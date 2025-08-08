Ce efect are un post negru de 24 de ore asupra organismului? Un medic explică pas cu pas

Postul negru de o zi capătă tot mai multă popularitate în rândul celor care vor să-și îmbunătățească sănătatea. Dar ce se întâmplă, de fapt, în corpul nostru după 24 de ore fără mâncare? Un medic explică detaliat fiecare etapă, iar o simulare virală susține că organismul intră într-un proces de „reparație profundă”.

Postul alimentar este departe de a fi un trend modern. De fapt, are rădăcini adânci în istoria spirituală și medicală a umanității, fiind practicat de milenii în aproape toate religiile lumii, de la Postul Mare al creștinilor, la Ramadanul musulmanilor și până la zilele de post ale iudaismului.

În prezent, însă, medicina modernă și cultura wellness explorează postul de 12, 16 sau chiar 24 de ore ca o metodă de detoxifiere, regenerare și optimizare metabolică, conform Ladbible.

Ce se întâmplă în corpul tău în cele 24 de ore de post?

Potrivit sursei medicale Healthline, primele efecte fiziologice nu apar imediat. Abia după șase ore, organismul începe să realizeze că nu mai primește nutrienți. Între timp, procesează și absoarbe ultimele mese consumate.

După opt ore, corpul epuizează rezervele rapide de energie - glicogenul - și începe să caute surse alternative. La 12 ore, intră într-un stadiu incipient de cetoză - transformând grăsimea în energie. Pe măsură ce timpul trece, procesul devine mai intens.

„După aproximativ 16 ore, organismul activează autofagia - un mecanism intern de reciclare celulară care ajută la eliminarea proteinelor deteriorate și a altor reziduuri celulare,” explică Dr. Eric Berg, specialist cunoscut în domeniul postului intermitent.

La finalul celor 24 de ore, corpul tău nu mai funcționează pe combustibil de urgență, ci începe să ardă în mod susținut grăsimea, într-o stare de eficiență metabolică crescută.

Beneficiile dovedite ale postului de 24 de ore

Dr. Eric Berg menționează o listă consistentă de efecte benefice ale postului de o zi, dincolo de pierderea în greutate. Pe termen lung, aceste sesiuni de post pot contribui la:

- Reducerea inflamației sistemice

- Scăderea riscului de boli cardiovasculare

- Îmbunătățirea sensibilității la insulină

- Regenerarea celulară și susținerea imunității

- Sănătatea digestivă, prin oferirea unei pauze intestinului

De asemenea, mai multe studii au arătat că postul poate avea un efect pozitiv asupra afecțiunilor inflamatorii, precum sindromul colonului iritabil (IBS).

„Organismul este capabil de o reparație profundă atunci când nu e ocupat cu digestia. Acest post strategic permite un fel de „curățenie generală” în corp,” arată o simulare virală distribuită pe rețelele sociale.

Atenție: postul nu e pentru oricine

Deși are potențial terapeutic, postul de 24 de ore trebuie făcut cu responsabilitate. Dr. Berg avertizează asupra a trei riscuri esențiale:

Deshidratarea - un post fără o hidratare adecvată poate duce la dezechilibre electrolitice și probleme renale.

Deficitul de nutrienți - dacă nu compensezi prin alimentație echilibrată în restul timpului, poți rămâne fără vitamine esențiale.

Supraalimentarea ulterioară - o greșeală frecventă este tendința de a mânca excesiv după perioada de post, anulând astfel beneficiile.

Johns Hopkins Medicine avertizează, de asemenea, că postul necontrolat poate determina corpul să intre în „modul de înfometare”, conservând energie și crescând tendința de a stoca grăsime - opusul obiectivului propus.

Un aliat puternic, dar care cere prudență

Postul de 24 de ore nu este o „soluție magică”, dar poate fi o strategie eficientă pentru sănătate, atunci când este implementat corect, cu supraveghere medicală și în funcție de nevoile fiecărui organism.

Dacă ești sănătos și vrei să experimentezi, poți încerca acest tip de post o dată pe săptămână sau la două săptămâni, asigurându-te că te hidratezi corespunzător și că nu ai afecțiuni care ar putea fi agravate.

În cele din urmă, ca orice practică legată de sănătate, și postul de 24 de ore cere informație, echilibru și respect pentru propriul corp.

