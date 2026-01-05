Taxele de drop-off din ce în ce mai mari pe aeroporturile din Marea Britanie: „S-au dublat față de cele din 2021”

Aeroportul London City va introduce, de asemenea, o taxă de drop-off de 8 lire sterline, iar Aeroportul Bristol a majorat și el costul cu 1,50 lire sterline începând de astăzi, ajungând la un total de 8,50 lire sterline.

În prezent, Gatwick percepe o taxă de 7 lire sterline pentru fiecare intrare în zona de drop-off, care este aplicată prin intermediul camerelor de recunoaștere automată a numerelor de înmatriculare (ANPR) amplasate la intrarea în aeroport.

Însă, începând de mâine, tarifele vor crește cu aproximativ 43%, ajungând la 10 lire sterline.

Aeroportul Gatwick își justifică decizia prin creșterea costurilor

Creșterea prețurilor, care le plasează și mai departe în fața tarifelor practicate de orice alt aeroport din Marea Britanie, a fost apărată de aeroport, care a dat vina pe creșterea costurilor de operare, alimentată de creșterea ratelor comerciale ale cancelarului Rachel Reeves.

Un purtător de cuvânt al aeroportului Gatwick a declarat: „Această creștere a taxei de drop-off nu este o decizie pe care am luat-o cu ușurință. Cu toate acestea, ne confruntăm cu o serie de costuri în creștere, inclusiv o dublare a taxelor comerciale. Creșterea taxei de drop-off va sprijini eforturile mai ample de încurajare a utilizării transportului public, contribuind la limitarea numărului de mașini și la reducerea congestiei la intrarea în terminalele noastre, alături de finanțarea unei serii de inițiative de transport durabil”, conform Daily Mail.

Cum poate fi evitată taxa de drop-off

Este încă posibil să se evite taxa atunci când se lasă persoane la aeroport, mergând la parcarea de lungă durată, de unde călătorii pot lua autobuzul gratuit către terminalele de zbor.

Deținătorii de ecusoane albastre vor fi, de asemenea, scutiți de taxa de drop-off atât la aeroportul Gatwick, cât și la aeroportul London City, ca și până acum. Cu toate acestea, taxa va fi probabil adăugată la tarifele taxiurilor.

Când a fost introdusă inițial, taxa de drop-off era de 5 lire sterline în martie 2021.

Aeroporturile vor fi foarte afectate de creșterea taxelor comerciale din bugetul lui Rachel Reeves din noiembrie, care urmează să intre în vigoare în aprilie.

Se preconizează că Gatwick va înregistra o creștere de 11,9 milioane de lire sterline a facturii sale de taxe comerciale, ajungând la un total de 51,6 milioane de lire sterline în anul fiscal 2026-27, potrivit datelor Agenției de Evaluare (VOA) furnizate de firma globală de consultanță fiscală Ryan.

Heathrow va suferi, de asemenea, o lovitură puternică în ceea ce privește impozitele pe afaceri, cu o creștere gigantică de 35 de milioane de lire sterline, ceea ce va duce factura la 151,5 milioane de lire sterline pentru 2026-2027. Aeroportul a majorat, de asemenea, taxa de drop-off de la 6 la 7 lire sterline începând cu 1 ianuarie.

Guvernul promite măsuri de sprijin

Aceste creșteri masive ale impozitelor țin cont și de plafonul de 30% aplicat creșterilor impozitelor pe profit în cadrul măsurilor tranzitorii de ajutor, pentru care guvernul a alocat 4,3 miliarde de lire sterline.

Un purtător de cuvânt al guvernului a declarat pentru BBC: „Oferim un pachet de sprijin în valoare de 4,3 miliarde de lire sterline pentru a limita creșterile impozitelor pe profit la 30% înainte de alte măsuri de ajutor pentru cele mai mari proprietăți, inclusiv aeroporturile. Fără intervenție, acestea ar ajunge la 500%”.

Rod Dennis, responsabil senior de politici la RAC, care monitorizează taxele de transfer la aeroport, a vorbit despre creșterea taxelor la Gatwick.

El a declarat pentru AOL: „O creștere de peste 40% a costului transferului este cea mai mare pe care am văzut-o vreodată și reprezintă o dublare a taxei introduse pentru prima dată în 2021”.

El a adăugat: „Șoferii ne spun că principalul motiv pentru care utilizează facilitățile de drop-off de la aeroporturi este pentru a ajuta persoanele cu bagaje voluminoase sau grele, ceva ce poate fi incredibil de nepractic în transportul public, mai ales dacă sunt însoțiți de rude în vârstă sau copii mici. Din păcate, se pare că șoferii vor trebui să se obișnuiască să plătească sume din ce în ce mai exorbitante pentru a face acest lucru. Taxele de drop-off sunt „aproape necunoscute” la alte aeroporturi europene importante”

London City introduce taxa pentru prima dată

Aeroportul London City era ultimul dintre cele 20 de aeroporturi de top din Marea Britanie care nu percepea o taxă de drop-off, dar, începând de mâine, 6 ianuarie, a anunțat că va introduce o taxă de 8 lire sterline pentru primele cinci minute, apoi o taxă suplimentară de 1 liră sterlină pentru fiecare minut suplimentar, cu o durată maximă de staționare de 10 minute.

Taxa are scopul de a „ajuta London City să își îndeplinească obiectivele mai ample de sustenabilitate prin reducerea numărului de vehicule care circulă către și dinspre aeroport”, a declarat un purtător de cuvânt al aeroportului, contribuind astfel la planul lui Sadiq Khan ca 80 % din deplasările în capitală să se facă pe jos, cu bicicleta sau cu mijloacele de transport public până în 2041.

În prezent, doar aproximativ 10% dintre călătorii care utilizează aeroportul sosesc cu mașina, două treimi dintre ei folosind transportul public. Taxa va fi adăugată și la tarifele taxiurilor, a declarat aeroportul.

Dennis a declarat: „Pentru șoferi, acesta este un moment de cotitură neplăcut. Este extrem de dezamăgitor să vedem că aeroportul introduce o taxă de drop-off, ultimul dintre cele 20 de aeroporturi de top din Marea Britanie care face acest lucru. În comparație cu multe alte aeroporturi, London City are conexiuni excelente de transport public, astfel încât, probabil, majoritatea persoanelor care sunt lăsate la aeroport sunt doar cele care au cu adevărat nevoie de acest lucru. Dispariția serviciilor gratuite de lăsare la aeroport în Marea Britanie contrastează puternic cu ceea ce este normal în restul Europei, analiza RAC de la începutul acestui an arătând că opt dintre cele mai importante 10 aeroporturi din UE, în funcție de numărul de pasageri, permit în continuare șoferilor să-și ia rămas bun de la prieteni și persoane dragi la terminale, fără a percepe taxe”.

Bristol urmează trendul majorărilor

Aeroportul Bristol se alătură tendinței de creștere a tarifelor de parcare, majorându-le de la 7 la 8,50 lire sterline începând de astăzi, ceea ce îl face al doilea cel mai scump din țară după cel din Gatwick.

Și ei dau vina pe majorările tarifelor comerciale ale lui Rachel Reeves ca motiv al creșterii. Cei care utilizează zona de drop-off și parcarea pentru staționare de scurtă durată, situată la câțiva pași de terminale, vor plăti taxa de 8,50 lire sterline.

Taxele de parcare în parcarea pentru microbuze și vehicule cu înălțime peste limită de la aeroport vor crește, de asemenea, de la 7 lire sterline la 8,50 lire sterline pentru cinci minute și de la 9 lire sterline la 10,50 lire sterline pentru cinci până la 20 de minute.

Persoanele care dețin un permis de parcare pentru persoane cu dizabilități și care își lasă familia și prietenii vor putea în continuare să utilizeze parcarea pentru coborâre timp de până la 40 de minute, dar contra unei taxe majorate de 8,50 lire sterline.