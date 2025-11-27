Reacția lui Ciprian Ciucu, după ce Ludovic Orban a anunțat că îl susține la alegerile pentru Primăria Capitalei

Ciprian Ciucu a spus, printre altele, că "dreapta trebuie unită, nu dezbinată" și că "în București luptăm cu radicalismul cu iz rusesc și populismul socialist".

Mesajul candidatului PNL, Ciprian Ciucu, după anunțul susținerii lui Orban

"Astăzi am avut onoarea să primesc sprijinul a încă unei formațiuni de centru-dreapta. Mulțumesc colegilor de la Forța Dreptei și președintelui FD, Ludovic Orban, pentru susținere.

Dreapta trebuie unită și nu dezbinată. Cred asta cu toată puterea. Nu doar acum, ci pe termen lung. De aceea, am ales să duc o campanie integratoare, bazată pe o viziune care să adune toate ideile bune, nu una negativă, în care toți sunt inamici.

În București luptăm cu radicalismul cu iz rusesc și populismul socialist. Capitala României nu va fi acaparată nici de extremiști, nici de populiști pentru că suntem din ce în ce mai mulți cei care credem în Bucureștiul pus la punct.

Ludovic Orban îl susţine pe Ciprian Ciucu la Primăria București

Amintim că Ludovic Orban a anunțat oficial că Forța Dreptei îl susține pe Ciprian Ciucu la alegerile pentru Primăria București.

"În cursul zilei de astăzi am întrunit forurile statutare ale formaţiunii noastre politice pentru a hotărî pe cine susţinem în alegerile pentru Primăria Generală a Capitalei. Am avut decizii luate în unanimitate, atât în Biroul Municipal Forţa Dreptei, cât şi în Biroul Politic Naţional. Eu, Ludovic Orban, şi colegii mei din Forţa Dreptei am luat decizia de a-l susţine pe Ciprian Ciucu în competiţia extrem de importantă pentru desemnarea viitorului primar general al Capitalei", a declarat Ludovic Orban, într-o conferinţă de presă. Vezi mai mult aici!

