Atac „în curs” pe o celebră plajă din Sydney. Poliția ordonă populației să se pună la adăpost

"Poliţia intervine într-un incident în curs pe plaja Bondi şi ordonă populaţiei SĂ EVITE zona. Toate persoanele care se află acolo trebuie să se pună la adăpost", a scris poliţia statului australian Noul Wales de Sud într-un comunicat pe reţelele sociale.

Poliţia a anunţat apoi că a arestat două persoane suspecte, fără a furniza alte detalii.

Potrivit cotidianului Sydney Morning Herald, mai multe persoane au fost rănite, în timp ce posturile de televiziune Sky şi ABC au difuzat imagini cu oameni întinşi pe jos.

Înregistrări video care circulă pe platforma X arată oameni fugind în toate direcţiile pe plaja Bondi, în timp ce se aud mai multe focuri de armă şi sirene ale poliţiei.

"Am fost informaţi în legătură cu situaţia securitară din Bondi. Cerem populaţiei din zonă să urmeze instrucţiunile poliţiei" statului Noul Wales de Sud, a declarat un purtător de cuvânt al premierului australian Anthony Albanese.

Situată în estul oraşului Sydney, Bondi este plaja cea mai celebră din Australia şi atrage un mare număr de turişti, surferi şi înotători, mai ales la sfârşit de săptămână.