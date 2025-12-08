€ 5.0899
Stiri

Zelenski, întâlnire cu Macron, Starmer și Merz la Londra. Discuții despre planul de pace
Data actualizării: 16:49 08 Dec 2025 | Data publicării: 16:45 08 Dec 2025

Zelenski, întâlnire cu Macron, Starmer și Merz la Londra. Discuții despre planul de pace
Autor: Iulia Horovei

cancelarul german Friedrich Merz, premierul britanic Keir Starmer, președintele ucrainean Volodimir Zelenski, președintele francez Emmanuel Macron De la stânga la dreapta: Cancelarul german Friedrich Merz, premierul britanic Keir Starmer, președintele ucrainean Volodimir Zelenski, președintele francez Emmanuel Macron. Cei patru lideri s-au întâlnit la Londra, pe 8 decembrie 2025, pentru o discuție despre planul de pace în Ucraina. Sursa foto: Agerpres
 

Președintele Volodimir Zelenski a fost primit de premierul britanic Keir Starmer, luni, la Londra, întâlnire la care participă și președintele francez Emmanuel Macron și cancelarul german Friedrich Merz. Cei patru lideri discută despre planul de pace.

Președintele Volodimir Zelenski a fost primit la Londra, luni după-amiază, de premierul britanic Keir Starmer. Liderul ucrainean a sosit în Regatul Unit pentru o rundă de consultări cu partenerii europeni, pe fondul impasului în negocierile recente dintre SUA și Ucraina din Florida. Zelenski a fost întâmpinat de Starmer cu o îmbrățișare, iar cei doi au schimbat câteva cuvinte înainte de a intra în sediul guvernului, potrivit The Guardian.

Premierul britanic Keir Starmer și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, îmbrățișându-se la sosirea lui Zelenski la Londra, luni, 8 decembrie 2025. Sursa foto: Agerpres

La întâlnire participă și președintele francez Emmanuel Macron, precum și cancelarul german Friedrich Merz. Cei trei lideri europeni au sosit la Londra cu puțin timp înainte de Zelenski, fiind primiți tot de Starmer.

Întâlnirea în format E3+Ucraina are rolul de a armoniza pozițiile europene înaintea unei noi etape de negocieri internaționale privind planul de pace.

Ce au spus liderii europeni la întâlnirea de la Londra

În declarațiile inițiale, Starmer a subliniat necesitatea unei păci „drepte și durabile”, în timp ce Zelenski a insistat asupra faptului că Ucraina are nevoie de sprijin atât din partea Europei, cât și a Statelor Unite.

Macron a afirmat că Europa „are multe cărți în mânecă”, referindu-se la presiunile economice asupra Rusiei și la opțiunile diplomatice ale UE.

La rândul său, cancelarul german Friedrich Merz a avertizat că anumite propuneri venite din partea administrației americane ridică „scepticism”, considerând însă că zilele următoare ar putea fi „decisive” pentru viitorul Ucrainei.

Contextul discuțiilor este marcat de tensiunile politice din SUA, unde unele voci apropiate administrației Trump au sugerat posibilitatea reducerii sprijinului militar pentru Kiev.

Declarațiile recente ale fiului lui Donald Trump, Donald Trump Jr., care a pus sub semnul întrebării continuarea ajutorului american, au fost urmărite atent în Europa și la Kiev.  El mai susținut că bogații „corupți” ai Ucrainei ar fi fugit din țară, lăsându-i pe „cei pe care îi considerau din clasa de țărani” să ducă greul războiului.

Trump îl critică pe Zelenski: Nu a citit propunerea americană de pace pentru Ucraina

Urmăriți DCNews și pe Google News

volodimir zelenski
keir starmer
emmanuel macron
friedrich merz
