€ 5.0910
|
$ 4.3656
|

Subcategorii în Politica

Subcategorii în Alegeri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0910
|
$ 4.3656
 
DCNews Politica Alegeri Alegeri locale București 2025 Jurnalistul Liviu Mihaiu a zis cu cine votează la Primăria București
Data publicării: 20:45 03 Dec 2025

Jurnalistul Liviu Mihaiu a zis cu cine votează la Primăria București

liviu-mihaiu-1_79943000 foto: Liviu Mihaiu, Facebook
 

Jurnalistul Liviu Mihaiu a zis cu cine votează.

Ziaristul a spus că, pe 7 decembrie, va vota cu Ciprian Ciucu (PNL).

„Votez Ciucu. Pentru că îi cam cunosc pe toți și profesional și "operativ"... Iar Bucureștiul are nevoie de unul care se și pricepe. Și pentru care Cultura Capitalei nu este la "și altele". Bucureștiul nu e ce trebuie, și, mai ales, ce poate deveni”, a scris jurnalistul Liviu Mihaiu.

VEZI ȘI: Sociologul Gelu Duminică a zis cu cine votează la Primăria București 

EXCLUSIV Ciprian Ciucu revine la DC News: Mizele reale ale bătăliei pentru Capitală / interviu video 

Ciprian Ciucu vine la „Ce se întâmplă?”. 


Ciprian Ciucu revine la DC News, de această dată într-o ediție cu jurnaliștii Roxana Neagu și Răzvan Dumitrescu!

Joi, de la ora 12:00, în direct la „Ce se întâmplă?”, pe DC News și DC News TV, vom vedea un interviu cu Ciprian Ciucu, „primarul de la Sectorul 6" care vrea să pună „Bucureștiul la punct”!

Bătălie dură pentru Capitală, dar care sunt adevăratele mize?! Jocuri de culise de ultima ora: Retrageri, atacuri și "lebede negre", plus o întrebare de bază: Pe cine susține Nicușor Dan până la urmă?

Duelul din sondajele de opinie, dar și ce se întâmplă după aceste alegeri pe scena politică! 

Vom afla totul joi, de la ora 12.00, pe DC News și DC News TV cu jurnaliștii Roxana Neagu și Răzvan Dumitrescu doar la „DC Votez” și „Ce se întâmplă”.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

liviu mihaiu
ciprian ciucu
primaria bucuresti
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
Se schimbă regulile jocului pe piața imobiliară? Bruxellesul pregătește un fond pentru locuințe
Publicat acum 27 minute
Ziua Națională a României în Austria. Bolojan: „Mulţumesc comunităţii româneşti. Ne faceţi cinste”
Publicat acum 29 minute
Administraţia Trump a lansat o operaţiune de arestare a imigranţilor la New Orleans
Publicat acum 46 minute
Mesajul lui Robert Cazanciuc de Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități
Publicat acum 53 minute
Jurnalistul Liviu Mihaiu a zis cu cine votează la Primăria București
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 01 Dec 2025
Cine este femeia din primul rând, cu pălărie galbenă și adidași, de la Parada de 1 Decembrie
Publicat pe 01 Dec 2025
Iulia Scântei (CCR), la paradă în galben. Dar ați văzut celelalte poze?
Publicat pe 02 Dec 2025
DNA, anunț de ultimă oră, după demisia lui Ionuț Moșteanu de la Apărare
Publicat pe 01 Dec 2025
Sondaj SOCIOPOL la Primăria București. Cine va câștiga Capitala? Răspunsul lui Chirieac
Publicat pe 02 Dec 2025
Roxana Moise a murit. Antrenoarea ei a dezvăluit ce tip de cancer avea sportiva
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
x close