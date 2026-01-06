Directorii SRI și SIE, numiți „la pachet” cu șefii parchetelor: Sunt 4-5 opțiuni pe masă (Surse)

Numirea directorilor SRI şi SIE va fi analizată "la pachet" cu şefii marilor parchete, au declarat marţi surse politice.

Conform acestora, pentru funcţiile de directori ai serviciilor speciale există în prezent "patru - cinci" variante.

Sursele citate au menţionat că pentru cele două servicii de informaţii sunt avute în vedere şi persoane politice.

În septembrie, preşedintele Nicuşor Dan declara că are o "listă scurtă" privind persoanele care ar putea prelua conducerea serviciilor de informaţii.

"Este o discuţie cu liderii partidelor, asta pot să vă spun. E discuţie serioasă. Tocmai din încrederea pe care o am faţă de ei, nu vreau să o deteriorez prin afirmaţii pe care le fac în spaţiul public", preciza el, într-o emisiune televizată.

Şeful statului a menţionat de mai multe ori că discuţiile privind conducerile SRI şi SIE se desfăşoară "în cadru restrâns".

"România are nevoie de stabilitate, nu suntem în situaţia în care să facem un joc din asta: eu cumva să propun, Parlamentul să respingă, eu să acuz Parlamentul, ei să mă acuze pe mine. Asta în mod cert nu se va întâmpla", spunea Nicuşor Dan, tot în septembrie, la Antena 1.

Întrebat ce fel de oameni şi-ar dori în aceste poziţii, Nicuşor Dan răspundea, la acea vreme: "Nişte oameni care să aibă experienţă de viaţă, care să fie capabili să coordoneze mulţi oameni şi care să aibă o abilitate politică de a se mişca între foarte multe interese, multe legitime", conform Agerpres.

