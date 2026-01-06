Primarul din Crans-Montana refuză să demisioneze. ”Am fost ales de cetățeni”!

Nicolas Féraud, edilul municipalității din cantonul Valais, a susținut prima conferință de presă după dezastrul în care au murit 40 de oameni în noaptea de Revelion, în incendiul din barul Le Constellacion.

Potrivit anchetatorilor, localul în care a avut loc catastrofa nu a fost verificat nici măcar o dată în ultimii cinci ani, deși legislația cantonului Valais obligă toate municipalitățile să efectueze astfel de controale anual. Parchetul din Valais investighează administratorii barului pentru ucidere din culpă și ia în calcul alte posibile inculpări, dar și răspunderea civilă, pentru despăgubirea familiilor victimelor.

Primarul a recunoscut că barul nu a fost controlat, declarând că autoritățile locale „nu își pot explica” de ce verificările nu au fost realizate. În 2025, doar o treime dintre cele 128 de restaurante și baruri din Crans-Montana au fost supuse controlului periodic. Autoritățile locale intenționează abia acum să contracteze o firmă externă pentru verificarea tuturor localurilor.

De asemenea, poziția municipalității a fost contradictorie în ceea ce privește spuma de antifonare ușor inflamabilă montată pe tavanul barului. Deși aceasta fusese considerată „acceptabilă” la controalele anterioare, primarul a precizat că materialele de construcție nu erau verificate în mod obligatoriu în cadrul inspecțiilor de protecție împotriva incendiilor. Primarul consideră că toată vina o poartă proprietarii barului care ar fi realizat lucrări de renovare interioară fără a solicita autorizație — lucru permis de lege, potrivit edilului.

Declarația primarului potrivit căreia municipalitatea ar fi „mai afectată decât toți ceilalți” a stârnit reacții critice, în special din partea rudelor victimelor. Nicolas Féraud a încheiat într-o notă emoțională, declarând că va purta „povara durerii tuturor familiilor” pentru tot restul vieții.