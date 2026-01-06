€ 5.0905
|
$ 4.3557
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0905
|
$ 4.3557
 
DCNews Stiri Directorii SRI și SIE, numiți „la pachet” cu șefii parchetelor: Sunt 4-5 opțiuni pe masă (Surse)
Data actualizării: 19:38 06 Ian 2026 | Data publicării: 18:57 06 Ian 2026

Directorii SRI și SIE, numiți „la pachet” cu șefii parchetelor: Sunt 4-5 opțiuni pe masă (Surse)
Autor: Tiberiu Vasile

Directorii SRI și SIE, numiți „la pachet” cu șefii marilor parchete: Sunt 4-5 opțiuni pe masă (Surse) Nicușor Dan, președintele României. Foto: Presidency.ro
 

Numirea directorilor SRI și SIE va fi analizată „la pachet” cu șefii marilor parchete, iar o „listă scurtă” de candidați deja există.

Numirea directorilor SRI şi SIE va fi analizată "la pachet" cu şefii marilor parchete, au declarat marţi surse politice.

Conform acestora, pentru funcţiile de directori ai serviciilor speciale există în prezent "patru - cinci" variante.

Sursele citate au menţionat că pentru cele două servicii de informaţii sunt avute în vedere şi persoane politice.

Nicuşor Dan declara că are o "listă scurtă" privind persoanele care ar putea prelua conducerea serviciilor de informaţii

În septembrie, preşedintele Nicuşor Dan declara că are o "listă scurtă" privind persoanele care ar putea prelua conducerea serviciilor de informaţii.

"Este o discuţie cu liderii partidelor, asta pot să vă spun. E discuţie serioasă. Tocmai din încrederea pe care o am faţă de ei, nu vreau să o deteriorez prin afirmaţii pe care le fac în spaţiul public", preciza el, într-o emisiune televizată.

Şeful statului a menţionat de mai multe ori că discuţiile privind conducerile SRI şi SIE se desfăşoară "în cadru restrâns".

"România are nevoie de stabilitate, nu suntem în situaţia în care să facem un joc din asta: eu cumva să propun, Parlamentul să respingă, eu să acuz Parlamentul, ei să mă acuze pe mine. Asta în mod cert nu se va întâmpla", spunea Nicuşor Dan, tot în septembrie, la Antena 1.

Întrebat ce fel de oameni şi-ar dori în aceste poziţii, Nicuşor Dan răspundea, la acea vreme: "Nişte oameni care să aibă experienţă de viaţă, care să fie capabili să coordoneze mulţi oameni şi care să aibă o abilitate politică de a se mişca între foarte multe interese, multe legitime", conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Ședința CCR privind pensiile speciale ale magistraților, amânată din nou
  

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

sri
sie
servicii de informatii
parchete
nicusor dan
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
Debutul unei cărți în doi: Flaviu George Predescu și Daniel Cristea-Enache, la Cultura pentru toți - VIDEO
Publicat acum 30 minute
De ce a interzis Olanda rasele de pisici Scottish Folds și Sphynx. Amenzi de 1500 de euro
Publicat acum 59 minute
Reacția Germaniei după ce Dmitri Medvedev a propus răpirea cancelarului Merz, după modelul Maduro
Publicat acum 1 ora si 10 minute
Directorii SRI și SIE, numiți „la pachet” cu șefii parchetelor: Sunt 4-5 opțiuni pe masă (Surse)
Publicat acum 1 ora si 28 minute
Americancă, uimită de tradiția românească de Bobotează: Ne vede, stropește și apoi pleacă în treaba lui (VIDEO)
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 20 ore si 50 minute
”Monstruozitatea” dată pe sub ușă de Guvernul Bolojan. Bogdan Chirieac: Așa îți poți pierde casa!
Publicat pe 04 Ian 2026
Dmitri Medvedev propune răpirea unui important lider din UE, după modelul Maduro
Publicat pe 05 Ian 2026
Ghiseul.ro, anunț de ultimă oră pentru români: plățile care sunt sistate
Publicat acum 23 ore si 14 minute
Plicurile pe care nimeni din Armata Venezuelei nu a avut curajul să le deschidă, în fața SUA. Generalul Mîndrescu: Au paralizat
Publicat pe 04 Ian 2026
Harta care provoacă fiori unei țări din UE. Mesaj din anturajul lui Trump: Ce urmează după Venezuela / foto în articol
 
razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

ce spunea ion iliescu in mesajul de anul nou 1990 si ar putea fi preluat de nicusor sau bolojan Ce spunea Ion Iliescu în mesajul de Anul Nou, 1990, și ar putea fi preluat de Nicușor sau Bolojan

de Val Vâlcu

cum s a luptat roosevelt cu cei patru calareti ai apocalipsei model pentru ccr Cum s-a luptat Roosevelt cu ”cei patru călăreți ai Apocalipsei”. Model pentru CCR

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close