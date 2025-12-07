€ 5.0919
Stiri

Un tânăr a murit într-un accident produs în Târgu-Neamț, după ce a ieșit cu mașina dintr-o spălătorie
Data publicării: 10:33 07 Dec 2025

Un tânăr a murit într-un accident produs în Târgu-Neamț, după ce a ieșit cu mașina dintr-o spălătorie
Autor: Tiberiu Vasile

politie Sursa foto: Freepik - Poliție
 

Un tânăr de 23 de ani și-a pierdut viața într-un accident rutier produs în Târgu-Neamț, după ce a ieșit cu mașina dintr-o spălătorie auto. Cercetările continuă pentru a stabili circumstanțele tragediei.

Un şofer, în vârstă de 23 de ani, a murit într-un accident produs, sâmbătă seara, în Târgu-Neamţ, după ce în timp ce ieşea dintr-o spălătorie auto, a intrat în coliziune cu un alt autoturism, condus de un tânăr în vârstă de 20 de ani.

Potrivit unui comunicat transmis de către Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Neamţ, poliţiştii din cadrul Poliţiei oraşului Târgu-Neamţ au fost sesizaţi, sâmbătă, în jurul orei 23:00, cu privire la producerea unui eveniment rutier pe bulevardul Ştefan cel Mare.

"În urma verificărilor efectuate de poliţişti s-a stabilit faptul că în timp ce un tânăr, în vârstă de 23 de ani, din Târgu-Neamţ, efectua manevre pentru a ieşi din incinta unui wash point, ar fi intrat în coliziune cu un autoturism ce se deplasa pe bulevardul Ştefan cel Mare, condus de un tânăr, în vârstă de 20 de ani, din aceeaşi localitate. În urma impactului, tânărul de 23 de ani a rămas încarcerat în autoturism, fiind extras de echipajul ISU Neamţ şi transportat la spital. Din nefericire, a fost declarat decesul acestuia", se menţionează în comunicatul IPJ Neamţ.

Şoferul în vârstă de 20 de ani a fost testat în privinţa consumului de alcool, rezultatul fiind negativ

Şoferul în vârstă de 20 de ani a fost testat în privinţa consumului de alcool, rezultatul fiind negativ.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ, la locul accidentului au fost alocate forţe şi mijloace de intervenţie de la Detaşamentul de pompieri Târgu-Neamţ şi SAJ.

După ce tânărul de 23 de ani a fost extras din autoturism, au fost începute manevrele de resuscitare, iar ulterior victima, în curs de resuscitare, a fost transportată la CPU Târgu-Neamţ, unde a fost declarat decesul.

Celălalt conducător auto nu a necesitat îngrijiri medicale, a precizat sursa citată, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Alertă în Buzău: 20 de oameni, evacuați după ce o mașină a avariat o conductă de gaze
 

accident auto
targu neamt
tanar
barbat mort
Comentarii

