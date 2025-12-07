€ 5.0919
DCNews Politica Alegeri Alegeri locale București 2025 Bolojan, mesaj cu schepsis în ziua alegerilor pentru Primăria București / foto
Data publicării: 16:47 07 Dec 2025

Bolojan, mesaj cu schepsis în ziua alegerilor pentru Primăria București / foto
Autor: Mihai Ciobanu

 Ilie Bolojan Ilie Bolojan, premierul României. Inquam Photos/ Octav Ganea
 

Mesajul transmis de Ilie Bolojan cu câteva ore înainte de închiderea secţiilor de votare din Bucureşti şi din celelalte localităţi în care au loc alegeri.

Cu câteva ore înaintea închiderii secţiilor de votare, premierul Ilie Bolojan a transmis un îndemn către cetăţeni chemându-i la urne.

"Încă 5 ore de vot

Îi îndemn pe bucureșteni și pe cetățenii din celelalte localități unde azi sunt alegeri parțiale să vină la vot și să voteze. 

Votați oameni pricepuți și corecți, votați buni administratori pentru localitățile dumneavoastră. Dați un vot rațional, un vot înțelept!

Citiţi şi: Alegeri Bucureşti. Cum influenţează partidele rezultatul votului? Marius Luican descrie fenomenul care schimbă competiția electorală

Haideți la vot, fiindcă țara se schimbă în bine, cu fiecare localitate și cu fiecare primar care muncește cum trebuie pentru comunitatea lui", a scris Ilie Bolojan pe Facebook.

Premierul a ataşat la postarea sa şi o fotografie dintr-o locaţie pe care bucureştenii cu siguranţă o recunosc: Parcul Liniei.

