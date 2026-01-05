€ 5.0905
|
$ 4.3557
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0905
|
$ 4.3557
 
DCNews Stiri În această dimineață, ”satul Lada a rămas fără inima lui”. Preotul Florin Danu: Nu a ars doar o clădire
Data publicării: 17:05 05 Ian 2026

În această dimineață, ”satul Lada a rămas fără inima lui”. Preotul Florin Danu: Nu a ars doar o clădire
Autor: Roxana Neagu

biserica din lada sat a ars A ars biserica din satul Lada/ foto Facebook Florin Danu
 

Preotul Florin Danu a scris despre ce s-a întâmplat în această dimineață, în satul Lada, unde au dispărut, în foc, toate momentele frumoase ale oamenilor locului, de la botez, la cununii.

Incendiul din satul Lada i-a distrus ”inima”, biserica veche de peste 200 de ani. Preotul Florin Danu face apel la oameni să fie ajutați oamenii din Lada să refacă biserica închinată Maicii Domnului. 

”Astăzi dimineață, satul Lada a rămas fără inima lui. Biserica veche de peste 200 de ani – locul unde au fost botezați copiii satului, unde s-au cununat părinții și bunicii noștri, unde au fost conduși pe ultimul drum cei dragi- a luat foc și este distrusă în totalitate. Nu a ars doar o clădire, a ars o parte din istoria noastră.

Au ars rugăciuni rostite în șoaptă, lacrimi, mulțumiri, lumânări aprinse de generații întregi. A ars locul unde satul se aduna ca o familie. Durerea este mare. Șocul este greu de pus în cuvinte. Dar nu avem voie să rămânem doar în lacrimi. Din cenușă trebuie să se nască din nou speranța.

Facem apel la toți cei care pot și vor să fie alături de noi pentru a reface biserica închinata Maicii Domnului.
O biserică ridicată din dragostea oamenilor, din solidaritate, din credință.

Orice ajutor contează. Orice donație este o cărămidă. Orice distribuire este o mână întinsă. Dacă nu puteți dona, ajutați-ne măcar cu un share. Vă mulțumim din inimă tuturor celor care ne sunt alături în această încercare grea.

Dumnezeu nu ne lasă. Ne încearcă, dar ne și adună.

BCR RO58 RNCB 0248 1067 3587 0001

Beneficiar Parohia Lada” a scris preotul Florin Danu, pe pagina sa de Facebook. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

incendiu
sat
biserica
florin danu
preot
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
Venezuelenii îi cer lui Trump să-i elibereze pe președintele Maduro și pe Cilia Flores / Video
Publicat acum 37 minute
Marius Şumudică, adversar pentru Cristiano Ronaldo. Antrenorul român a semnat cu Al-Okhdood
Publicat acum 52 minute
Ninsorile au declanșat o criză neașteptată la Cluj: Produsul care se epuizează rapid în magazine
Publicat acum 54 minute
Poți locui gratuit pe o insulă din Grecia, cu o singură condiție. Primești și o masă pe zi, iar utilitățile sunt incluse
Publicat acum 1 ora si 16 minute
În această dimineață, ”satul Lada a rămas fără inima lui”. Preotul Florin Danu: Nu a ars doar o clădire
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 03 Ian 2026
Surpriză pentru Trump! Țările din UE care nu recunosc intervenția SUA în Venezuela și condamnă atacul americanilor
Publicat pe 03 Ian 2026
Creșterea vârstei de pensionare în MAI. Bolojan, anunțul zilei pentru polițiști și nu numai
Publicat pe 03 Ian 2026
Trump îl ia tare pe Putin, după „atacul spectaculos“ asupra Venezuelei
Publicat pe 03 Ian 2026
China, reacție dură după atacul SUA asupra Venezuelei și capturarea lui Maduro
Publicat acum 21 ore si 59 minute
Dmitri Medvedev propune răpirea unui important lider din UE, după modelul Maduro
 
razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

ce spunea ion iliescu in mesajul de anul nou 1990 si ar putea fi preluat de nicusor sau bolojan Ce spunea Ion Iliescu în mesajul de Anul Nou, 1990, și ar putea fi preluat de Nicușor sau Bolojan

de Val Vâlcu

cum s a luptat roosevelt cu cei patru calareti ai apocalipsei model pentru ccr Cum s-a luptat Roosevelt cu ”cei patru călăreți ai Apocalipsei”. Model pentru CCR

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Închide
Considerați că intervenția lui Trump în Venezuela este:
Necesară și legitimă
Necesară, dar ilegitimă
Trimite răspunsul
x close