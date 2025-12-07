Alertă la PNL! Chirieac: „E deja victorie?!” Răspunsul lui Ciucu / video

În cadrul ediției speciale DC News - România TV, de duminică seara, analistul politic Bogdan Chirieac și jurnalista Simona Gheorghe au mers la sediul Partidului Național Liberal (PNL), pentru a vedea care este atmosfera cu mai puțin de două ore înainte de închiderea urnelor.

Bogdan Chirieac și Simona Gheorghe, față în față cu Ciprian Ciucu

Potrivit lui Bogdan Chirieac, lupta pentru fotoliul de primar general al Capitalei este foarte strânsă, deoarece există doi finaliști cu procente apropiate. El a evidențiat diferențele majore dintre sediul PNL și sediile USR și AUR, unde „eram numai noi și echipa tehnică“.

„S-a anunțat deja victoria?“, a întrebat Bogdan Chirieac atunci când a intrat în sala de ședință a PNL.

Ciprian Ciucu s-a ridicat de pe scaun și a întâmpinat echipa comună DC News - România TV.

„Bine ați venit! Nu mai avem numărătoare paralelă pentru că astăzi merge foarte bine cea pe care o face instituțiile statului. Cred că vor fi corect numărate voturile“, a spus Ciprian Ciucu.

În momentul în care a văzut procentele pe tableta pe care i-a arătat-o Simona Gheorghe, candidatul PNL a zis că „se vede clar că lupta e umăr la umăr, că mobilizarea contează foarte mult“.

„Fac un apel către bucureșteni să meargă la vot. Se vede clar că sunt acolo, dar e nevoie de mobilizare suplimentară pentru a securiza acest vot“, a zis Ciprian Ciucu.

Întrebat de Bogdan Chirieac despre „prezența scăzută“ de la aceste alegeri, candidatul național-liberal a spus că „de dimineață a fost scăzută, dar s-a recuperat pe parcursul zilei“.

„În urmă cu vreo 2 ore deja era prezența la 91% la votul din 2024. Asta mă bucură și îi rog pe bucureșteni să vină la vot“, a spus Ciucu.

Ciucu, despre relația cu Ilie Bolojan și Nicușor Dan

Candidatul PNL la funcția de primar general al Capitalei a vorbit atât despre relația cu președintele Nicușor Dan, cât și de relația cu premierul Ilie Bolojan. De asemenea, Ciprian Ciucu a spus că niciun partid nu ar trebui exclus din coaliție de guvernare în urma rezultatelor la aceste alegeri.

„Eu l-am susținut pe domnul președinte Nicușor Dan. Domnia sa știe acest lucru. Ceea ce vreau să spun e că acest guvern trebuie să meargă mai departe. E foarte important și inclusiv sprijinul președintelui Nicușor Dan și mă aștept ca Guvernul să facă reformele pe care le-a promis“, a zis Ciprian Ciucu.

„În funcție de rezultat, credeți că unul dintre partidele de coaliție ar trebuie să fie dat afară din Guvern?“, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Nu ar fi un lucru bun ca această coaliție să aibă de suferit și nu ar fi un lucru bun ca niciunul dintre partide să fie dat afară“, a răspuns Ciucu. El a mai spus că „a fost o campanie chiar urâtă pe alocuri“ și „s-au rupt câteva bariere cutumiare“.

„Nu-l văd pe domnul Bolojan, unde e premierul?“, a întrebat Simona Gheorghe.

„Dânsul a fost puțin mai devreme, a plecat în urmă cu două ore. Am ținut legătura la telefon. O să vedeți că este aproape“, a zis Ciprian Ciucu.

„Pe dânsul îl întăriți“, a spus Bogdan Chirieac.

„Vreți să îi luați și partidul apoi?“, a întrebat Simona Gheorghe.

„Doamne ferește! Ilie Bolojan e liberalul cu cea mai bună cotă de încredere și trebuie să ducă mai departe și Guvernul, și partidul“, a zis Ciprian Ciucu.

„Dacă se împiedică, prin absurd, domnul Bolojan, PNL-ul ar avea un lider care să-i ia locul“, a spus Bogdan Chirieac.

„Nu puneți greutatea aceasta pe umerii mei, vă rog frumos. Nu se va împiedica, va merge mai departe“, a replicat Ciprian Ciucu.

