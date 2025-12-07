Alegeri Bucureşti. Cum influenţează partidele rezultatul votului? Marius Luican descrie fenomenul care schimbă competiția electorală

Marius Luican a explicat, în cadrul emisiunii DC Votez, de la DC News, alături de jurnalistul Val Vâlcu, prezența scăzută la vot, dar și cele trei motive, care fac ca exercițiul electoral de la alegerile parțiale 2025 de la Primăria Capitalei să fie cel mai nedemocratic. Sociologul a evidențiat un fenomen prin care partidele controlează rezultatul votului.

Așteptările despre prezența la vot la Alegerile locale pentru Primăria București 2025

”Ne așteptăm cu toții, ca nivelul participării la vot să fie niște procente sub ceea ce am avut la ultimele exerciții electorale, mai ales cu prezența avută la alegerile prezidențiale de ultima dată. Cu siguranță, va fi o participare mult mai slabă. Sunt perfect de acord cu Laura Chiriac (n.red. prezentă în emisiunea DC Votez), că oamenii sunt sătui, au altă agendă, că nivelul de încredere al oamenilor din România în ideea de democrație este foarte scăzută. Aceste alegeri, trebuie să spunem ceva structural, de sistem, sunt pentru Primăria Capitalei, acolo unde exercițiul electoral este cel mai nedemocratic, din toate celelalte alegeri uninominale. De ce? Din trei motive diferite.

În primul rând, pornesc cu cel mai puțin antidemocratic, respectiv structura Bucureștiului, faptul că vorbim despre niște segmente și o segmentare a alegătorilor foarte puternică. Vorbim despre un centru urban educat, comparativ cu media națională”, a menționat sociologul Marius Luican.

Alegeri într-un singur tur

”Al doilea lucru ține de alegerile într-un singur tur. În momentul în care avem 17 candidați, unii dintre ei s-au retras, dar au rămas pe foaia de vot, și neavând turul 2 care să regleze balanța bazinelor electorale și să dea dreptul fiecărui bucureștean, cu drept de vot, să își exercite o alegere mult mai condensată, între doi contracandidați, lucrul acesta alterează mult de tot, mult de tot caracterul democratic”, a declarat Marius Luican.

Fenomenul prin care partidele controlează rezultatul votului

”Și a mai apărut un fenomen, capacitatea partidelor de a controla rezultatul votului, prin lista de competitori. Și s-a văzut acest lucru, de-a lungul timpului, respectiv candidați care au apărut, au stat ce au stat, apoi au trecut în tabăra altuia, în momentul în care au văzut cum stau lucrurile”, a mai spus sociologul Marius Luican, la DC News.

