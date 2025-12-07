Mănăstirea Dealu: Slujbă arhierească cu prilejul hramului

Din soborul de preoți și diaconi au făcut parte Părintele Vicar eparhial, Părintele Secretar eparhial, precum și părinți consilieri și inspectori de la Centrul eparhial.

În cadrul sfintei slujbe, Înaltul Ierarh a hirotonit întru preot pe tânărul diacon Marian-Bogdan Butcă, absolvent al Facultății de Teologie și Științele Educației din cadrul Universității „Valahia” din Târgoviște, pe seama Parohiei Costești, Protoieria Pucioasa.

În cuvântul de învățătură, adresat monahiilor și numeroșilor credincioși prezenți, Părintele Mitropolit Nifon a subliniat că „prin intermediul sfinților – adevărate stele ce strălucesc pe firmamentul duhovnicesc al istoriei și cei care au excelat în trăirea cu iubire a credinței – Biserica străbate biruitor veacurile. Sfântul Ierarh Nicolae, mare învățător al lumii și ierarh, care s-a remarcat la Sinodul I Ecumenic – de la a cărui întrunire aniversăm 1.700 de ani – apărând ortodoxia credinței, rămâne peste milenii un frumos exemplu mărturisitor al iubirii față de Dumnezeu și de aproapele, prin splendide fapte de bunătate și iubire, de dărnicie și smerenie, care i-au impresionat atât pe contemporanii săi, cât și pe creștinii tuturor veacurilor.

În centrul mesajului său misionar se află filantropia și grija față de aproapele, fiindcă prin intermediul dărniciei descoperim Izvorul vieții, al bucuriei și al fericirii adevărate. De aceea, el este considerat mai ales ocrotitor al copiilor și al celor aflați în grabnice nevoi, dar și pildă de mărturisire a credinței luminate de faptele iubirii milostive. Model de tainică și generoasă dărnicie pentru întreaga lume creștină, Sfântul Ierarh Nicolae a avut un rol extraordinar de important în apărarea și mărturisirea ortodoxiei în fața celor care puneau la îndoială adevărul credinței noastre, constituindu-se într-un minunat exemplu de trăire și misiune creștină.”

Reamintim că Mănăstirea Dealu – adevărat sanctuar național și creștin, precum și panteon voievodal românesc, unde se află capul lui Mihai Voievod Viteazul, primul mare întregitor de țară – este cea mai importantă și mai cunoscută necropolă voievodală munteană, ctitorie a voievodului Radu cel Mare, restaurată prin grija Mitropolitului Nifon și resfințită în anul 2018, potrivit comunicatului Arhiepiscopiei Târgoviștei.