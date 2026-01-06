€ 5.0905
|
$ 4.3557
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0905
|
$ 4.3557
 
DCNews Stiri Dublă sinucidere în Arad: Tată și fiu au sărit în gol de la etajul 10
Data actualizării: 17:00 06 Ian 2026 | Data publicării: 16:56 06 Ian 2026

Dublă sinucidere în Arad: Tată și fiu au sărit în gol de la etajul 10
Autor: Alexandra Firescu

sinucidere poza deces Foto cu rol ilustrativ: Pixabay
 

O tragedie s-a petrecut astăzi în Arad, încă în circumstanțe neclare.

Tragedie în Arad. Două persoane au fost găsite decedate după ce au căzut de la mare înălțime. Este vorba despre doi bărbați, al căror deces a fost constatat de către medicii ajunși la fața locului. Nu au mai putut face nimic pentru a-i salva. 

”La sosirea echipajelor medicale au fost identificate două victime, care prezentau leziuni incompatibile cu viața. Este vorba despre doi bărbați în vârstă de aproximativ 50, respectiv 30 de ani. Decesul celor două persoane a fost constatat de către echipajul medical, iar cazul a rămas în atenția autorităților abilitate pentru efectuarea cercetărilor ulterioare”, a transmis slt. Ruxandra Klein, purtătorul de cuvânt al ISU Arad.

Cei doi bărbați, tată și fiu

Primele date arată că cei doi bărbați s-au aruncat de la etajul 10. Surse apropiate anchetei, citate de presa locală, arată că vorbim despre tată și fiu, de 57, respectiv 27 de ani, ambii din județul Vaslui. Cei doi au venit în Arad pentru a închiria apartamentul respectiv. 

”La data de 6 ianuarie, în jurul orei 11:50, polițiștii Biroului de Ordine Publică au fost sesizați despre faptul că, 2 persoane ar fi căzut de pe un bloc, pe Calea Romanilor din municipiul Arad. În urma deplasării la fața locului, au fost identificați 2 bărbați, de 27 respectiv 57 de ani, din județul Vaslui, decedați, care urmează a fi transportați la Serviciul Județean de Medicină Legală Arad, în vederea efectuării autopsiei. Cercetările sunt continuate de polițiști, în vederea stabilirii stării de fapt și luării măsurilor legale”, transmite Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Arad.

În ultimii ani, România a fost marcată de mai multe astfel de tragedii în care părinții au sărit de la etaj alături de copiii lor. Amintim, din 2025, cazul unei foste jurnaliste din București care a sărit de la etaj împreună cu fiica de doar 7 ani

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

sinucidere
arad
tragedie
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
Primarul din Crans-Montana refuză să demisioneze. ”Am fost ales de cetățeni”!
Publicat acum 45 minute
Dublă sinucidere în Arad: Tată și fiu au sărit în gol de la etajul 10
Publicat acum 47 minute
Electrocentrale Craiova se confruntă cu probleme grave. Olguța Vasilescu: Se fac eforturi disperate ca să trecem iarna
Publicat acum 1 ora si 3 minute
Protest la Spitalul Județean de Urgență Buzău, după decesul unui tânăr de 25 de ani - VIDEO
Publicat acum 1 ora si 23 minute
Criză politică în Germania. Coaliția din Brandenburg s-a destrămat: dezacordurile fac imposibilă cooperarea
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 18 ore si 24 minute
”Monstruozitatea” dată pe sub ușă de Guvernul Bolojan. Bogdan Chirieac: Așa îți poți pierde casa!
Publicat pe 04 Ian 2026
Dmitri Medvedev propune răpirea unui important lider din UE, după modelul Maduro
Publicat pe 05 Ian 2026
Ghiseul.ro, anunț de ultimă oră pentru români: plățile care sunt sistate
Publicat pe 04 Ian 2026
Harta care provoacă fiori unei țări din UE. Mesaj din anturajul lui Trump: Ce urmează după Venezuela / foto în articol
Publicat acum 20 ore si 48 minute
Plicurile pe care nimeni din Armata Venezuelei nu a avut curajul să le deschidă, în fața SUA. Generalul Mîndrescu: Au paralizat
 
razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

ce spunea ion iliescu in mesajul de anul nou 1990 si ar putea fi preluat de nicusor sau bolojan Ce spunea Ion Iliescu în mesajul de Anul Nou, 1990, și ar putea fi preluat de Nicușor sau Bolojan

de Val Vâlcu

cum s a luptat roosevelt cu cei patru calareti ai apocalipsei model pentru ccr Cum s-a luptat Roosevelt cu ”cei patru călăreți ai Apocalipsei”. Model pentru CCR

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close