€ 5.0904
|
$ 4.3406
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0904
|
$ 4.3406
 
DCNews Stiri Internațional Atac „în curs” pe o celebră plajă din Sydney. Poliția ordonă populației să se pună la adăpost
Data actualizării: 11:32 14 Dec 2025 | Data publicării: 11:32 14 Dec 2025

BREAKING NEWS Atac „în curs” pe o celebră plajă din Sydney. Poliția ordonă populației să se pună la adăpost
Autor: DC News

bulgaria-parcari_55994900 Foto: Pixabay
 

Poliţia australiană a ordonat azi populaţiei să se pună la adăpost din cauza unui "incident în curs" pe celebra plajă Bondi din Sydney, informează agenţiile de presă internaţionale, potrivit Agerpres.

"Poliţia intervine într-un incident în curs pe plaja Bondi şi ordonă populaţiei SĂ EVITE zona. Toate persoanele care se află acolo trebuie să se pună la adăpost", a scris poliţia statului australian Noul Wales de Sud într-un comunicat pe reţelele sociale.

Poliţia a anunţat apoi că a arestat două persoane suspecte, fără a furniza alte detalii.

Potrivit cotidianului Sydney Morning Herald, mai multe persoane au fost rănite, în timp ce posturile de televiziune Sky şi ABC au difuzat imagini cu oameni întinşi pe jos.

Înregistrări video care circulă pe platforma X arată oameni fugind în toate direcţiile pe plaja Bondi, în timp ce se aud mai multe focuri de armă şi sirene ale poliţiei.

"Am fost informaţi în legătură cu situaţia securitară din Bondi. Cerem populaţiei din zonă să urmeze instrucţiunile poliţiei" statului Noul Wales de Sud, a declarat un purtător de cuvânt al premierului australian Anthony Albanese.

Situată în estul oraşului Sydney, Bondi este plaja cea mai celebră din Australia şi atrage un mare număr de turişti, surferi şi înotători, mai ales la sfârşit de săptămână.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

sydney
atac
plaja
atentat
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 15 minute
Atac „în curs” pe o celebră plajă din Sydney. Poliția ordonă populației să se pună la adăpost
Publicat acum 35 minute
Nicușor Dan nu-și pune geaca roșie: Ura împotriva magistraților nu e normală
Publicat acum 1 ora si 7 minute
Un avion de pasageri Boeing 777 s-a întors pe aeroport după ce o defecțiune la un motor a provocat un incendiu la decolare
Publicat acum 1 ora si 24 minute
Trump susține că republicanii ar putea pierde alegerile din 2026 și invocă motivul posibilei înfrângeri
Publicat acum 1 ora si 46 minute
Rareș, „Cel mai fericit de pe pământ”, show la Băneasa Christmas World, duminică
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 17 ore si 23 minute
Mircea Badea, întrebare-cheie pentru „judecătoarea eroină” Raluca Moroșanu
Publicat pe 12 Dec 2025
Numire în Guvern. Cine este Corneliu Mureșan, noul secretar de stat
Publicat pe 12 Dec 2025
Criza Justiției din România, sub amprenta USR și #rezist. Bogdan Chirieac: Ce vedeți acum nu este finalul
Publicat pe 12 Dec 2025
Raluca Moroșanu, primul mesaj după ce a înfruntat conducerea Curţii de Apel Bucureşti
Publicat pe 12 Dec 2025
Protestele împotriva justiției, atac hibrid de tip Călin Georgescu. Bogdan Chirieac arată culisele din scandalul momentului
 
fisura in cetatea lui maghiara e mare de ce problema lui orban nu sunt cei 50 000 de oameni din strada ci ca a pierdut controlul Fisura în cetatea ungară e tot mai mare. De ce problema lui Orban nu sunt cei 50.000 de oameni din stradă ci că a pierdut controlul

de Tudor Curtifan

drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close