„Cu siguranță l-a deranjat, dar Ilie Bolojan nu va recunoaște niciodată”: Fenechiu dă cărțile pe față în relația cu Grindeanu

„Agenda zilei de luni” a premierului Ilie Bolojan „este foarte încărcată”, astfel că nu va putea fi prezent la „Ora premierului” din Parlament, potrivit unui comunicat de presă al Guvernului.

Ilie Bolojan a fost chemat să participe în plen chiar la solicitarea președintelui interimar al PSD, Sorin Grindeanu, pentru a oferi explicații privind retragerea parțială a trupelor americane din România.

Premierul, deranjat că a fost chemat de PSD în Parlament

Totuși, programul încărcat al premierului nu permite participarea astăzi, dar Guvernul transmite că Ilie Bolojan poate răspunde solicitării într-o altă zi. Același lucru a fost transmis și de senatorul PNL, Daniel Fenechiu. El a spus că Bolojan va participa altădată la „Ora premierului” și va răspunde, astfel, la solicitarea venită din partea partenerilor social-democrați. Totuși, spune Fenechiu, Bolojan a fost „cu siguranță deranjat” de abordarea PSD.

„Atâta vreme cât suntem parteneri în coaliție, o asemenea decizie trebuie luată în coaliție, și nu altundeva. Cu siguranță l-a deranjat acest lucru. Eu am certitudinea - chiar dacă Ilie Bolojan nu va recunoaște niciodată acest lucru, pentru că este o manifestare neprietenoasă. Sorin Grindeanu se întâlnește cu Ilie Bolojan săptămânal, și nu o dată. Puteau fi lucruri foarte ușor discutate, agreate, (...) fără să apară totul în spațiul public ca pe o frondă a PSD-ului față de Ilie Bolojan”, a spus Fenechiu, la Digi24.

Când ar putea ajunge Bolojan în Parlament

Ilie Bolojan va răspunde solicitării în altă zi - fie miercuri, 5 noiembrie, fie săptămâna viitoare, luni, potrivit lui Fenechiu.

„Nu putem vorbi despre un refuz al lui Ilie Bolojan de a veni în Parlament. Problema arată în felul următor: Suntem o coaliție și cred că, în momentul în care un partid din coaliție își dorește ca prim-ministrul să vină să explice, înainte să ceară orice în Parlament, ar trebui să aibă o discuție informală cu prim-ministrul. Vrem să te chemăm luni sau miercuri să ne spui ce e cu trupele americane - ce temă vrei să abordăm.

În momentul în care lucrurile astea se fac într-o variantă de alt gen, e posibil ca programul premierului chiar să fie unul care să nu permită venirea în Parlament, decât în ipoteza în care renunți la alte lucruri. Întotdeauna, premierul trebuie să stabilească dacă își respectă un program pe care și l-a făcut sau și-l modifică. Nu știu cu siguranță ce are Ilie Bolojan în această după-amiază, însă nu se pune problema că nu putea veni timp de o oră. O dezbatere parlamentară nu durează o oră. Am convingerea că Ilie Bolojan va veni în Parlament - a primit solicitarea. Nu se va întâmpla astăzi, dar se poate miercuri sau lunea viitoare. Cred că explicațiile pe care le va da pot fi la fel de bine-venite și atunci”, a mai declarat senatorul PNL.