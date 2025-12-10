Un chirurg din Gorj a murit în timp ce consulta un pacient. Mesajul emoționant al soției sale, asistentă în același spital- FOTO

Tragedie la Spitalul Orășenesc "Sf. Ștefan" Rovinari. Medicul chirurg dr. Cîrstina Ovidiu Bogdan, în vârstă de 48 de ani, a murit subit în timpul serviciului. Potrivit presei locale, doctorul s-a prăbușit la pământ în timp ce consulta un pacient, în salonul acestuia.

Colegii său ai intervenit imediat și au început manevrele de resucitare. Deși mai bine de o oră au încercat să îl salveze, în cele din urmă au fost nevoiți să constate decesul. Trista veste a fost confirmată și de către reprezentanții spitalului.

Mesajul conducerii spitalului

"Colectivul Spitalului Orășenesc "Sf. Ștefan" Rovinari anunță cu profund regret și tristețe trecerea în neființă a celui ce ne-a fost deopotrivă coleg și prieten, dr. Cîrstina Ovidiu Bogdan – medic specialist în chirurgie generală.

În aceste momente grele, ne alăturăm durerii familiei greu încercate. Vom păstra amintirea vie a unui profesionist care și-a slujit pacienții cu pasiune, devotament și în spiritul jurământului depus. Dumnezeu să îl odihnească în pace și să îi așeze sufletul în loc luminat și fără durere!", a transmis conducerea spitalului pe pagina de Facebook.

Medicul era căsătorit cu o asistentă din cadrul aceleiași unități medicale

Medicul chirurg ar fi avut o patologie cardiovasculară cunoscută, dar nimeni nu se aștepta la o asemenea tragedie. Dr. Ovidiu Cîrstina se transferase în urmă cu șase ani la Spitalul din Rovinari, venind de la Timișoara. De-a lungul anilor și-a câștigat un nume respectat în domeniu. Era considerat un chirurg de elită, atât de pacienți, cât și de colegi. El era căsătorit cu Cîrstina Radu Ramona, asistentă din cadrul aceleiași unități medicale.

"Drum lin, sufletul meu. Te voi iubi mereu", a scris femeia pe pagina sa de Facebook.

Val de mesaje de condoleanțe

Trista veste i-a șocat atât pe colegii medicului chirurg, cât și întreaga comunitate. Sute de persoane au scris mesaje de condoleanțe în comentariile postării Spitalul Orășenesc "Sf. Ștefan" Rovinari.

"Pentru mine, ca și pentru toți colegii deopotriva, este șocant. Prea devreme, domnule doctor... mult prea devreme ai plecat. Astăzi am pierdut nu doar un medic, ci și un prieten, un coleg, un OM cu un suflet mare! Este foarte dureros să vorbesc la trecut... pacat,mare păcat! Drum lin, domule doctor. Veți rămâne mereu în amintirea și în sufletele noastre. Multă putere familiei, soției și colegei noastre - Ramona", a scris Doina Marinica, asistent medical ATI la Spitalul Orășenesc "Sf. Ștefan" Rovinari.

"O veste atât de tristă și total neașteptată! Un om bun, în floarea vârstei, un medic deosebit! Dumnezeu sa îl odihnească în pace!", a scris o femeie.

"Doamne ferește! Acum câteva zile am vorbit cu el. Domnule Cristinam erați bine și zâmbăreț ca întotdeauna. Dumnezeu să vă lumineze drumul acolo sus. Condoleanțe", a scris un alt internaut.