Bolojan, mesaj cu schepsis în ziua alegerilor pentru Primăria București / foto

Cu câteva ore înaintea închiderii secţiilor de votare, premierul Ilie Bolojan a transmis un îndemn către cetăţeni chemându-i la urne.

"Încă 5 ore de vot

Îi îndemn pe bucureșteni și pe cetățenii din celelalte localități unde azi sunt alegeri parțiale să vină la vot și să voteze.

Votați oameni pricepuți și corecți, votați buni administratori pentru localitățile dumneavoastră. Dați un vot rațional, un vot înțelept!

Haideți la vot, fiindcă țara se schimbă în bine, cu fiecare localitate și cu fiecare primar care muncește cum trebuie pentru comunitatea lui", a scris Ilie Bolojan pe Facebook.

Premierul a ataşat la postarea sa şi o fotografie dintr-o locaţie pe care bucureştenii cu siguranţă o recunosc: Parcul Liniei.