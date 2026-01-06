Dublă sinucidere în Arad: Tată și fiu au sărit în gol de la etajul 10

Tragedie în Arad. Două persoane au fost găsite decedate după ce au căzut de la mare înălțime. Este vorba despre doi bărbați, al căror deces a fost constatat de către medicii ajunși la fața locului. Nu au mai putut face nimic pentru a-i salva.

”La sosirea echipajelor medicale au fost identificate două victime, care prezentau leziuni incompatibile cu viața. Este vorba despre doi bărbați în vârstă de aproximativ 50, respectiv 30 de ani. Decesul celor două persoane a fost constatat de către echipajul medical, iar cazul a rămas în atenția autorităților abilitate pentru efectuarea cercetărilor ulterioare”, a transmis slt. Ruxandra Klein, purtătorul de cuvânt al ISU Arad.

Cei doi bărbați, tată și fiu

Primele date arată că cei doi bărbați s-au aruncat de la etajul 10. Surse apropiate anchetei, citate de presa locală, arată că vorbim despre tată și fiu, de 57, respectiv 27 de ani, ambii din județul Vaslui. Cei doi au venit în Arad pentru a închiria apartamentul respectiv.

”La data de 6 ianuarie, în jurul orei 11:50, polițiștii Biroului de Ordine Publică au fost sesizați despre faptul că, 2 persoane ar fi căzut de pe un bloc, pe Calea Romanilor din municipiul Arad. În urma deplasării la fața locului, au fost identificați 2 bărbați, de 27 respectiv 57 de ani, din județul Vaslui, decedați, care urmează a fi transportați la Serviciul Județean de Medicină Legală Arad, în vederea efectuării autopsiei. Cercetările sunt continuate de polițiști, în vederea stabilirii stării de fapt și luării măsurilor legale”, transmite Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Arad.

În ultimii ani, România a fost marcată de mai multe astfel de tragedii în care părinții au sărit de la etaj alături de copiii lor. Amintim, din 2025, cazul unei foste jurnaliste din București care a sărit de la etaj împreună cu fiica de doar 7 ani.