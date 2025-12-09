Postul negru creștin ortodox. În ce zile se ține și cum. Ce semnificație are

Postul negru ortodox este despre abținerea completă de la mâncare și băutură pentru o perioadă determinată pe parcursul întregii zile. Este un act de maximum sacrificiu spiritual, rugăciune profundă și disciplină.

Semnificația postului negru creștin-ortodox

Postul negru este specific zilelor cu o mare însemnătate, precum Vinerea Mare dinaintea Paștelui. Este făcut cu scopul de a accentua pocăința și pregătirea duhovnicească, nu doar în contextul unei diete, ci, mai ales, cu o rugăciune prin tăcerea trupului.

Zilele cu post negru din calendarul ortodox

În calendarul ortodox, ”post negru”, respectiv post aspru sau ajunare totală nu este impus ca poruncă generală în toate zilele, dar este recomandat în anumite zile cu semnificație aparte. Practica exactă poate diferi puțin între tradiția tipiconală (mănăstiri) și cea parohială (credincioși).

Zilele cu post negru sunt următoarele: în Vinerea Mare (Vinerea Patimilor din Postul Paștilor), Ajunul Bobotezei – 5 ianuarie, Ajunul Nașterii Domnului – 24 decembrie. De asemenea, Miercurea și Vinerea se poate ține post negru (în afara perioadelor de dezlegare), adică Miercuri – trădarea lui Iuda și Vineri – Răstignirea Domnului.

Foarte important de subliniat este că postul negru ortodox se poate ține doar cu binecuvântarea duhovnicului.

Cum se ține postul negru creștin ortodox

Părintele Ilarion Argatu (1913–1999) a fost un preot ortodox român, duhovnic și renumit rugător, cunoscut mai ales pentru sfaturile sale despre post, rugăciune, pocăință și lupta duhovnicească, dar și pentru rugăciunile de dezlegare. Părintele Ilarion Argatu arat[, din propria experienţă, cum să ajunăm, de ce este important să ne abţinem şi de la fapte rele, nu doar de la mâncare.

Cele 10 reguli de ținut post negru ortodox ale părintelui Ilarion Argatu

1. În ziua în care ajunezi / ţii post negru nu mănânci nimic toată ziua.

2. În zilele de post negru, nu trebuie să te cerţi cu nimeni, orice s-ar întâmpla, oricât te-ar supăra cineva sau orice ispite ai avea, nici cu cei din afară şi nici cu cei din casă. Este important să=ţi învingi orgoliile, îţi stăpâneşti firea, treci cu vederea orice umbră a răului sau a răutăţii cuiva, rabzi şi ierţi orice. Altfel, ţi-a “furat” diavolul postul, degeaba mai posteşti.

3. Postul nu este doar abţinere de la mâncare şi băutură, ci şi abţinere de la orice păcat / răutate.

4. Nu trebuie să dormi în ziua postului, deoarece nu cumva, diavolul să “râdă” că ai dorit să treacă mai uşor şi mai repede postul, ca să nu simţi osteneala postului.

5. Nu te duci în vizite în ziua când posteşti, ca să nu fi servit cu ceva de mâncare şi să te descoperi că posteşti. Atunci când posteşti, nu trebuie să spui la nimeni şi să nu ştie nimeni, adică „când posteşti închide-te în cămara ta, ca să nu te arăţi oamenilor că posteşti”. "Dacă eşti sărac, măcar o felie de pâine dă celui flămând!"

6. Mâncarea pe care ar fi trebuit s-o mănânci în acea zi dă-o la săraci, nu o păstra pentru când ai să termini de postit. Diavolii pot să râdă şi să spună că ai făcut economie ori că ai recuperat ce trebuia să consumi. Postul întotdeauna trebuie însoţit de milostenie. Dacă eşti sărac, să dai măcar o felie de pâine celui flămând.

7. Dacă te simţi slăbit şi simţi că nu mai poţi duce postul, poţi lua în cursul zilei o bucăţică de anaforă şi trei înghiţituri de aghiazmă.

8. Dacă nu poţi duce postul toată ziua şi îl întrerupi, atunci nu mânca mai mult decât o singură masă şi tot de post. Însă dacă ai mâncat prea mult diavolii ţi-au furat postul, afirmând că ai mâncat cât pentru toată ziua în care ai postit.

9. Nu poţi întrerupe postul la orice oră. Dacă ţii post pentru izbăvire de vrăji şi descântece, pentru că vrăjitorii au anumite ore când îi trimit pe diavoli la treabă, trebuie să ai în vedere acest lucru. Unii trimit la ora 15.00, alţii la ora 18.00, la ora 21.00, la ora 24.00. Trebuie să duci postul până la aceste ore, deoarece să te găsească în post şi să poţi respinge loviturile și ispitele vrăjitorilor.

10. Postul-ajunare începe la ora 18.00 din ziua anterioară. Ține până în ziua de post la ora 24.00. Cine nu poate duce până la ora 24, se poate opri aşa cum am arătat, la ora 15.00, la ora 18.00, la ora 21.00.

Ora până la care duci postul reprezintă momente ale pătimirii Mântuitorului Iisus Hristos, şi anume:

- la ora 12.00 – a fost răstignit;

- la ora 15.00 – şi-a dat duhul pe Cruce;

- la ora 18.00 - a fost dat jos de pe Cruce şi îngropat;

- la ora 21.00- s-a aşezat piatra pe mormânt fiind pecetluită;

- la ora 24.00 – s-a coborât la iad sfărâmând porţile de aramă, risipind pe diavoli şi scoţând pe cei drepţi din iad, afirma părintele Ilarion Argatu.

Vezi și - 15 sfaturi pentru spovedanie, lăsate de duhovnicul Ilarion Argatu