Ursul și-a făcut apariția într-o zonă cu mii de turiști în localitatea Lupeni - Pârtia Straja. Mesaj RO-ALERT
Data actualizării: 19:08 05 Ian 2026 | Data publicării: 18:48 05 Ian 2026

Ursul și-a făcut apariția într-o zonă cu mii de turiști în localitatea Lupeni - Pârtia Straja. Mesaj RO-ALERT
Autor: Andrei Itu

urs castelul peles Imagine cu un urs brun. Foto: Pixabay
 

Ursul și-a făcut apariția într-o zonă frecventată de turiști, în localitatea Lupeni - Pârtie Straja. A fost emis mesaj RO-ALERT de atenționare.

Din cauza condițiilor meteorologice, doar două pârtii sunt deschide acum în Straja. Este vorba despre Pârtia Baloo și Platoul Soarelui.

Salvamontiștii spun că sunt în jur de 2500 de turiști în zonă.

Știre în curs de actualizare...

Vezi și - Ursul a dat iama la Castelul Peleș, în prima zi din an. A fost emis mesaj Ro-Alert

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

partie straja
lupeni
urs
Mesaj RO-ALERT
