€ 5.0905
|
$ 4.3557
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0905
|
$ 4.3557
 
DCNews Stiri Alertă alimentară în România. Lapte praf pentru bebeluși, retras din magazine
Data publicării: 23:01 06 Ian 2026

Alertă alimentară în România. Lapte praf pentru bebeluși, retras din magazine
Autor: Doinița Manic

lapte praf retras de la vanzare
 

Au fost retrase de la vânzare mai multe tipuri de lapte praf pentru bebeluși.

Mai multe loturi de lapte praf NAN de la Nestle au fot retrase de la vânzare de inspectorii sanitari. Anunțul ANSVSA vine după ce Nestle anunțase ăn cursul zilei că a descoperit că unul dintre ingrediente ar putea fi contaminat cu o toxină ce poate provcoa probleme grave bebelușilor și că retrage anumite loturi de pe piață în mai multe țări.

Precizările Nestlé România

"Ca măsură de precauție, Nestlé România recheamă voluntar o cantitate limitată din formulele de lapte cu datele de identificare menționate în anexă. Siguranța și bunăstarea sugarilor reprezintă prioritatea noastră absolută.

Din prudență maximă, compania a decis să efectueze această rechemare voluntară, luând în considerare posibila prezență a cereulidei în loturile vizate de rechemare, din cauza unei probleme de neconformitate a unui ingredient provenit de la un furnizor extern, ingredient folosit în rețeta acestor produse. Furnizorul a fost anunțat, iar utilizarea ingredientului a fost oprită. 

Nu au fost semnalate cazuri confirmate de probleme de sănătate asociate consumului produselor din loturile menționate.

Clienții pot returna produsele vizate de alerta alimentară

Persoanele care au achiziționat produse din loturile vizate sunt rugate să nu le ofere spre consum. Cumpărătorii pot returna produsele din loturile vizate direct la magazinele de unde le-au achiziționat pentru a primi contravaloarea acestora sau pot suna gratuit la telefonul consumatorului 0800 863 785 de luni pana vineri între orele 09:00 - 18:00 / e-mail [email protected]", a transmis Nestlé România.

Până acum lanțuri de magazine mari din România precum Carrefour, Selgros, Mega Image, Profi și Lidl au anunțat că retrag de la vânzare aceste produse.

Detalii despre loturile retrase de la vânzare în România

Alertă alimentară în România. Lapte praf pentru bebeluși, retras din magazine

Alertă alimentară în România. Lapte praf pentru bebeluși, retras din magazine

Imagini cu loturile comercializate de Nestle afectate de această retragere. Sursa foto: ANSVSA

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

nestle
NAN
lapte praf
alerta alimentara
ansvsa
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 19 minute
Industria auto, sub presiunea Green Deal. Georgiana Teodorescu: România e printre cele mai afectate state
Publicat acum 22 minute
Ce a angajat România în războiul din Ucraina. ”Nu o spunem câți, unde”
Publicat acum 52 minute
Marea Britanie și Franța "gata să trimită trupe" în Ucraina după încetarea focului
Publicat acum 52 minute
Autoritățile turce au intrat în Marele Bazar din Istanbul: 68 de persoane, reținute. 28 de mașini, confiscate
Publicat acum 53 minute
Nicușor Dan, blocat în Paris. MAE a emis o atenționare de călătorie pentru românii aflați în Franța
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 05 Ian 2026
”Monstruozitatea” dată pe sub ușă de Guvernul Bolojan. Bogdan Chirieac: Așa îți poți pierde casa!
Publicat pe 05 Ian 2026
Ghiseul.ro, anunț de ultimă oră pentru români: plățile care sunt sistate
Publicat pe 05 Ian 2026
Plicurile pe care nimeni din Armata Venezuelei nu a avut curajul să le deschidă, în fața SUA. Generalul Mîndrescu: Au paralizat
Publicat acum 14 ore si 13 minute
Pete Hegseth l-a umilit public pe Vladimir Putin. Ce a spus șeful Pentagonului / video
Publicat pe 05 Ian 2026
Ce să faceți dacă primiți această scrisoare prin Poștă. Somație pentru un român care a călătorit prin Europa
 
razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

ce spunea ion iliescu in mesajul de anul nou 1990 si ar putea fi preluat de nicusor sau bolojan Ce spunea Ion Iliescu în mesajul de Anul Nou, 1990, și ar putea fi preluat de Nicușor sau Bolojan

de Val Vâlcu

cum s a luptat roosevelt cu cei patru calareti ai apocalipsei model pentru ccr Cum s-a luptat Roosevelt cu ”cei patru călăreți ai Apocalipsei”. Model pentru CCR

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close