În această dimineață, ”satul Lada a rămas fără inima lui”. Preotul Florin Danu: Nu a ars doar o clădire

Incendiul din satul Lada i-a distrus ”inima”, biserica veche de peste 200 de ani. Preotul Florin Danu face apel la oameni să fie ajutați oamenii din Lada să refacă biserica închinată Maicii Domnului.

”Astăzi dimineață, satul Lada a rămas fără inima lui. Biserica veche de peste 200 de ani – locul unde au fost botezați copiii satului, unde s-au cununat părinții și bunicii noștri, unde au fost conduși pe ultimul drum cei dragi- a luat foc și este distrusă în totalitate. Nu a ars doar o clădire, a ars o parte din istoria noastră.

Au ars rugăciuni rostite în șoaptă, lacrimi, mulțumiri, lumânări aprinse de generații întregi. A ars locul unde satul se aduna ca o familie. Durerea este mare. Șocul este greu de pus în cuvinte. Dar nu avem voie să rămânem doar în lacrimi. Din cenușă trebuie să se nască din nou speranța.

Facem apel la toți cei care pot și vor să fie alături de noi pentru a reface biserica închinata Maicii Domnului.

O biserică ridicată din dragostea oamenilor, din solidaritate, din credință.

Orice ajutor contează. Orice donație este o cărămidă. Orice distribuire este o mână întinsă. Dacă nu puteți dona, ajutați-ne măcar cu un share. Vă mulțumim din inimă tuturor celor care ne sunt alături în această încercare grea.

Dumnezeu nu ne lasă. Ne încearcă, dar ne și adună.

BCR RO58 RNCB 0248 1067 3587 0001

Beneficiar Parohia Lada” a scris preotul Florin Danu, pe pagina sa de Facebook.