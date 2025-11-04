Retragerea trupelor americane din România: Când va aduce clarificări ministrul Moșteanu, în Parlament

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat că o să facă o serie de clarificări, în fața Parlamentului, cu privire la retragerea trupelor americane din România.

„O să venim, în momentul în care agenda premierului va permite acest lucru, să clarificăm, în măsura în care se pot face niște dezbateri cu niște elemente clasificate și confidențiale, o să putem avea aceste discuții în Parlament, într-un cadru mai larg”, a spus ministrul Apărării, la Parlament.

PSD a solicitat ca Ilie Bolojan să fie prezent luni, 3 noiembrie, la „Ora premierului”, alături de ministrul Apărării și ministra de Externe, Oana Țoiu. Motivul cererii este prezentarea, pe larg, a retragerii militarilor americani din țara noastră. Totuși, Guvernul a anunțat că premierul nu poate participa luni, programând evenimentul pentru o altă zi.

Moșteanu: „Aliații sunt lângă noi”

Moșteanu a mai spus că „aliații sunt aici, lângă noi. Tot în momentul acesta se desfășoară cel mai mare exercițiu de anul acesta împreună cu aliații”.

„Statele Unite ale Americii ne pun la dispoziție un nou echipament, avem acest plan de înzestrare cu echipament american, care este în derulare - pe mulți ani de zile. SUA rămân principalul partener pe partea de înzestrare. Faptul că și-au redefinit postura în Europa este o consecință a modificărilor priorității strategice ale dânșilor”, a mai zis Moșteanu.

„Apărarea și descurajarea nu sunt legate doar de numărul trupelor”, a mai adăugat el, spunând că „apărarea României nu este vulnerabilă, pentru că suntem în acestă alianță defensivă NATO, o alianță care ne permite să dormim liniștiți, o alianță care, iată, azi-noapte și-a ridicat avioanele”.