Ursul și-a făcut apariția într-o zonă cu mii de turiști în localitatea Lupeni - Pârtia Straja. Mesaj RO-ALERT

Din cauza condițiilor meteorologice, doar două pârtii sunt deschide acum în Straja. Este vorba despre Pârtia Baloo și Platoul Soarelui.

Salvamontiștii spun că sunt în jur de 2500 de turiști în zonă.

Știre în curs de actualizare...

Vezi și - Ursul a dat iama la Castelul Peleș, în prima zi din an. A fost emis mesaj Ro-Alert