€ 5.0894
|
$ 4.3768
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0894
|
$ 4.3768
 
DCNews Stiri Un chirurg din Gorj a murit în timp ce consulta un pacient. Mesajul emoționant al soției sale, asistentă în același spital- FOTO
Data actualizării: 16:47 10 Dec 2025 | Data publicării: 16:39 10 Dec 2025

Un chirurg din Gorj a murit în timp ce consulta un pacient. Mesajul emoționant al soției sale, asistentă în același spital- FOTO
Autor: Doinița Manic

medic mort Gorj Lumânare, doliu. Foto: Pixabay
 

Un medic din Gorj a murit în timp ce acorda o consultație.

Tragedie la Spitalul Orășenesc "Sf. Ștefan" Rovinari. Medicul chirurg dr. Cîrstina Ovidiu Bogdan, în vârstă de 48 de ani, a murit subit în timpul serviciului. Potrivit presei locale, doctorul s-a prăbușit la pământ în timp ce consulta un pacient, în salonul acestuia.

Colegii său ai intervenit imediat și au început manevrele de resucitare. Deși mai bine de o oră au încercat să îl salveze, în cele din urmă au fost nevoiți să constate decesul. Trista veste a fost confirmată și de către reprezentanții spitalului.

VEZI ȘI: 46 de medici români au murit la datorie. Lista doctorilor decedați în timpul gărzii sau imediat după

Mesajul conducerii spitalului

"Colectivul Spitalului Orășenesc "Sf. Ștefan" Rovinari anunță cu profund regret și tristețe trecerea în neființă a celui ce ne-a fost deopotrivă coleg și prieten, dr. Cîrstina Ovidiu Bogdan – medic specialist în chirurgie generală. 

În aceste momente grele, ne alăturăm durerii familiei greu încercate. Vom păstra amintirea vie a unui profesionist care și-a slujit pacienții cu pasiune, devotament și în spiritul jurământului depus. Dumnezeu să îl odihnească în pace și să îi așeze sufletul în loc luminat și fără durere!", a transmis conducerea spitalului pe pagina de Facebook.

Medicul era căsătorit cu o asistentă din cadrul aceleiași unități medicale

Medicul chirurg ar fi avut o patologie cardiovasculară cunoscută, dar nimeni nu se aștepta la o asemenea tragedie. Dr. Ovidiu Cîrstina se transferase în urmă cu șase ani la Spitalul din Rovinari, venind de la Timișoara. De-a lungul anilor și-a câștigat un nume respectat în domeniu. Era considerat un chirurg de elită, atât de pacienți, cât și de colegi. El era căsătorit cu Cîrstina Radu Ramona, asistentă din cadrul aceleiași unități medicale.

"Drum lin, sufletul meu. Te voi iubi mereu", a scris femeia pe pagina sa de Facebook.

VEZI ȘI: Mesajul emoționant al unei studente la medicină, după moartea tragică a doctoriței din Buzău: „Și visurile se consumă”

Val de mesaje de condoleanțe

Trista veste i-a șocat atât pe colegii medicului chirurg, cât și întreaga comunitate. Sute de persoane au scris mesaje de condoleanțe în comentariile postării Spitalul Orășenesc "Sf. Ștefan" Rovinari.

"Pentru mine, ca și pentru toți colegii deopotriva, este șocant. Prea devreme, domnule doctor... mult prea devreme ai plecat. Astăzi am pierdut nu doar un medic, ci și un prieten, un coleg, un OM cu un suflet mare! Este foarte dureros să vorbesc la trecut... pacat,mare păcat! Drum lin, domule doctor. Veți rămâne mereu în amintirea și în sufletele noastre. Multă putere familiei, soției și colegei noastre - Ramona", a scris Doina Marinica, asistent medical ATI la Spitalul Orășenesc "Sf. Ștefan" Rovinari.

"O veste atât de tristă și total neașteptată! Un om bun, în floarea vârstei, un medic deosebit! Dumnezeu sa îl odihnească în pace!", a scris o femeie.

"Doamne ferește! Acum câteva zile am vorbit cu el. Domnule Cristinam erați bine și zâmbăreț ca întotdeauna. Dumnezeu să vă lumineze drumul acolo sus. Condoleanțe", a scris un alt internaut.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

medic mort
gorj
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Locuri instagramabile din București, Cluj și Craiova care aduc energia sărbătorilor
Publicat acum 6 minute
Real Madrid - Manchester City, duelul serii din Liga Campionilor. Controversă cu Kylian Mbappe
Publicat acum 19 minute
OMV Petrom deschide următorul capitol pentru securitatea energetică a României
Publicat acum 27 minute
A fost judecătorul Laurențiu Beșu, din investigația Recorder, ”ofiţer la doi şi-un sfert”? Curtea de Apel București, reacție dură
Publicat acum 34 minute
Un chirurg din Gorj a murit în timp ce consulta un pacient. Mesajul emoționant al soției sale, asistentă în același spital- FOTO
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 08 Dec 2025
De unde e originar, de fapt, Ciprian Ciucu: A confirmat o tradiție neștiută și a fost programat să aibă succes încă de mic
Publicat pe 08 Dec 2025
Tragedie în Tenerife, după un val devastator: Doi români au murit. ”Da, el este bărbatul”
Publicat acum 22 ore si 36 minute
Neptun nu mai este retrograd! Patru zodii își recapătă puterea
Publicat pe 08 Dec 2025
Româncă, întâmplare șocantă în Hagia Sophia din Istanbul. Tocmai își făcuse o poză cu fetițele sale. ”O mare mizerie”
Publicat pe 09 Dec 2025
Diana Buzoianu, mutarea strategică a PSD în fața lui Ilie Bolojan. Culisele ”vizitei” lui Sorin Grindeanu la Guvern: Două variante
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
x close