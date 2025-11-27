€ 5.0901
DCNews Politica Reacția lui Ciprian Ciucu, după ce Ludovic Orban a anunțat că îl susține la alegerile pentru Primăria Capitalei
Data actualizării: 20:45 27 Noi 2025 | Data publicării: 20:42 27 Noi 2025

Reacția lui Ciprian Ciucu, după ce Ludovic Orban a anunțat că îl susține la alegerile pentru Primăria Capitalei
Autor: Darius Mureșan

ciprian ciucu _INQUAM_Photos_Gyozo_Baghiu Inquam Photos / Gyozo Baghiu / Ciprian Ciucu
 

Ciprian Ciucu, candidat la funcția de primar general al Capitalei, a transmis un mesaj, după ce Ludovic Orban a transmis oficial că Forța Dreptei îl susține pe candidatul PNL.

Ciprian Ciucu a spus, printre altele, că "dreapta trebuie unită, nu dezbinată" și că "în București luptăm cu radicalismul cu iz rusesc și populismul socialist".

Mesajul candidatului PNL, Ciprian Ciucu, după anunțul susținerii lui Orban

"Astăzi am avut onoarea să primesc sprijinul a încă unei formațiuni de centru-dreapta. Mulțumesc colegilor de la Forța Dreptei și președintelui FD, Ludovic Orban, pentru susținere.

Dreapta trebuie unită și nu dezbinată. Cred asta cu toată puterea. Nu doar acum, ci pe termen lung. De aceea, am ales să duc o campanie integratoare, bazată pe o viziune care să adune toate ideile bune, nu una negativă, în care toți sunt inamici.

În București luptăm cu radicalismul cu iz rusesc și populismul socialist. Capitala României nu va fi acaparată nici de extremiști, nici de populiști pentru că suntem din ce în ce mai mulți cei care credem în Bucureștiul pus la punct.
---
Material publicitar politic, PNL București, alegeri locale parțiale 7.12.2025, CMF: 51250002, notificare privind transparența: pnl.ro/transparenta/", a transmis Ciprian Ciucu, pe o rețea socială.

Ludovic Orban îl susţine pe Ciprian Ciucu la Primăria București

Amintim că Ludovic Orban a anunțat oficial că Forța Dreptei îl susține pe Ciprian Ciucu la alegerile pentru Primăria București.

"În cursul zilei de astăzi am întrunit forurile statutare ale formaţiunii noastre politice pentru a hotărî pe cine susţinem în alegerile pentru Primăria Generală a Capitalei. Am avut decizii luate în unanimitate, atât în Biroul Municipal Forţa Dreptei, cât şi în Biroul Politic Naţional. Eu, Ludovic Orban, şi colegii mei din Forţa Dreptei am luat decizia de a-l susţine pe Ciprian Ciucu în competiţia extrem de importantă pentru desemnarea viitorului primar general al Capitalei", a declarat Ludovic Orban, într-o conferinţă de presă. Vezi mai mult aici!

alegeri locale 2025
alegeri primar bucuresti
ludovic orban
forta dreptei
pnl
