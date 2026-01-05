Olanda anulează luni dimineață 450 de zboruri din cauza zăpezii și gheții

Aeroportul Schiphol din Amsterdam a anulat 450 de zboruri luni dimineață din cauza zăpezii și a frigului extrem și se așteaptă ca acest număr să crească pe parcursul zilei, a raportat agenția de știri olandeză ANP, conform U.S.News.

Schiphol, unul dintre cele mai aglomerate hub-uri din Europa, a fost nevoit să anuleze sute de zboruri din cauza vremii începând de vineri.

Ce zboruri s-au anulat către Amsterdam

Zborurile anulate către Amsterdam sunt Easyjet EZY2161 la ora 7:00, KLM KL1030 la ora 9:05 și KLM KL1032 la ora 11:00. Un mesaj publicat pe site-ul web al aeroportului Schiphol preciza: „Din cauza vremii și a operațiunilor de dezghețare a aeronavelor, zborurile de luni, 5 ianuarie, pot suferi întârzieri sau anulări.”

Alte două zboruri au fost, de asemenea, anulate către Belfast și Aberdeen. Este vorba de zborul Easyjet EZY701 către Belfast International, cu ora 7:00, și zborul Loganair LM022 către Aberdeen, cu ora 8:30.

Anulările vin în contextul în care meteorologii de la Met Office au avertizat în această dimineață că vor fi perturbări în trafic din cauza temperaturilor scăzute. Pentru regiunea noastră a fost emisă o avertizare de ninsoare și gheață până la prânz.

Met Office a declarat: „Ninsoarea și gheața pot provoca perturbări în trafic în anumite zone duminică după-amiază și luni dimineață”.

Peste alte o sută de zboruri anulate în Olanda din cauza ninsorii

Începând de vineri, au fost anulate sute de zboruri din cauza condițiilor meteorologice reci și a previziunilor de până la 5 centimetri de zăpadă proaspătă.

Compania aeriană olandeză KLM a anunțat că vremea de iarnă a obligat-o să anuleze 124 de zboruri programate pentru luni către și dinspre Aeroportul Schiphol din Amsterdam, relatează UNN, citând Reuters.

Filiala olandeză a Air France-KLM a anulat deja sute de zboruri de vineri, deoarece condițiile meteorologice reci perturbă operațiunile de la Schiphol.

Aeroportul a avertizat pasagerii cu privire la întârzieri și anulări, deoarece personalul lucrează la dezghețarea avioanelor.

Meteorologii prevăd până la 5 centimetri de zăpadă proaspătă în unele părți ale Olandei în zilele următoare.