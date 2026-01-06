Record la Bobotează: a prins crucea pentru a șasea oară în 13 ani, în apele Dunării

Daniel Nichiţelea a declarat, imediat după momentul prinderii crucii, că o va păstra, aşa cum a păstrat toate crucile prinse anterior.

„Anul acesta am participat pentru a 13-a oară. Mi-am dorit să o prind, a fost ambiţia mea. O voi păstra, aşa cum le-am păstrat şi pe celelalte, care sunt acasă. Lucrez în construcţii. Când am avut ocazia, am sărit mereu şi mi-a ajutat Dumnezeu. Nu am avut emoţii, apa a fost ok", a spus Daniel Nichiţelea.

Marţi, marea sărbătoare a Botezului Domnului a adus pe malul brăilean al Dunării, unde temperatura a ajuns la 5 grade Celsius la orele amiezii, sute oameni care au asistat la Slujba de Sfinţire a Apei Celei Mari şi au primit agheasmă.

Arhiepiscopul Dunării de Jos: „Iordanul nostru este aici, la Brăila”

„Mai întâi de toate dorim să arătăm că această mare şi sfântă şi frumoasă lucrare pentru suflet capătă la Brăila, prin tradiţie, prin prezenţa marii mulţimi de credincioşi, valenţe sufleteşti nebănuite. Este, de fapt, după Sfinţirea Mare a Apelor şi a Dunării, Iordanul nostru aici. Îl regăsim real pe Sfântul Ioan Botezătorul şi pe Mântuitorul când lansăm crucea pe ape, şapte voluntari tineri o prind şi cel dintâi o ridică deasupra. Ce poate să fie asta decât ridicarea firii noastre omeneşti, creştineşti şi româneşti deasupra tuturor relelor şi încercărilor, pentru că, la urma urmei, aşa ne-a ridicat părintele de trei ori din apele botezului, când am fost botezaţi. Ne ridică Dumnezeu, solidaritatea şi credinţa pe fiecare la mai multă solidaritate, iubire şi bucurie. La mulţi ani!", a spus, cu această ocazie, Arhiepiscopul Dunării de Jos, Casian Crăciun.

Sărbătoarea Bobotezei a început de la primele ore ale dimineţii la Catedrala Naşterea Domnului, cu Sfânta Liturghie, care a fost urmată de o procesiune religioasă până pe Esplanada Dunării, cu icoana Bobotezei în faţă, steaguri bisericeşti şi cruci sfinţite, militari şi civili, preoţi, diaconi şi credincioşi.

50 de tone de agheasmă, împărțite credincioșilor

Anul acesta, şapte brăileni au intrat în cursa pentru recuperarea crucii de Bobotează, condiţiile pentru cei care s-au înscris în competiţie fiind ca aceştia să aibă analizele la zi, să nu sufere de afecţiuni cardiace şi să prezinte rezultatul analizei EKG, eliberat de către medicul specialist.

Au fost pregătite 50 de tone de agheasmă, îmbuteliate în sticle de un litru şi de jumătate de litru, care au fost împărţite credincioşilor pe Faleza Dunării şi în toate bisericile din judeţ.

Manifestările cu caracter religios dedicate Bobotezei au fost organizate de Primăria Brăila, Arhiepiscopia Dunării de Jos, Protoieria şi Garnizoana Brăila.