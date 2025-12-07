Chirieac arată candidatul care a schimbat soarta alegerilor: "Am fi avut un alt primar"

Analistul politic este de părere că premierul Bolojan iese întărit din această luptă pentru București, iar Anca Alexandrescu este candidatul care a schimbat soarta alegerilor. Chirieac consideră că, în cazul în care candidata susținută de AUR nu ar fi participat la aceste alegeri, Daniel Băluță ar fi fost noul primar general.

„Se întărește premierul Bolojan. Ciprian Ciucu a fost candidatul susținut de Ilie Bolojan de la bun început, deși după episodul de la Alba Iulia era de crezut că nu va avea prima șansă, iată că alegerile au dovedit altceva. E pus în dificultate domnul Nicușor Dan, care, prin susținerea pe care i-a acordat-o lui Cătălin Drulă, se situează pe locul 4. Dacă doamna Anca Alexandrescu n-ar fi ales să candideze, probabil că Daniel Băluță era noul primar al Capitalei.

Sigur, mai este și această nouă stea, de la noi, de la Rezist, doamna Ana Ciceală, care reușește un scor formidabil practic fără resurse. Vom mai auzi de doamna Ciceală”, a spus Bogdan Chirieac.

Rezultate exit-poll CURS – Avangarde:

Daniel Băluță (PSD): 26,3%

Ciprian Ciucu (PNL): 32,7%

Anca Alexandrescu (independentă, susținută de AUR): 20,2%

Cătălin Drulă (USR): 12,8%

Ana-Maria Ciceală (SENS): 6,0%

