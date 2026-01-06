Alertă alimentară în România. Lapte praf pentru bebeluși, retras din magazine

Mai multe loturi de lapte praf NAN de la Nestle au fot retrase de la vânzare de inspectorii sanitari. Anunțul ANSVSA vine după ce Nestle anunțase ăn cursul zilei că a descoperit că unul dintre ingrediente ar putea fi contaminat cu o toxină ce poate provcoa probleme grave bebelușilor și că retrage anumite loturi de pe piață în mai multe țări.

Precizările Nestlé România

"Ca măsură de precauție, Nestlé România recheamă voluntar o cantitate limitată din formulele de lapte cu datele de identificare menționate în anexă. Siguranța și bunăstarea sugarilor reprezintă prioritatea noastră absolută.

Din prudență maximă, compania a decis să efectueze această rechemare voluntară, luând în considerare posibila prezență a cereulidei în loturile vizate de rechemare, din cauza unei probleme de neconformitate a unui ingredient provenit de la un furnizor extern, ingredient folosit în rețeta acestor produse. Furnizorul a fost anunțat, iar utilizarea ingredientului a fost oprită.

Nu au fost semnalate cazuri confirmate de probleme de sănătate asociate consumului produselor din loturile menționate.

Clienții pot returna produsele vizate de alerta alimentară

Persoanele care au achiziționat produse din loturile vizate sunt rugate să nu le ofere spre consum. Cumpărătorii pot returna produsele din loturile vizate direct la magazinele de unde le-au achiziționat pentru a primi contravaloarea acestora sau pot suna gratuit la telefonul consumatorului 0800 863 785 de luni pana vineri între orele 09:00 - 18:00 / e-mail [email protected]", a transmis Nestlé România.

Până acum lanțuri de magazine mari din România precum Carrefour, Selgros, Mega Image, Profi și Lidl au anunțat că retrag de la vânzare aceste produse.

Detalii despre loturile retrase de la vânzare în România

Imagini cu loturile comercializate de Nestle afectate de această retragere. Sursa foto: ANSVSA