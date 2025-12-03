Jurnalistul Liviu Mihaiu a zis cu cine votează la Primăria București

Ziaristul a spus că, pe 7 decembrie, va vota cu Ciprian Ciucu (PNL).

„Votez Ciucu. Pentru că îi cam cunosc pe toți și profesional și "operativ"... Iar Bucureștiul are nevoie de unul care se și pricepe. Și pentru care Cultura Capitalei nu este la "și altele". Bucureștiul nu e ce trebuie, și, mai ales, ce poate deveni”, a scris jurnalistul Liviu Mihaiu.

