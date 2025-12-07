Incidentul care a declanșat alegeri în comuna Remetea. Puțini își amintesc ce s-a întâmplat într-o pădure din Bihor în 2021

Locuitorii din comuna bihoreană Remetea merg, duminică, 7 decembrie 2025, la urne pentru a-și alege viitorul primar, după ce fostul edil, Adrian Ștefănică, din partea PSD, a ajuns la închisoare, scrie Bihoreanul.

Acesta a fost condamnat definitiv la 2 ani și 4 luni de închisoare, după ce a participat la o partidă ilegală de vânătoare, unde un pădurar a fost împușcat mortal.

PSD și PNL se bat pentru fotoliul de primar de la Remetea. Prezență bună

Pentru fotoliul de edil al comunei Remetea se bat acum doi candidați. E vorba de actualul viceprimar, Ionel Stelian Copil, din partea PSD, cadru didactic, și Petru Dan, antreprenor local, de profesie inginer zootehnist, din partea PNL.

Pe listele de alegători din comuna Remetea figurează 2.325 de persoane, iar secțiile de votare au fost deschise între orele 07:00 și 21:00.

La ora 18:00, prezența la urne în comuna Remetea era de peste 62%, peste 1.430 de votanți mergând deja la urne pentru a-și alege viitorul primar.

Reamintim că, pe lângă scrutinul din Remetea, duminică mai au loc alegeri locale parțiale pentru președintele Consiliului Județean Buzău, primarul general al municipiului București și primarii din 11 localități.

Incidentul care a declanșat alegeri în comuna bihoreană Remetea. Ce s-a întâmplat în 2021

În urmă cu aproape 5 ani, la începutul lunii mai, în 2021, a avut loc o partidă de vânătoare ilegală într-o pădure din comuna Remetea.

Marius Laza, pădurar din Meziad și tată a trei copii, a fost împușcat mortal în cap de către unul dintre participanții la partida de vânătoare. Printre cei implicați în acțiunea de braconaj s-a aflat și Adrian Ștefănică, edilul din Remetea. El a fost condamnat definitiv la 2 ani și patru luni de închisoare cu executare, pe 24 iunie 2025,

„Instanța reține că inculpatul a manifestat un dispreț flagrant față de normele care reglementează activitatea de vânătoare, participând, alături de ceilalți inculpați, la o acțiune de braconaj organizată în plină zi, în pădure, fără a deține autorizație legală. Acțiunea a fost pregătită minuțios, fiind utilizat un autoturism propriu și o remorcă destinată transportului vânatului, precum și câini de vânătoare, toate acestea indicând o planificare deliberată”, se arată în motivarea hotărârii.

Potrivit magistraților, „inculpatul nu a manifestat nici cea mai elementară reacție umană sau legală după ce victima, Marius Laza, a fost grav rănită, alegând să nu contacteze imediat serviciile de urgență, ci să participe la o tentativă de disimulare a adevărului. Întârzierea apelului la 112, lipsa de empatie față de victimă și preocuparea exclusivă pentru înlăturarea urmelor braconajului accentuează periculozitatea socială a faptei”, mai scrie Bihoreanul.