Subcategorii în Stiri

Lecție de patriotism de la un medic neurochirurg. Mesajul pe care l-a transmis cu lacrimi în ochi / video
Data publicării: 09:22 08 Dec 2025

Lecție de patriotism de la un medic neurochirurg. Mesajul pe care l-a transmis cu lacrimi în ochi / video
Autor: Elena Aurel

Vezi galeria foto
 Lecție de patriotism de la un medic neurochirurg. Mesajul pe care l-a transmis cu lacrimi în ochi / video Dr. Dorin Bică, neurochirurg format atât în România, cât și în Paris. Sursă foto: Captură video Colegiul Medicilor din Municipiul București
 

Dr. Dorin Bică a vorbit cu profundă emoție despre întoarcerea sa în țară și despre impactul muncii sale. Medicul a spus cât de mult îl inspiră România și cât de important este să-și urmeze vocația în propria țară.

Dr. Dorin Bică este neurochirurg format atât în România, cât și în Paris, cu o expertiză solidă în dezvoltarea și conducerea unor secții și clinici de neurochirurgie create de la zero. În ultimii 10 ani, în România a fost cofondator al Secției de Neurochirurgie a Spitalului Clinic Colentina, funcțională și astăzi, precum și al unor secții de neurochirurgie în sistemul privat.

Dr. Dorin Bică a vorbit cu emoție despre legătura profundă pe care o are cu România. Încă de la începutul discursului său, medicul a explicat că întrebarea „De ce te-ai întors?” este, pentru el, tendențioasă, pentru că nu s-a întors dintr-o nevoie sau din cauza unei probleme, ci pur și simplu pentru că România este țara lui. 

De asemenea, acesta a vorbit despre cât de mult îl inspiră România și despre cum i-a oferit șansa de a crește profesional și personal.

„Așa că aș vrea să spun că întrebarea „De ce te-ai întors?” este, pentru mine, un pic tendențioasă, pentru că pare că ai scăpat de undeva și te-ai întors ca și când ai avea o problemă psihică. Nu este chiar așa.

VEZI ȘI: Eroul tăcut al neurochirurgiei românești: Dr. Gobej, medicul care a pus țara înaintea de toate

Pur și simplu sunt în țara mea, aici. Iubesc România și este adevărat că Parisul mi-a oferit experiență, dar și România mi-a oferit experiență. Am construit împreună cu colegul și prietenul meu o secție de neurochirurgie în mijlocul Bucureștiului și funcționează și azi, iar apoi am construit, în privat, mai multe proiecte care funcționează și merg foarte bine astăzi. Asta e șansa pe care mi-a dat-o România, nu străinătatea.

De asemenea, școala pe care am făcut-o până să plec în străinătate a fost tot în România și a fost o școală, pare-se, foarte bună, că nu m-am făcut de râs la Paris, nici pe mine, nici pe alții, și am putut să performez acolo, iar apoi am putut să performez aici, în țară, care este și țara mea. Și atunci nu pot decât să fiu fericit”, a spus dr. Dorin Bică. 

VEZI ȘI: A refuzat Franța pentru România: Medicul Răzvan Radu a revoluționat tratamentul AVC în spitalele publice

 

 

„Vorbesc românește, prietenii mei sunt aici, familia mea este aici și contează ce fac aici”

Dr. Dorin Bică a mărturisit că, deși se întreabă uneori dacă ar fi existat opțiuni mai bune, nu are regrete că s-a întors în România. Pentru el, este important să poată pleca în vacanțe în alte locuri, și să trăiască în România, acolo unde sunt prietenii săi și familia sa. 

„Sunt momente în care te gândești dacă era o variantă mai bună sau nu. Sigur că sunt. Am regrete vreodată? Poate că niciodată. Nu cred. Adică, mai ales cei care au lucrat atâta timp în afară, ani de zile, înțeleg foarte bine cum este să-ți faci concediile doar în România. Adică cele 20-30 de zile de concediu, în general, colegii mei care sunt în străinătate și le petrec în țară.

Eu prefer să plec în concediu, prefer să plec la Paris, de exemplu, și nu invers, să vin să-mi fac concediile aici. Sigur, poate părea amuzant, dar din punct de vedere al minții mele, cel puțin, este un lucru foarte important. Vorbesc românește, prietenii mei sunt aici, familia mea este aici și contează ce fac aici”, a spus dr. Dorin Bică. 

VEZI ȘI: De ce a murit medicul Ștefania Szabo. Rezultatul autopsiei

Dr. Dorin Bică, emoționat în fața publicului

Dr. Dorin Bică, profund emoționat, a spus că deși povestea sa i se pare modestă, munca sa de până acum a avut un impact real - prin consultații, operații și proiectele pe care le-a creat, zeci de mii de oameni au beneficiat de ajutorul său. Medicul consideră că aceasta este o realizare și se simte onorat să împărtășească experiența sa.

„Mi se pare absolut incredibil că povestea mea, pe care o consider destul de neînsemnată, trebuie spusă atâtor oameni atât de valoroși. Și atunci, ce am făcut în acești ani, de când m-am întors, cred că a contat pentru foarte mulți oameni.

Am și calculat câți sunt - cu consultații, cu operații și cu ce am putut oferi prin proiectele pe care le-am făcut în atâția ani. Sunt câteva zeci de mii de oameni care au trecut cel puțin printr-o consultație la mine sau la colegii din sistemele pe care le-am creat. Este o realizare din punctul meu de vedere și sunt onorat să fiu aici astăzi”, a spus dr. Dorin Bică, vizibil emoționat.

Discursul medicului poate fi urmărit începând cu minutul 23:45

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

colegiul medicilor
Dr. Dorin Bică
neurochirurgie
franta
patriotism
