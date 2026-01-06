Risc crescut de avalanşă în Masivul Vâlcan. Turiştii sunt avertizaţi să nu părăsească zona schiabilă

Salvamontiştii din Lupeni, care deservesc şi staţiunea montană Straja, au avertizat, marţi, asupra riscului crescut de avalanşă apărut în zona de creastă a Masivului Vâlcan, la peste 1.600 de metri altitudine, din cauza zăpezii aduse de vânt care formează cornişe de peste 2,5 metri înălţime.

Cornișe periculoase formate de vânt, la peste 1.600 de metri

"În zona de creastă, la peste 1.600 de metri, este un risc crescut de avalanşă. În aceste zone, zăpada adusă de vânt a format cornişe de 2,5 sau chiar 3 metri, care favorizează declanşarea avalanşelor. De aceea, le recomandăm turiştilor să nu părăsească zonele schiabile amenajate din staţiune", a declarat, pentru Agerpres, şeful Salvamont Lupeni-Straja, George Resiga.

Potrivit acestuia, în staţiunea Straja se aflau, marţi, peste 2.500 de turişti, salvamontiştii estimând că numărul acestora va creşte, dacă vremea se va îmbunătăţi.

În staţiune sunt deschise pârtiile Sfântu Gheorghe, Platoul Soarelui, Constantinescu şi Mutu, stratul de zăpadă în zona schiabilă pregătită pentru schi depăşind 40 de centimetri.

Zăpadă mult mai mare în afara pârtiilor

În afara pârtiilor, zăpada măsoară între 60 şi 70 de centimetri, a mai spus şeful Salvamont Lupeni.