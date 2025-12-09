Trump îi atacă dur pe liderii europeni într-un interviu lung: Cred că sunt slabi. Nu știu ce să facă cu Europa

Într-un interviu extins acordat publicației americane POLITICO, Donald Trump a lansat un atac fără precedent la adresa „liderilor europeni", pe care i-a descris drept oameni „slabi" care conduc greșit națiuni „în degradare”. Mesajele sale au ridicat în lumea occidentală semne serioase de întrebare privind viitorul relației transatlantice, într-un moment în care războiul dintre Rusia și Ucraina tensionează deja scena politică.

Trump insistă că liderii europeni sunt „slabi” - critică fără precedent la adresa aliaților

Președintele american a acuzat direct capitalele occidentale că nu au reușit să gestioneze migrația și nici să oprească conflictul din Ucraina, sugerând că ar fi dispus să sprijine politicieni europeni cu o viziune apropiată de a sa. Declarațiile sale reprezintă cea mai dură ieșire publică la adresa aliaților.

„Cred că sunt slabi”, a spus Trump, referindu-se la conducătorii Europei. „Cred că nu știu ce să facă”, a continuat el, adăugând că „Europa nu știe ce să facă.”

Cuvintele sale vin într-un moment sensibil în negocierile pentru pace, în condițiile în care multe state de pe continent se tem că o administrația Trump ar putea reduce sprijinul pentru Ucraina și Europa. În interviu, Trump a afirmat că Rusia se află „în mod evident” într-o poziție mai avantajoasă decât Kievul.

POLITICO l-a desemnat pe Trump drept cea mai influentă persoană care va modela politica europeană în anul următor - o recunoaștere acordată anterior unor lideri precum președintele ucrainean Volodimir Zelenski, premierul italian Giorgia Meloni și premierul ungar Viktor Orban.

În plan intern, Trump oscilează între încredere totală și controverse politice

Pe lângă criticile la adresa Europei și a liderilor, Trump a lansat o serie de declarații surprinzătoare și privind politica americană: a condiționat numirea viitorului șef al Rezervei Federale de reducerea imediată a dobânzilor, a sugerat extinderea operațiunilor militare antidrog în Mexic și Columbia și i-a îndemnat pe judecătorii conservatori ai Curții Supreme, Samuel Alito și Clarence Thomas să nu se retragă.

În același timp, a oferit o evaluare radical optimistă asupra economiei americane: „A-plus-plus-plus-plus-plus (nr. A este nota 10 în sistemul educațional american)”, insistând că „prețurile scad peste tot”, în ciuda datelor oficiale care arată o creștere anuală de 3%.

Relațiile cu Europa se tensionează: migrație, securitate și susținerea unor politicieni

Publicarea noii Strategii Naționale de Securitate a administrației Trump, un document ce descrie Europa ca un actor care ar un parcurs ideologic profund greșit, a provocat agitație în marile capitale europene. Președintele a repetat această viziune în interviu, criticând orașe precum Londra și Paris pentru efectele migrației din Orientul Mijlociu și Africa. Fără o schimbare în politica de frontieră, a spus el, unele state europene „nu vor mai fi țări viabile”.

El l-a atacat direct pe primarul Londrei, Sadiq Khan, fiul unor imigranți pakistanezi și primul primar musulman al orașului, numindu-l „un dezastru” și susținând că a fost ales datorită imigrației masive: „Este ales pentru că au venit atât de mulți oameni. Acum votează pentru el.”

Președintele Consiliului European, António Costa, a cerut Casei Albe să respecte autonomia politică a Europei, afirmând: „Aliații nu amenință că vor interveni în viața democratică… Le respectă.”

Trump nu a părut însă dispus să dea înapoi: a anunțat că va continua să sprijine candidați europeni, inclusiv pe Viktor Orbán -indiferent de reacțiile locale.

Războiul din Ucraina rămâne un punct central: Trump spune că Rusia este mai puternică

Președintele american a declarat că a propus un nou plan de pace, pe care „unii oficiali ucraineni l-ar fi apreciat”, dar despre care spune că Volodimir Zelenski „încă nu l-a citit”. Totodată, Trump a sugerat că Ucraina ar trebui să organizeze alegeri, afirmând: „Nu au mai avut alegeri de mult timp… nu mai e democrație.”

În timp ce Zelenski discuta cu liderii Franței, Germaniei și Regatului Unit, Trump a spus că are puțină încredere în implicarea europeană: „Vorbește lumea, dar nu produce nimic.”

Politica externă se extinde: America Latină devine următorul front

În privința Americii Latine, Trump nu a exclus operațiuni militare în Venezuela pentru „înlăturarea” regimului lui Nicolás Maduro și a lăsat deschisă posibilitatea de a lovi ținte legate de traficul de droguri în Mexic și Columbia: „Sigur că aș face-o.” Liderul american a trimis o forță militară masivă în Caraibe pentru a lovi presupuse rețele de traficanți și pentru a presa regimul autoritar din Venezuela.

A apărat și decizia controversată de a-l grația pe fostul președinte hondurian Juan Orlando Hernández, spunând că „oameni foarte buni” i-au sugerat că acesta fusese vizat politic.

Unii lideri conservatori americani l-au avertizat pe Trump că o invazie terestră în Venezuela ar fi o linie roșie pentru alegătorii de dreapta care l-au susținut tocmai pentru că promitea să pună capăt războaielor externe.

„Nu vreau să exclud sau să confirm. Nu vorbesc despre asta”, a spus Trump despre posibilitatea trimiterii de trupe la sol, adăugând: „Nu vreau să vă vorbesc despre strategie militară.”

Sănătatea publică și presiunile economice complică scena politică americană

În timp ce primele de asigurări sunt aproape să explodeze în 2026, Trump nu a oferit o poziție clară despre prelungirea subvențiilor Obamacare, preferând să critice democrații pentru că „favorizează companiile de asigurări”.

Trump a spus că ar putea impune noi modificări ale politicii tarifare pentru a reduce prețul unor produse, așa cum deja a făcut, dar a insistat că, în general, tendința costurilor este descendentă.

„Prețurile scad peste tot”, a spus Trump, adăugând: „Totul scade.”

Prețurile au crescut însă cu 3% în cele 12 luni care s-au încheiat în septembrie, potrivit celui mai recent indice al prețurilor de consum.

În ceea ce privește dobânzile, Trump a confirmat că reducerea lor va fi un criteriu obligatoriu pentru viitorul șef al Fed: „Da.”

Cea mai imediată amenințare la adresa costului vieții pentru mulți americani este expirarea subvențiilor sporite pentru asigurările de sănătate din cadrul Obamacare - subvenții introduse de democrați în mandatul lui Joe Biden și care vor expira la finalul acestui an. Trump a fost în mare parte absent din negocierile privind politicile de sănătate din Washington, în timp ce democrații și câțiva republicani care susțin un compromis privind subvențiile s-au lovit de opoziția vehementă a aripii de dreapta. Ajungerea la un acord, și obținerea sprijinului republican necesar, ar necesita probabil intervenția directă a președintelui.

Planurile administrației privind politica de sănătate sunt învăluite în incertitudine. La sfârșitul lunii noiembrie, Casa Albă intenționa să prezinte o propunere de prelungire temporară a subvențiilor Obamacare, dar a amânat anunțul. Trump a promis de ani întregi că va prezenta un plan complet de înlocuire a Obamacare, dar nu a făcut-o niciodată. Nici de această dată nu s-a schimbat situația.

„Vreau să le ofer oamenilor o asigurare de sănătate mai bună, cu bani mai puțini”, a spus Trump. „Oamenii vor primi banii și își vor cumpăra asigurarea de sănătate pe care și-o doresc.”

Curtea Supremă intră în joc

Discuțiile au atins și tema cetățeniei prin naștere, după ce Curtea Supremă a acceptat să analizeze constituționalitatea acesteia. Trump a numit o eventuală blocare a planului său „devastatoare”. Nu a clarificat dacă ar retrage cetățenia celor deja născuți în SUA.

Trump s-a distanțat de unii membri ai propriului partid care sperau că cei doi cei mai în vârstă judecători conservatori, Clarence Thomas și Samuel Alito, ar putea lua în calcul retragerea înainte de alegerile parlamentare, astfel încât Trump să mai poată numi un alt judecător conservator, cât timp republicanii controlează Senatul.

Președintele a spus că preferă ca Alito, 75 de ani, și Thomas, 77 de ani, cei mai fideli judecători conservatori, să rămână pe poziție: „Sper să rămână”, a spus el, „pentru că îi consider extraordinari”, conform POLITICO.

