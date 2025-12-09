€ 5.0899
DCNews Stiri SUA intensifică presiunea asupra lui Zelenski pentru concesii teritoriale
Data publicării: 10:52 09 Dec 2025

SUA intensifică presiunea asupra lui Zelenski pentru concesii teritoriale
Autor: Elena Aurel

Donald Trump, Volodimir Zelenski și Vladimir Putin Președintele american Donald Trump (stânga), președintele ucrainean Volodimir Zelenski (centru) și președintele rus Vladimir Putin (dreapta). Colaj DCNews/Iulia Horovei; Sursa foto: Agerpres/Freepik
 

Volodimir Zelenski se confruntă cu presiuni crescute din partea SUA pentru a accepta pierderi teritoriale și alte concesii în cadrul planului de pace al lui Donald Trump.

Președintele Volodimir Zelenski se confruntă cu o presiune tot mai mare din partea Statelor Unite, care îi cer să accepte pierderi teritoriale semnificative și alte concesii în cadrul planului de pace propus de Donald Trump, au declarat pentru Axios două surse ucrainene, potrivit BBC

După săptămâni întregi de negocieri diplomatice intense, ucrainenii consideră în continuare că unele aspecte ale planului actual al SUA sunt favorabile Moscovei și că SUA pun presiune mult mai mare asupra lui Zelenski decât asupra președintelui rus Vladimir Putin, notează publicația.

Una dintre sursele americane citate de Axios neagă acest lucru și subliniază că SUA exercită presiuni și asupra lui Putin pentru a-și tempera cerințele.

Potrivit publicației, negocierile se concentrează în prezent pe două aspecte: cererea Rusiei de predare a întregului Donbas, inclusiv a teritoriilor controlate de trupele ucrainene, și solicitarea Ucrainei de a primi garanții de securitate fiabile din partea SUA pentru a preveni o eventuală agresiune din partea Rusiei.

Un oficial ucrainean a declarat că propunerea SUA, din perspectiva Kievului, s-a înrăutățit după o întâlnire de cinci ore a consilierilor lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, cu Putin, săptămâna trecută, la Kremlin.

Potrivit unei surse ucrainene, Witkoff și Kushner păreau să dorească un „da” clar din partea lui Zelenski atunci când au vorbit despre plan, în cadrul unei convorbiri telefonice de două ore cu președintele Ucrainei, sâmbătă.

„Aveam impresia că SUA încercau să ne convingă că Rusia vrea să ocupe tot Donbasul, iar americanii doreau ca Zelenski să accepte totul în convorbirea telefonică”, a declarat oficialul ucrainean.

VEZI ȘI: Zelenski, tratat cu spatele de faimosul motan Larry. Imaginile au făcut înconjurul Internetului / video viral

Progrese limitate în negocieri

Convorbirea telefonică cu Zelenski a avut loc după un maraton de trei zile de negocieri dintre Witkoff și Kushner și șeful delegației ucrainene, Rustem Umerov.

Potrivit oficialilor ucraineni și americani, în ciuda unor progrese, nu s-au înregistrat progrese semnificative în ceea ce privește soluționarea problemelor teritoriale sau garanțiile de securitate, scrie Axios.

Duminică, Trump a declarat că negociatorii lui Zelenski sunt „încântați” de planul SUA, în timp ce el însuși este „puțin dezamăgit” că Zelenski nu l-a „citit”.

Un oficial ucrainean a declarat publicației că propunerea SUA include acum condiții mai stricte decât versiunile anterioare - pe teme precum concesiile teritoriale și controlul centralei nucleare de la Zaporojie.

„Există aspecte importante legate de teritoriu care trebuie discutate mai detaliat: cine ce controlează, cine rămâne unde, cine retrage trupele și, dacă Ucraina își va retrage trupele de pe linia frontului, cum garantăm că Rusia va face la fel și nu va continua acțiunile militare”, a spus interlocutorul publicației.

La rândul său, un oficial american susține că versiunea actuală a planului a fost puternic influențată de propunerile părții ucrainene, iar Kushner și Witkoff au exercitat presiuni asupra lui Putin pentru ca acesta să accepte unele cerințe ale Ucrainei.

Luni, Zelenski s-a întâlnit la Londra cu liderii Marii Britanii, Franței și Germaniei pentru a formula o poziție comună privind planul lui Trump.

VEZI ȘI: Donald Trump lansează un nou atac la adresa Europei. Update: Reacția Germaniei

vladimir putin
volodimir zelenski
donald trump
razboi ucraina rusia
plan de pace ucraina
