira frumusețea luminilor. Dar apoi le stingeți, pentru ca oamenii să poată admira adevărata frumusețe a nopții: cerul înstelat de deasupra lor”, spune el.

Sfatul său se aplică în general: „Sărbătoriți. Dar faceți-o în mod responsabil. Există pași simpli pe care îi puteți urma pentru a contribui la soluție, pe tot parcursul anului. Stingeți lumina de pe verandă când vă culcați”.