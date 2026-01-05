Câte dosare s-au închis, de fapt, pentru prescrierea faptelor, la CAB. 361 de completuri de judecată, modificate în 3 ani: Procentul care contează

Curtea de Apel București reacționează la ancheta Recorder. Instanța precizează, într-un comunicat de presă, că ”nicio mutare de la o instanță la alta, delegare sau detașare a unui judecător nu poate fi dispusă fără acordul acestuia, în temeiul principiului constituțional al inamovibilității, care garantează independența judecătorului și îl protejează împotriva oricărei ingerințe administrative sau presiuni externe”.

”În mod categoric, nu au existat modificări arbitrare, discreționare sau cu scopul influențării soluțiilor pronunțate de completurile de judecată. Modificările intervenite în componența completurilor au avut exclusiv cauze obiective, prevăzute de lege (...) În toate aceste cazuri, măsurile adoptate au urmărit exclusiv asigurarea continuității activității judiciare și respectarea dreptului justițiabililor la soluționarea cauzelor într-un termen rezonabil” arată CAB.

361 de modificări de completuri în 3 ani. Cauzele lor

”Situația centralizată a modificărilor de completuri din ultimii 3 ani, totalizând 361 de cazuri, demonstrează că toate aceste modificări au avut cauze obiective, prevăzute de lege și inerente funcționării normale a unei instanțe de nivelul Curții de Apel București care funcționează cu o schemă de 218 judecători.

Situația centralizată a motivelor ce au stat la baza modificării completurilor în ultimii 3 ani:

1. pensionări și degrevări anticipate pensionarii -55 situații;

2. promovări în carieră - 53 de situații;

3. integrare în secție a judecătorilor nou veniți -144 modificări;

4. degrevare totală sau parțială a judecătorului în considerarea complexității cauzelor, alte situații- 41 cazuri;

5. reluarea activității după concedii maternitate, alte situații - 48 cazuri;

6. detașări - 20 de situaţii (11 de drept ca efect al promovării unor concursuri, 9 la alte instituţii din cadrul autorităţii judecătoreşti)” precizează Curtea de Apel București.

Doar 9 cazuri de detașări la alte instituții, din 361, în 3 ani

Remarcăm că, din 20 de detașări, au existat 11 situații în care detașările s-au făcut ca efect al promovării unor concursuri. Doar în 9 cazuri, din cele 361, respectiv 2,5% din totalul situațiilor, s-au făcut detașări la alte instituții din cadrul autorității judecătorești.

Reacția vine în contextul în care, după cum precizează și Curtea, ”în prezentarea “Recorder” se susține că s-au influențat soluții în dosare de corupție prin modificarea compunerii completurilor”.

Dosare închise pentru prescrierea faptelor- 3

”Contrar celor afirmate în pretinsa investigație, datele vizând dosarele de corupție analizate pe o perioadă de 3 ani arată că:

⁃ termenele de prescripție erau deja împlinite anterior datei înregistrării cauzei la CAB sau au intervenit la foarte scurt timp după sesizare;

⁃ din 22 dosare de corupție, doar 3 (13,64%) s-au prescris în cursul judecății la Curtea de Apel București, în timp ce 19 dosare (86,36%) erau deja prescrise la momentul sesizării instanței;

⁃ în cele 3 dosare în care prescripția a intervenit după sesizarea Curții de Apel București, aceasta s-a produs la 9 zile, 3 luni și 5 luni de la sesizare, ceea ce arată că instanța a fost sesizată cu cauze aflate deja la limita termenului legal, fără posibilitatea reală de a influența cursul prescripției;

⁃ prescripția intervenită la doar 9 zile de la sesizare nu poate fi asociată nici factual, nici juridic cu conduita instanței, fiind imposibil ca, într-un asemenea interval, CAB să fi exercitat o influență reală asupra cursului procesului.

⁃ în celelalte două cauze, intervalele de 3 luni, respectiv 5 luni, reprezintă perioade compatibile cu procedura normală de fixare a primului termen, comunicarea actelor și respectarea dreptului la apărare, intervalele fiind insuficiente pentru a susține existența unor manevre dilatorii sau a unei lipse de diligență din partea instanței.

⁃ Curtea a fost învestită cu cauze vechi, unele având fapte săvârșite cu 8– 10 ani înainte, ceea ce limitează în mod obiectiv posibilitatea de judecare pe fond” mai transmite CAB.

Curtea de Apel precizează că nu i s-a cerut reacția înainte de publicarea anchetei invocate.

Revenim cu amănunte