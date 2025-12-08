€ 5.0919
Cu moțiunea de cenzură la ușă, PNL câștigă respiro: Premierul Bolojan, întărit de succesul lui Ciucu
Data publicării: 08:23 08 Dec 2025

Cu moțiunea de cenzură la ușă, PNL câștigă respiro: Premierul Bolojan, întărit de succesul lui Ciucu
Autor: Anca Murgoci

ciucu bolojan INQUAM_Photos_Codrin_Unici Inquam Photos / Codrin Unici / Ciucu și Bolojan
 

Moțiunea de cenzură „România nu este de vânzare - fără progresiști la guvernare”, prin care se cere demisia Guvernului condus de Ilie Bolojan, va fi prezentată în plenul reunit al Parlamentului luni, 8 decembrie.

Avocatul Toni Neacșu a zis că „moțiunea de cenzură depusă nu are legătură cu angajarea răspunderii Guvernului pe legea privind pensiile magistraților. Confuzia a fost dată de modul de calcul al termenului de 3 zile prevăzut de Constituție pentru depunerea unei moțiuni de cenzură in cazul procedurii angajării răspunderii.


Mai exact, potrivit art. 114 alin 2, Guvernul este demis dacă o moțiune de cenzură, depusă în termen de 3 zile de la prezentarea programului proiectului de lege, a fost votată. Dacă nu se depune o moțiune de cenzură în termen de 3 zile sau dacă aceasta e respinsă, proiectul de lege este considerat adoptat de catre Parlament și merge mai departe, în procedura de control al constituționalității.


Termenul de 3 zile este unul constituțional, de drept public și se calculează pe zile pline, adică se ia în calcul și ziua în care începe și cea in care se împlinește.


Angajarea răspunderii Guvernului a avut loc marți, 02.12., prin prezentarea proiectului în Parlament, iar termenul de 3 zile s-a împlinit joi, 4.12, la ora 23.59”, a zis Toni Neacșu.

Moțiunea de cenzură depusă este una ordinară


„Moțiunea de cenzură depusă este una ordinară, obișnuită, fără vreo legătură cu legea privind magistrații sau angajarea răspunderii Guvernului. Într-o sesiune parlamentară ordinară un senator sau deputat nu poate semna decât o singură moțiune de cenzură, astfel încât, sesiunea actuală încheindu-se luna aceasta, opoziția pierdea dreptul de a depune o moțiune de cenzură pe sesiune.


Nici un partid nu își asumă riscul de a fi perceput drept apărătorul pensiilor magistraților așa încât, ca și prima oară, proiectul de lege a trecut prin Parlament fără depunerea vreunei moțiuni de cenzură”, a mai zis avocatul.

VEZI ȘI: Ciolacu a luat aurul la Buzău! Nebunie totală: Iată clipul zilei! 

Lunea următoare, pe 15 decembrie, va fi dezbătută și supusă votului

Birourile permanente reunite ale Parlamentului au decis, vineri, ca moțiunea de cenzură depusă de Opoziție să fie prezentată luni, începând cu ora 15:30. Dezbaterea și votul pe moțiune vor avea loc lunea următoare, începând cu ora 14:00.

Moțiunea de cenzură „România nu este de vânzare - fără progresiști la guvernare”, inițiată de Grupul parlamentar PACE - Întâi România și susținută de AUR, a fost depusă la Parlament vineri.

Chestorul Senatului Ninel Peia (PACE - Întâi România) a depus la Senat și Camera Deputaților moțiunea și i-a îndemnat pe parlamentarii PSD să susțină acest demers „pentru a scăpa de progresiști”. El susține că i-a făcut cadou moțiunea de cenzură președintelui PSD, Sorin Grindeanu, de ziua lui de naștere.

Grupul parlamentar PACE - Întâi România a inițiat moțiunea prin care critică Guvernul Bolojan pentru că „a demonstrat incapacitatea de a gestiona finanțele, sănătatea, educația, protecția socială, justiția și administrația publică - toate domeniile vitale care definesc viața unui popor liber și demn”.

VEZI ȘI:  Se pregătește lovitura de final de an: Elena Cristian vine cu vestea proastă chiar în ziua alegerilor 

Este primul test al lui Ilie Bolojan după victoria înregistrată de Ciprian Ciucu la Primăria București.

ilie bolojan
ciprian ciucu
motiune cenzura
guvern bolojan
