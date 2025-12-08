Rogobete, apel puternic pentru donarea de sânge: Binele se face prin oameni

€ 5.0899
Data publicării: 13:03 08 Dec 2025

Autor: Dana Mihai

alexandru rogobete1 Alexandru Rogobete/sursa Facebook
 

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a transmis un apel puternic la solidaritate, subliniind importanța donării de sânge și lăudând campania „Avem același sânge”.

Donarea de sânge, un act esențial de solidaritate

"Donarea de sânge este una dintre cele mai puternice forme de solidaritate și de umanitate pe care le putem arăta unii față de alții. În fiecare zi, sângele unui donator poate însemna viața unui pacient.

„Avem același sânge”, campania Digi24 realizată împreună cu centrele de transfuzie din toată țara, arată încă o dată ce poate face România atunci când instituțiile și comunitățile lucrează împreună. Este deja al treilea an, iar implicarea a 24 de județe vorbește de la sine.

Exemplul medicilor din Timișoara

Timișoara — orașul în care m-am format ca om — dă astăzi un exemplu extraordinar: peste 70 de medici de la toate spitalele din Timișoara au donat sânge pentru a-și susține direct pacienții.

Când cei care salvează vieți zi de zi fac primul pas, încrederea crește, iar comunitatea îi urmează.

Îi felicit pe toți cei implicați și îi asigur de tot suportul meu pentru orice altă campanie care face bine oamenilor. Binele nu vine de la sine — el se face prin oameni. O felicit, de asemenea, pe Carla Tănăsie pentru coordonarea exemplară a acestei campanii și pentru implicarea ei constantă în sprijinul sistemului de sănătate.

Ca ministru al Sănătății, cred cu tărie că o colaborare constantă între industrie, societatea civilǎ, autorități, spitale și mediul universitar poate dezvolta sistemul de sǎnǎtate. Oamenii nu donează doar sânge — donează viață.

Donarea trebuie să fie accesibilă și ușoară

De aceea, împreună cu echipa mea, lucrăm pentru a face donarea cât mai accesibilă, aproape de oameni, acolo unde există condiții sigure pentru recoltare. Procedura trebuie să fie simplă. Drumul către donare trebuie să fie ușor.
Fiecare dintre noi poate duce mai departe această solidaritate.

Dacă poți, donează. Dacă ai donat, îți mulțumesc! Dacă încă te gândești, fă pasul acesta mic, dar decisiv. Sângele tău poate salva vieți. Încrederea ne face bine", a scris Alexandru Rogobete, pe Facebook.

