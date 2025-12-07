€ 5.0919
|
$ 4.3707
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0919
|
$ 4.3707

Urmărește dezbaterea live

 
DCNews Stiri Info utile Mănăstirea Dealu: Slujbă arhierească cu prilejul hramului
Data actualizării: 11:37 07 Dec 2025 | Data publicării: 11:37 07 Dec 2025

Mănăstirea Dealu: Slujbă arhierească cu prilejul hramului
Autor: Crişan Andreescu

manastirea Dealu
 

Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Nifon a săvârșit Sfânta Liturghie, sâmbătă, 6 decembrie 2025, în istorica biserică a Mănăstirii Dealu, cu prilejul sărbătorii Sfântului Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, făcătorul de minuni

Din soborul de preoți și diaconi au făcut parte Părintele Vicar eparhial, Părintele Secretar eparhial, precum și părinți consilieri și inspectori de la Centrul eparhial.

În cadrul sfintei slujbe, Înaltul Ierarh a hirotonit întru preot pe tânărul diacon Marian-Bogdan Butcă, absolvent al Facultății de Teologie și Științele Educației din cadrul Universității „Valahia” din Târgoviște, pe seama Parohiei Costești, Protoieria Pucioasa.

În cuvântul de învățătură, adresat monahiilor și numeroșilor credincioși prezenți, Părintele Mitropolit Nifon a subliniat că „prin intermediul sfinților – adevărate stele ce strălucesc pe firmamentul duhovnicesc al istoriei și cei care au excelat în trăirea cu iubire a credinței – Biserica străbate biruitor veacurile. Sfântul Ierarh Nicolae, mare învățător al lumii și ierarh, care s-a remarcat la Sinodul I Ecumenic – de la a cărui întrunire aniversăm 1.700 de ani – apărând ortodoxia credinței, rămâne peste milenii un frumos exemplu mărturisitor al iubirii față de Dumnezeu și de aproapele, prin splendide fapte de bunătate și iubire, de dărnicie și smerenie, care i-au impresionat atât pe contemporanii săi, cât și pe creștinii tuturor veacurilor.

 În centrul mesajului său misionar se află filantropia și grija față de aproapele, fiindcă prin intermediul dărniciei descoperim Izvorul vieții, al bucuriei și al fericirii adevărate. De aceea, el este considerat mai ales ocrotitor al copiilor și al celor aflați în grabnice nevoi, dar și pildă de mărturisire a credinței luminate de faptele iubirii milostive. Model de tainică și generoasă dărnicie pentru întreaga lume creștină, Sfântul Ierarh Nicolae a avut un rol extraordinar de important în apărarea și mărturisirea ortodoxiei în fața celor care puneau la îndoială adevărul credinței noastre, constituindu-se într-un minunat exemplu de trăire și misiune creștină.”

Reamintim că Mănăstirea Dealu – adevărat sanctuar național și creștin, precum și panteon voievodal românesc, unde se află capul lui Mihai Voievod Viteazul, primul mare întregitor de țară – este cea mai importantă și mai cunoscută necropolă voievodală munteană, ctitorie a voievodului Radu cel Mare, restaurată prin grija Mitropolitului Nifon și resfințită în anul 2018, potrivit comunicatului Arhiepiscopiei Târgoviștei.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Alegeri București 2025: Motivele din spatele prezenței mai mici la vot, dezvăluite de sociologul Ciprian Necula
Publicat acum 22 minute
Zile tensionate și haotice pentru Gemeni, Fecioară, Săgetător și Pești
Publicat acum 26 minute
Un bărbat care şi-a fotografiat buletinul de vot a fost sancţionat de poliție în comuna Lumina
Publicat acum 48 minute
Explozie într-un bloc din Iași, provocată de o scurgere de gaz
Publicat acum 1 ora si 4 minute
Alegeri locale Primărie București, 7 decembrie 2025: Daniel Băluță (PSD), declarații
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 05 Dec 2025
Răsvan Popescu: Bilă albă pentru Iohannis. Și-a spălat păcatele
Publicat pe 05 Dec 2025
Ciolacu va candida la CJ Buzău. Declarațiile unui medic pot schimba votul: „E adevărul. Ăsta-i telefonul care se dădea pe vremuri”
Publicat pe 05 Dec 2025
Ioana Dogioiu anunță că premierul Ilie Bolojan s-a căsătorit. Soția îl însoțește în Austria pe banii ei
Publicat pe 05 Dec 2025
Ce s-ar fi întâmplat, de fapt, cu șoferul care a zburat cu mașina printr-un sens giratoriu din Oradea / video viral
Publicat pe 05 Dec 2025
Andrei Caramitru, discuții "secrete" de la Palatul Cotroceni. Ce vrea, de fapt, Nicușor Dan. ”Situație foarte periculoasă”
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Alegeri primar București 2025: Pe cine ați votat?
C. Drulă
D. Băluță
G. Burcea
C. Ciucu
A. Ciceală
L. Florea
Gh. Macovei
O. Crețu
M. Lasca
R. Lazăr
A. Alexandrescu
D. Trifu
Gh. Nețoiu
A. Negrotă
F. Titian
Trimite răspunsul
x close