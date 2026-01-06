€ 5.0905
|
$ 4.3557
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0905
|
$ 4.3557
 
DCNews Stiri Primarul din Crans-Montana refuză să demisioneze. ”Am fost ales de cetățeni”!
Data publicării: 17:35 06 Ian 2026

Primarul din Crans-Montana refuză să demisioneze. ”Am fost ales de cetățeni”!
Autor: D.C.

Crans-Montana elvetia incendiu Elveția a a decretat o zi de doliu național după incendiul de la Crans-Montana. Sursa: Agerpres
 

Primarul din Crans-Montana refuză să demisioneze, afirmând că a fost ales de cetățeni și că „nu părăsește corabia în mijlocul furtunii”.

Nicolas Féraud, edilul municipalității din cantonul Valais, a susținut prima conferință de presă după dezastrul în care au murit 40 de oameni în noaptea de Revelion, în incendiul din barul Le Constellacion.

Potrivit anchetatorilor, localul în care a avut loc catastrofa nu a fost verificat nici măcar o dată în ultimii cinci ani, deși legislația cantonului Valais obligă toate municipalitățile să efectueze astfel de controale anual. Parchetul din Valais investighează administratorii barului pentru ucidere din culpă și ia în calcul alte posibile inculpări, dar și răspunderea civilă, pentru despăgubirea familiilor victimelor. 

Primarul a recunoscut că barul nu a fost controlat, declarând că autoritățile locale „nu își pot explica” de ce verificările nu au fost realizate. În 2025, doar o treime dintre cele 128 de restaurante și baruri din Crans-Montana au fost supuse controlului periodic. Autoritățile locale intenționează abia acum să contracteze o firmă externă pentru verificarea tuturor localurilor.

De asemenea, poziția municipalității a fost contradictorie în ceea ce privește spuma de antifonare ușor inflamabilă montată pe tavanul barului. Deși aceasta fusese considerată „acceptabilă” la controalele anterioare, primarul a precizat că materialele de construcție nu erau verificate în mod obligatoriu în cadrul inspecțiilor de protecție împotriva incendiilor. Primarul consideră că toată vina o poartă proprietarii barului care ar fi realizat lucrări de renovare interioară fără a solicita autorizație — lucru permis de lege, potrivit edilului.

Declarația primarului potrivit căreia municipalitatea ar fi „mai afectată decât toți ceilalți” a stârnit reacții critice, în special din partea rudelor victimelor. Nicolas Féraud a încheiat într-o notă emoțională, declarând că va purta „povara durerii tuturor familiilor” pentru tot restul vieții.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 minute
Primarul din Crans-Montana refuză să demisioneze. ”Am fost ales de cetățeni”!
Publicat acum 46 minute
Dublă sinucidere în Arad: Tată și fiu au sărit în gol de la etajul 10
Publicat acum 48 minute
Electrocentrale Craiova se confruntă cu probleme grave. Olguța Vasilescu: Se fac eforturi disperate ca să trecem iarna
Publicat acum 1 ora si 4 minute
Protest la Spitalul Județean de Urgență Buzău, după decesul unui tânăr de 25 de ani - VIDEO
Publicat acum 1 ora si 24 minute
Criză politică în Germania. Coaliția din Brandenburg s-a destrămat: dezacordurile fac imposibilă cooperarea
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 18 ore si 25 minute
”Monstruozitatea” dată pe sub ușă de Guvernul Bolojan. Bogdan Chirieac: Așa îți poți pierde casa!
Publicat pe 04 Ian 2026
Dmitri Medvedev propune răpirea unui important lider din UE, după modelul Maduro
Publicat pe 05 Ian 2026
Ghiseul.ro, anunț de ultimă oră pentru români: plățile care sunt sistate
Publicat pe 04 Ian 2026
Harta care provoacă fiori unei țări din UE. Mesaj din anturajul lui Trump: Ce urmează după Venezuela / foto în articol
Publicat acum 20 ore si 49 minute
Plicurile pe care nimeni din Armata Venezuelei nu a avut curajul să le deschidă, în fața SUA. Generalul Mîndrescu: Au paralizat
 
razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

ce spunea ion iliescu in mesajul de anul nou 1990 si ar putea fi preluat de nicusor sau bolojan Ce spunea Ion Iliescu în mesajul de Anul Nou, 1990, și ar putea fi preluat de Nicușor sau Bolojan

de Val Vâlcu

cum s a luptat roosevelt cu cei patru calareti ai apocalipsei model pentru ccr Cum s-a luptat Roosevelt cu ”cei patru călăreți ai Apocalipsei”. Model pentru CCR

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close