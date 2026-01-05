€ 5.0905
DCNews Stiri Alertă Salvamont: Risc mare de avalanșă, alertă roșie, grad 4. Nu recomandă deloc ieșitul pe pârtii!
Data actualizării: 20:42 05 Ian 2026 | Data publicării: 20:16 05 Ian 2026

Alertă Salvamont: Risc mare de avalanșă, alertă roșie, grad 4. Nu recomandă deloc ieșitul pe pârtii!
Autor: Roxana Neagu

salvamont alerta Sursa foto: https://www.freepik.com/, @wirestock
 

Românii se bucură de ninsoare abundentă de la munte, dar riscul de avalanșă este foarte ridicat.

Este risc mare de producere a unor avalanșe în Masivul Bucegi, ca urmare a căderilor masive de zăpadă produse într-un interval scurt de timp arată alerta emisă de Salvamont Sinaia. 

”Salvamont Sinaia nu recomandă deloc ieşitul în afara pârtiilor deschise”

”Condiţiile meteo ale ultimelor 48 de ore, plus cele din următoarele 48 de ore prognozate ridică o alertă foarte serioasă de avalanşă în munţii noştri, în zonele de acumulare de zăpadă. Ninsori destul de însemnate în interval scurt, vânt puternic la altitudine, acumulări niveale mari pe alocuri, plăci de vânt, lipsă de bază (a nins recent direct pe iarbă, amintiţi-vă!), gradul de înclinaţie al pantelor către Valea Prahovei (dar nu numai), depozite şi posibile cornişe deasupra văioagelor şi crestelor toate acestea îndeamnă la prudenţă maximă! (În tot Bucegiul, de altfel). Salvamont Sinaia nu recomandă deloc ieşitul în afara pârtiilor deschise, risc mare momentan!” transmite Salvamont Sinaia. 

Citește și: Ursul și-a făcut apariția într-o zonă cu mii de turiști în localitatea Lupeni - Pârtia Straja. Mesaj RO-ALERT 

Sursa mai indică drept obligatorie purtarea unui kit de avalanşă (sondă, lopată, DVA) în afara pârtiilor deschise, iar turiştii trebuie să ştie să şi folosească aceste componente ale kit-ului.

”Posibile avalanşe şi în pădure (produse deja şi în cursul zilei de azi pe segmentul 1400-Stâna Regală). Zăpada asta încă nu s-a aşezat” avertizează Salvamont Sinaia. 

Alerta publică de Salvamont, pe Facebook, arată un risc mare de avalanță până în 7 ianuarie, la ora 20:00, în Munții Făgăraș și Bucegi, peste cota 1800, și risc însemnat, notat cu portocaliu, sub cota 1800. La gradul de risc însemnat, în orice moment poate fi declanșată o avalanșă, conform tabelului transmis de Salvamont. 

Alertă meteo de Cod Galben și Cod Portocaliu

A fost emis Cod Galben până în 6 ianuarie, la ora 10:00: ”Pe parcursul zilei de luni vor predomina ninsorile în zonele de munte, iar în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, nordul Olteniei și în nord-estul Munteniei, la început vor fi ninsori și lapoviță, apoi mixte (ploi, lapoviță și pe arii restrânse ninsori) ce vor favoriza local depuneri de polei și formarea de ghețuș. Se vor acumula 10...20 l/mp și local se va depune strat de zăpadă, la munte de 10...20 cm, iar în zonele joase de relief, la începutul intervalului se va depune un strat nou, în general de 3...10 cm. La munte, vântul va avea intensificări cu viteze de 50...70 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, de 70...85 km/h, temporar ninsoarea va fi viscolită și vizibilitatea scăzută” arată Administrația Națională de Meteorologie. 

Alertă Salvamont: Risc mare de avalanșă, alertă roșie, grad 4.

În același timp, a fost emis Cod Portocaliu: ”În zona de munte a județelor Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj și Hunedoara, îndeosebi la altitudini de peste 1400 m, va continua să ningă temporar abundent, iar stratul de zăpadă nou depus va fi de 20...30 cm (echivalent în apă de 20...30 l/mp). În zona înaltă vor fi rafale de 80...90 km/h, va fi viscol puternic și vizibilitate redusă” arată meteorologii. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

risc avalansa
munte
partie
Comentarii

