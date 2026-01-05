€ 5.0985
DCNews Stiri Olanda anulează luni dimineață 450 de zboruri din cauza zăpezii și gheții
Data actualizării: 09:49 05 Ian 2026 | Data publicării: 09:47 05 Ian 2026

Olanda anulează luni dimineață 450 de zboruri din cauza zăpezii și gheții
Autor: Alexandra Curtache

zboruri anulate din cauza zăpezii Foto: Unsplash
 

450 de zboruri către Amsterdam au fost anulate luni dimineață din cauza vremii de iarnă din Olanda. În ultimele zile, pe fondul valului de frig extrem, au existat numeroase întârzieri și anulări ale zborurilor către și dinspre Aeroportul Schiphol.

Aeroportul Schiphol din Amsterdam a anulat 450 de zboruri luni dimineață din cauza zăpezii și a frigului extrem și se așteaptă ca acest număr să crească pe parcursul zilei, a raportat agenția de știri olandeză ANP, conform U.S.News. 

Schiphol, unul dintre cele mai aglomerate hub-uri din Europa, a fost nevoit să anuleze sute de zboruri din cauza vremii începând de vineri.

Citește și: Iarnă în toată regula în mare parte din țară. Circulație restricționată pe DN1

Ce zboruri s-au anulat către Amsterdam

Zborurile anulate către Amsterdam sunt Easyjet EZY2161 la ora 7:00, KLM KL1030 la ora 9:05 și KLM KL1032 la ora 11:00. Un mesaj publicat pe site-ul web al aeroportului Schiphol preciza: „Din cauza vremii și a operațiunilor de dezghețare a aeronavelor, zborurile de luni, 5 ianuarie, pot suferi întârzieri sau anulări.”

Alte două zboruri au fost, de asemenea, anulate către Belfast și Aberdeen. Este vorba de zborul Easyjet EZY701 către Belfast International, cu ora 7:00, și zborul Loganair LM022 către Aberdeen, cu ora 8:30.

Anulările vin în contextul în care meteorologii de la Met Office au avertizat în această dimineață că vor fi perturbări în trafic din cauza temperaturilor scăzute. Pentru regiunea noastră a fost emisă o avertizare de ninsoare și gheață până la prânz.

Met Office a declarat: „Ninsoarea și gheața pot provoca perturbări în trafic în anumite zone duminică după-amiază și luni dimineață”.

Peste alte o sută de zboruri anulate în Olanda din cauza ninsorii

Începând de vineri, au fost anulate sute de zboruri din cauza condițiilor meteorologice reci și a previziunilor de până la 5 centimetri de zăpadă proaspătă.

Compania aeriană olandeză KLM a anunțat că vremea de iarnă a obligat-o să anuleze 124 de zboruri programate pentru luni către și dinspre Aeroportul Schiphol din Amsterdam, relatează UNN, citând Reuters.

Filiala olandeză a Air France-KLM a anulat deja sute de zboruri de vineri, deoarece condițiile meteorologice reci perturbă operațiunile de la Schiphol.

Aeroportul a avertizat pasagerii cu privire la întârzieri și anulări, deoarece personalul lucrează la dezghețarea avioanelor.

Meteorologii prevăd până la 5 centimetri de zăpadă proaspătă în unele părți ale Olandei în zilele următoare.

olanda
zboruri
zapada
amsterdam
Comentarii

