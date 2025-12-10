Primarii se revoltă după decizia CCR prin care Guvernul poate crește taxele cetățenilor cu 70%: Noi de fapt taxăm proprietatea

Curtea Constituțională a României a respins, miercuri, obiecția de neconstituționalitate a Legii privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Într-o intervenție la Digi24, Ionuț Pucheanu, primarul din Galați, a susținut că taxa auto inclusă în pachetul fiscal al Guvernului este o „mare tâmpenie”.

„Am avut o discuție cu colegii, părerea mea personală, este o mare tâmpenie modul în care se calculează taxa auto (...) O mașină care are 3.000 metri cubi are patru roți ca una de 1.000 de metri cubi”, a spus Pucheanu.

Primarul orașului Galați a avertizat că măsura, îmbrăcată în haine „poluării“, maschează, de fapt, o taxare a proprietății.

„Dacă tot vrem să fim corecți, noi de fapt taxăm proprietatea, am îmbrăcat-o noi cu poluarea, este praf în ochi”, a explicat primarul, care a cerut ca mașinile să fie taxate „la valoarea de achiziție sau de piață” la fel ca la imobiliare.

Potrivit acestuia diferența între taxele plătite de cetățeni va fi între câțiva lei și câteva mii de lei.

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV România se afundă în deficit comercial: Produsele românești, mai scumpe decât cele din import / Care e soluția

Primarul din Bacău, Lucian Viziteu, nemulțumit și el de decizia CCR

O reacție similară a avut și primarul din Bacău, Lucian Viziteu, care a precizat că implementarea măsurilor va fi „un calvar”, deoarece primăria nu are datele necesare.

„La anumite elemente încă este neclar cum le vom implementa. De exemplu, o deficiență cu care ne confruntăm toți este aplicarea acestor taxe pe autoturism în funcție de norma de poluare. Pentru că istoric nu s-au colectat la nivelul primăriilor astfel de informații despre norma de poluare.

De exemplu, în Bacău vorbim de undeva la 70.000 de mașini despre care nu știm această informație. Deci va fi o problemă cum vom face această taxare, dacă va trebui ca toți cetățenii să vină să declare norma, să aducă un document, deci va fi un calvar”, a declarat, Viziteu, la Digi24.