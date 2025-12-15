€ 5.0904
Rodica Stănoiu, deshumată, după ce procurorii au deschis dosar de moarte suspectă. Iubitul mai tânăr cu 50 de ani ar urma să fie audiat
Data actualizării: 11:40 15 Dec 2025 | Data publicării: 10:19 15 Dec 2025

Rodica Stănoiu, deshumată, după ce procurorii au deschis dosar de moarte suspectă. Iubitul mai tânăr cu 50 de ani ar urma să fie audiat
Autor: Doinița Manic

Rodica Stănoiu, fostă ministră a Justiției Imagine cu Rodica Stănoiu, fostă ministră a Justiției. Foto: Agerpres
 

Procurorii ar fi deschis un dosar de moarte suspectă în cazul fostului ministrul al Justiției, Rodica Stănoiu, iar cadavrul acesteia va fi deshumat.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov ar fi deschis un dosar de moarte suspectă în cazul fostului ministrul al Justiției, Rodica Stănoiu. Procurorii s-ar fi autosesizat pentru că au apărut mai multe controverse după decesul acesteia și au cerut documentele şi fișele medicale de la spitalele unde aceasta ar fi fost internată.

Potrivit TVR Info, care citează surse judiciare, vor fi audiate mai multe persoane cu care a intrat în contact Rodica Stănoiu, inclusiv partenerul său cu 50 de ani mai tânăr.

Totodată, potrivit surselor România TV, trupul Rodicăi Stănoiu ar fi fost deja deshumat, luni, după ce procurorii au deschis dosar de moarte suspectă. Medicii legiști urmează să facă autopsia, pentru a stabili ce leziuni a avut pe corp fostul ministru al Justiției și cum au fost cauzate.

Avocatul Cătălin Crăciunescu anunțase la DC NEWS că asta s-ar putea întâmpla

Reamintim că avocatul Cătălin Crăciunescu declarase în exclusivitate pentru DC NEWS, în urmă cu patru zile, că cel mai probabil urmează ca procurorii să se autosesizeze în acest caz, după ce potrivit unor declarații făcute de prietenele Rodicăi Stănoiu abia după înmormântarea acesteia, fostul ministru al Justiției ar fi fost internată la Spitalul "Alexandru Obergia" din București, cu doar câteva zile înainte de a fi găsită moartă, și ar fi avut semne de subnutriție, dar și lovituri la cap și la ochi.

"Acum Parchetul s-ar putea autosesiza să identifice dacă și-a luat medicația, dacă era subnutrită etc. Fiind înmormântarea recentă, pot face o expertiză judiciară pe baza deshumării probabil, 100% s-a deschis un dosar in rem, e obligatoriu, pentru că vorbim de viața unei persoane - și atunci vor dispune probe după deces, adică: analize medicale, analize corporale, analizarea încă o dată a cadavrului pentru echimoze și alte lucruri", declarase avocatul Cătălin Crăciunescu pentru DC NEWS, acum câteva zile.

Val de acuzații la adresa iubitului cu 50 de ani mai tânăr

Sursele au susținut în spațiul public că medicii nu ar fi raportat autorităților aceste semne, iar Stănoiu ar fi fost externată ulterior, pe semnătură, de către partenerul ei mai tânăr. Astfel, apropiații Rodicăi Stănoiu au cerut deshumarea cadavrului.

Toate acuzațiile lansate de apropiații fostului ministru al Justiției sunt îndreptate spre bărbatul cu 50 de ani mai tânăr, despre care presa scrie că ar fi jurist. De altfel, unele surse afirmă că Rodica Stănoiu s-ar fi căsătorit în secret cu acest bărbat, iar acum el ar fi moștenitorul de drept al averii fostei ministre a Justiției, în contextul în care Stănoiu nu a avut copii. 

Reamintim că Rodica Stănoiu, fost ministru al Justiției în Guvernul Adrian Năstase, a murit pe 3 decembrie 2025, la vârsta de 86 ani. Inițial, în spațiul public a apărut informația că un infarct ar fi cauza decesului, iar înmormântarea a avut loc pe 5 decembrie 2025. Totuși, la câteva zile de la înmormântare, unii dintre apropiații ei au cerut ca Stănoiu să fie dezgropată pentru ca specialiștii să stabilească exact dacă moartea acesteia a suvernit din cauze naturale.

