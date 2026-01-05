€ 5.0905
Stiri

DCNews Stiri Doi români au furat un seif, apoi l-au cărat pe o pârtie de schi din Austria
Data publicării: 19:21 05 Ian 2026

Doi români au furat un seif, apoi l-au cărat pe o pârtie de schi din Austria
Autor: Doinița Manic

partie austria romani Imagine cu o pârtie de schi din Austria. Foto: Pixabay
 

Doi români au furat un seif dintr-un local și l-au cărat pe o pârtie de schi din Austria.

Doi bărbați au fost văzuți târând un seif pe o pârtie de schi din Fieberbrunn, Austria, duminică noaptea. Martorii au dat imediat alarma, iar ulterior s-a constatat că dintr-un restaurant din Fieberbrunn, s-a furat un seif duminică dimineața, în jurul orei 3:30. Acesta ar fi fost efectiv smuls de hoți.

La scurt timp după aceea, martorii au văzut doi bărbați târând prada grea o pârtie de schi până la un vehicul. În timp ce bărbații, încă neidentificați, încărcau seiful în mașină, cei care au văzut acest spectacol bizar au alertat poliția.

Poliția din Salzburg a arestat doi români


Kronen Zeitung scrie că datorită reacției rapide a martorilor, poliția din Saalfelden, de partea graniței cu Salzburg, a oprit la scurt timp mașina suspectă în care se aflau cei doi bărbați. Ar fi vorba despre doi români, de 47 și respectiv 50 de ani, care au fost arestați imediat. Cei doi sunt acuzați nu doar de furtul seifului, ci și de furtul uneltelor cu care au dat spargerea.

Poliția din Fieberbrunn caută acum și alte posibile victime. 

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

austria
seif
partie
furt
