Ursul și-a făcut apariția într-o zonă cu mii de turiști în localitatea Lupeni - Pârtia Straja. Mesaj RO-ALERT

Ursul și-a făcut apariția într-o zonă frecventată de turiști, în localitatea Lupeni - Pârtie Straja. A fost emis mesaj RO-ALERT de atenționare.
Din cauza condițiilor meteorologice, doar două pârtii sunt deschide acum în Straja. Este vorba despre Pârtia Baloo și Platoul Soarelui.
Salvamontiștii spun că sunt în jur de 2500 de turiști în zonă.
Știre în curs de actualizare...
de Val Vâlcu