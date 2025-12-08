€ 5.0919
DCNews Politica Alegeri Alegeri locale București 2025 Surprizele de la Sectorul 4 la alegerile locale parțiale din București: USR, prăbușit în toate sectoarele
Data publicării: 10:25 08 Dec 2025

Surprizele de la Sectorul 4 la alegerile locale parțiale din București: USR, prăbușit în toate sectoarele
Autor: Ioan-Radu Gava

Cătălin Drulă, candidat USR la Primăria Generală a Capitalei. Sursa foto: AGERPRES
 

Ciprian Ciucu a devenit primar al Municipiului București, după ce a obținut un procent de peste 36%. Candaidatul național-liberal a fost urmat de independenta Anca Alexandrescu și de social-democratul Daniel Băluță.

Dintre cele 6 sectoare ale Bucureștiului Ciprian Ciucu a obținut cel mai mare procent în Sectorul 6, acolo unde este primar din anul 2020 și unde a fost votat de 61.289 de oameni (50,65%). În același sector, Daniel Băluță a obținut 17.922 de voturi (14,81%), iar Anca Alexandrescu 22.508 voturi (18,60%). Cătălin Drulă s-a aflat pe locul 4, cu 11.917 voturi (9,85%).

Prezența la urne la ora 21:00, la alegerile locale parțiale din 2025 a fost de 37,11%. Comparativ, prezența în urmă cu un an a fost de 42,05%. 

În urmă cu un an, Ciprian Ciucu a candidat la funcția de primar de sector din partea PNL+PSD și obținea atunci 103.779 voturi, fiind ales de peste 72% dintre alegători. Asta în condițiile în care PSD nu a avut un candidat pentru funcția de primar de sector. 

Surpriza din Sectorul 6 a fost Anca Alexandrescu, susținută de AUR, care a adunat peste 22.500 de voturi, 18,6%. Candidata independentă a obținut de aproape 3 ori mai multe voturi în Sectorul 6 decât candidata AUR la alegerile locale din 2024, Monica Iagăr (8.422) și decât Mihai Enache, candidatul AUR la funcția de primar general, care a strâns doar 22.208 voturi la nivelul întregii Capitale.

Foto: Agerpres

Surprize mari de la Sectorul 4

O situație ciudată a avut loc la Sectorul 4, unde Daniel Băluță a câștigat la limită cu 27,6% (26.345 voturi), fiind urmat la mică distanță de Ciprian Ciucu. Liberalul a obținut 26.016 voturi (27,25%). Anca Alexandrescu s-a clasat pe locul 3, cu 22,99% (21.945 voturi), fiind singurul sector unde nu a obținut a doua poziție. Cătălin Drulă a obținut doar 13.910 voturi (14,57%).

În 2024, Daniel Băluță, care a candidat din partea PSD și PNL, a ieșit primar în Sectorul 4 cu aproape 70.000 de voturi (60,25%). Pe locul 2 s-a clasat candidatul Alianței USR+PMP+Forța Dreptei, Paul Ene, care a obținut 22.766 voturi. Candidatul AUR, Matei Ștefănescu, obținea în urmă cu mai bine de un an 8.195 de voturi la Sectorul 4.

O concluzie care poate fi trasă în urma alegerilor pentru funcția de primar general în Sectorul 4 este că Daniel Băluță, în ciuda administrației bune, nu a reușit să convingă electoratul că ar putea fi și un primar general bun. Pe de altă parte, există și posibilitatea ca mulți locuitori din Sectorul 4 să-l considere un primar bun pentru sector, motiv pentru care nu au vrut să-l piardă și au ales un alt edil care a performat în ultimii ani. 

La fel ca în cazul Sectorului 6, surprizele au fost Anca Alexandrescu, susținută de AUR, care a obținut un scor foarte bun, iar de partea cealaltă, Cătălin Drulă, care a obținut aproape jumătate din voturile pe care USR, împreună cu PMP și Forța Dreptei, le-a câștigat în 2024 la alegerile de sector. Situații similare în cazul USR pot fi observate și la celelalte sectoare din București.

În timp ce votul pentru USR aproape s-a înjumătățit, votul suveranist a avut o creștere spectaculoasă în toate sectoarele, iar Anca Alexandrescu a obținut peste tot peste 20% din voturi.

