Curtea de Apel București amână decizia asupra contestațiilor Silviei Uscov (AUR) față de numirea judecătorilor Dacian Dragoș și Mihai Busuioc la CCR

Curtea de Apel București a amânat, luni, decizia asupra contestațiilor depuse de avocata AUR, Silvia Uscov, față de numirea, vara trecută, a doi noi judecători la Curtea Constituțională, Dacian Dragoș și Mihai Busuioc.

Instanța a amânat procesul pentru 16 ianuarie, în aceeași zi în care Curtea Constituțională are fixat termen pe sesizarea privind constituționalitatea reformei pensiilor magistraților.

Judecătoare în acest proces este Olimpiea Crețeanu, cea care i-a achitat, în anul 2013, pe omul de afaceri Ioan Niculae și pe șeful CJ Brăila, Gheorghe Bunea Stancu, în dosarul „Mită la PSD”.