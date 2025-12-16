Preşedintele Senatului se întâlneşte cu reprezentanţii Declic şi Funky Citizens

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, se întâlneşte cu reprezentanţii Comunităţii Declic şi Funky Citizens, marţi, 16 decembrie, la ora 13:00, anunţă Biroul preşedintelui Senatului.

Anunțul vine după ce Funky Citizens și Declic au trimis cereri de audiență către președintele României, Nicușor Dan, prim-ministrul Ilie Bolojan, președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, și președintele Senatului, Mircea Abrudean.

Ce vor reprezentanții celor două organizații

"Organizațiile noastre vor prezenta principalele solicitări din petiția lansată săptămâna trecută pentru reforma Legilor Justiției, care a adunat peste 180.000 de semnături. Avem nevoie de asumare publică din partea decidenților pentru reforma acestor legi, în numele semnatarilor și a miilor de oameni care au ieșit în stradă în ultimele 5 zile.

E genul de moment în care e nevoie să vedem începutul schimbării și asumare din partea decidenților pentru a ne asigura că, pe termen lung, cetățeanul își va recâpăta încrederea în sistemul de justiție. Nu lipsesc soluțiile - lipsește voința politică de a pune lucrurile în mișcare.

Experții, magistrații integri și societatea civilă le-au documentat, argumentat și propus în repetate rânduri. Problema nu a fost niciodată tehnică, ci politică: reforma reală deranjează interese. Reforma trebuie să fie una făcută cu simț de răspundere, cu dezbateri publice și transparente, nu o ordonanță de urgență trecută pe repede înainte. Am asistat la trecerea rapidă a legilor în 2022 - de data asta cerem o reformă reală", se arată într-o postare pe pagina de Facebook a Funky Citizens.