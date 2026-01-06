€ 5.0905
DCNews Stiri Adevărul despre imaginile cu jandarmii români care pun gresie
Data publicării: 13:37 06 Ian 2026

Adevărul despre imaginile cu jandarmii români care pun gresie
Autor: Anca Murgoci

fake news pexels-joshuamiranda-3989901 fake news / sursa foto: pexels-joshuamiranda
 

Jandarmeria a transmis marţi că sunt false imaginile care circulă în spaţiul public cu jandarmi români în uniformă care pun gresie.

Acestea sunt create cu ajutorul inteligenţei artificiale, bărbaţii având inscripţii pe spate în alfabet chirilic.

"În mediul online a circulat recent o imagine care pretinde că surprinde jandarmi români executând lucrări de reabilitare într-o unitate. Fotografia este însă prelucrată cu ajutorul inteligenţei artificiale. Un detaliu esenţial, vizibil la o analiză atentă, îl reprezintă inscripţiile în alfabet chirilic de pe spatele uniformelor, lucru incompatibil cu însemnele oficiale ale Jandarmeriei Române", precizează instituţia.

Gruparea de Jandarmi Mobilă Constanţa a reacţionat prompt, respingând informaţiile apărute şi explicând, cu argumente clare, că imaginea nu reflectă realitatea. Astfel de materiale sunt menite să creeze confuzie şi să afecteze încrederea publicului, adaugă sursa citată.

Jandarmeria reaminteşte că nu este prima tentativă de acest fel

În trecut au circulat şi alte dezinformări, precum: presupusa prezenţă a jandarmilor francezi care ar fi acţionat în România; cazul viral al "jandarmului cu lacrimi în ochi" care şi-ar fi întâlnit părinţii la proteste şi ar fi demisionat.

"De fiecare dată, aceste naraţiuni au fost demontate prin dovezi şi poziţii oficiale. Facem apel la responsabilitate şi atenţie sporită la conţinutul distribuit online. Astfel de distorsionări ale realităţii pot fi uşor demascate, dar se răspândesc rapid dacă nu sunt verificate", subliniază reprezentanţii Jandarmeriei Române. 

