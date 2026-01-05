€ 5.0905
|
$ 4.3557
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0905
|
$ 4.3557
 
DCNews Stiri Curtea de Apel București amână decizia asupra contestațiilor Silviei Uscov (AUR) față de numirea judecătorilor Dacian Dragoș și Mihai Busuioc la CCR
Data publicării: 12:52 05 Ian 2026

Curtea de Apel București amână decizia asupra contestațiilor Silviei Uscov (AUR) față de numirea judecătorilor Dacian Dragoș și Mihai Busuioc la CCR
Autor: Ioan-Radu Gava

3-judecatori-ccr_38298700
 

Curtea de Apel București a amânat pentru data de 16 ianuarie 2026 decizia asupra contestațiilor avocatei AUR, Silvia Uscov, față de numirea judecătorilor CCR Dacian Dragoș și Mihai Busuioc.

Curtea de Apel București a amânat, luni, decizia asupra contestațiilor depuse de avocata AUR, Silvia Uscov, față de numirea, vara trecută, a doi noi judecători la Curtea Constituțională, Dacian Dragoș și Mihai Busuioc.

Instanța a amânat procesul pentru 16 ianuarie, în aceeași zi în care Curtea Constituțională are fixat termen pe sesizarea privind constituționalitatea reformei pensiilor magistraților.

Judecătoare în acest proces este Olimpiea Crețeanu, cea care i-a achitat, în anul 2013, pe omul de afaceri Ioan Niculae și pe șeful CJ Brăila, Gheorghe Bunea Stancu, în dosarul „Mită la PSD”. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

silvia uscov
dacian dragos
mihai busuioc
ccr
curtea de apel bucuresti
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
Programul magazinelor PPC Energie din Bucureşti, Giurgiu și Ilfov în perioada 6-7 ianuarie 2026
Publicat acum 26 minute
Badea: Dacă Trump îl ia pe Putin pe model Maduro, e posibil ca lumea să dispară
Publicat acum 31 minute
Taxele de drop-off din ce în ce mai mari pe aeroporturile din Marea Britanie: „S-au dublat față de cele din 2021”
Publicat acum 33 minute
Guvernul Bolojan, bătaie de joc la adresa românilor. Elena Cristian, analiza momentului
Publicat acum 1 ora si 26 minute
Călin Georgescu îl invocă pe Trump să facă o operațiune specială și prin România: Înainte ca soarele să răsară
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 03 Ian 2026
Surpriză pentru Trump! Țările din UE care nu recunosc intervenția SUA în Venezuela și condamnă atacul americanilor
Publicat pe 03 Ian 2026
Creșterea vârstei de pensionare în MAI. Bolojan, anunțul zilei pentru polițiști și nu numai
Publicat pe 03 Ian 2026
Trump îl ia tare pe Putin, după „atacul spectaculos“ asupra Venezuelei
Publicat pe 03 Ian 2026
China, reacție dură după atacul SUA asupra Venezuelei și capturarea lui Maduro
Publicat pe 03 Ian 2026
Maduro, capturat de SUA. Chirieac: Vechea ordine mondială s-a prăbușit. Trump a transmis un avertisment pentru toată lumea
 
razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

ce spunea ion iliescu in mesajul de anul nou 1990 si ar putea fi preluat de nicusor sau bolojan Ce spunea Ion Iliescu în mesajul de Anul Nou, 1990, și ar putea fi preluat de Nicușor sau Bolojan

de Val Vâlcu

cum s a luptat roosevelt cu cei patru calareti ai apocalipsei model pentru ccr Cum s-a luptat Roosevelt cu ”cei patru călăreți ai Apocalipsei”. Model pentru CCR

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Închide
Considerați că intervenția lui Trump în Venezuela este:
Necesară și legitimă
Necesară, dar ilegitimă
Trimite răspunsul
x close