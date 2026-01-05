Magistrații cer demisia unui membru CSM. Îl acuză de anumite practici în justiție

Uniunea Națională a Judecătorilor din România (UNJR), Asociația Magistraților din România (AMR), Asociația Judecătorilor pentru Apărarea Drepturilor Omului (AJADO) și Asociația Procurorilor din România (APR) îi solicită procurorului Claudiu Sandu demisia de onoare din CSM.

Claudiu Sandu a susținut abolirea inamovibilității judecătorilor și introducerea unor „comisii de vetting” pentru magistrați. El a calificat sistemul de justiție drept „putred”.

„Asociațiile profesionale ale magistraților solicită demisia de onoare a procurorului Claudiu Sandu din CSM pentru promovarea unor practici de tip stalinist în justiție

Având în vedere declarațiile procurorului Claudiu Sandu, în care acesta a susținut necesitatea abolirii inamovibilității judecătorilor și introducerii unor așa-zise ‘comisii de vetting’ pentru magistrații din România, calificând sistemul de justiție drept ‘putred’, Uniunea Națională a Judecătorilor din România (UNJR), Asociația Magistraților din România (AMR), Asociația Judecătorilor pentru Apărarea Drepturilor Omului (AJADO) și Asociația Procurorilor din România (APR) solicită de îndată demisia de onoare a acestuia din funcția de membru al CSM.

Afirmațiile au fost făcute pe data de 3 ianuarie 2026, iar gravitatea lor este cu atât mai mare, cu cât domnul Claudiu Sandu este reprezentant al procurorilor în Consiliul Superior al Magistraturii și, la data respectivă, era vicepreședinte al Consiliului. Astfel de afirmații sunt incompatibile cu statutul și rolul constituțional al unui membru CSM, autoritate de rang constituțional care, potrivit art. 133 din Constituția României, este ‘garantul independenței justiției’.

Promovarea unor mecanisme de evaluare externe, bazate pe criterii vagi precum ‘reputația morală’, de către așa-numiți experți, a căror ‘bună reputație profesională și morală’ nu se știe cine o stabilește, încalcă prevederile constituționale care garantează inamovibilitatea judecătorilor și creează premisele unor ingerințe politice sau ideologice în actul de justiție, fără precedent de la instaurarea comunismului în România, prin comisarii sovietici ghidați de [Andrei] Vîșinski, cunoscutul procuror al lui Stalin.

Reamintim celor care au uitat atrocitățile din perioada comunistă că acestea au fost posibile pentru că Partidul Muncitoresc Român, devenit ulterior Partidul Comunist Român, a desființat puterea judecătorească ca putere distinctă și separată în stat, subordonându-i pe judecători, pe care i-au transformat în funcționari publici și ‘agenți ai luptei de clasă’. Imediat după instaurarea comunismului, comuniștii au creat ‘comisii de evaluare’ a judecătorilor, iar cine nu avea origine sănătoasă sau era o amenințare pentru ‘orânduirea socialistă’ a fost epurat din sistem.

În măsura în care procurorii ar accepta ca necesară o astfel de măsură, reprezentanții procurorilor în CSM ar trebui să se limiteze la propuneri dedicate colegilor lor procurori, al căror statut constituțional diferă de cel al judecătorilor, inclusiv prin prisma inamovibilității. În caz contrar, este imperativă o delimitare fermă a corpului procurorilor de astfel de afirmații de o gravitate fără precedent”, se arată în comunicatul transmis de Asociațiile profesionale ale magistraților.

Asociațiile semnatare solicită demisia de onoare a acestui membru din Consiliul Superior al Magistraturii, ca gest minim de responsabilitate instituțională și respect față de principiile statului de drept

„Mai mult, etichetarea globală a sistemului judiciar românesc drept ‘putred’ este nejustificată, iresponsabilă și contrazisă de realitate. Rapoartele europene privind statul de drept reflectă evaluări favorabile și recunosc, cu toate neajunsurile ei, progresele realizate de justiția română. Aceste progrese au condus la ridicarea MCV, la primirea pe deplin în spațiul Schengen, precum și în cadrul procedurilor de aderare la OCDE.

Nu în ultimul rând, din calitatea de vicepreședinte al CSM și președinte al Secției pentru procurori, ce are competență disciplinară deplină asupra procurorilor, domnul Claudiu Sandu avea nu doar dreptul, ci și obligația de a identifica și remedia eventuale abuzuri, abateri disciplinare sau încălcări ale normelor deontologice, dacă era cazul. Proiectul său, cu care a candidat pentru funcția de vicepreședinte, reflectă o serie de deficiențe, legate însă de lipsa resursei umane din parchete și nicidecum de o așa-numită ‘putreziciune’ a sistemului de justiție în ansamblul său, pe care acum o invocă ca pretext pentru distrugerea justiției. Nici proiectul cu care a candidat ca membru în CSM nu a fost fundamentat pe ‘putreziciunea’ sistemului, astfel că se pune întrebarea îndreptăţită în numele cui vorbeşte, de vreme ce procurorii care l-au votat nu au avut o astfel de bază de analiză a candidaturii sale când l-au trimis în CSM.

În contextul actual, asemenea afirmații complet denigratoare și periculoase nu sunt altceva decât noi episoade din campania fără precedent de discreditare a autorității judecătorești desfășurate agresiv în a doua jumătate a anului trecut, cu scopul tot mai evident al subordonării acesteia în scop politico-ideologic.

Un astfel de discurs, venit însă din interiorul autorității care ar trebui să apere prestigiul și independența magistraturii, subminează grav încrederea publică în justiție și este o palmă odioasă dată miilor de magistrați care își exercită funcția cu onestitate și profesionalism.

Acel membru CSM care promovează public idei tipice justiției staliniste, vădit contrare independenței justiției, și care discreditează sistemul judiciar nu mai poate beneficia de legitimitatea necesară exercitării acestei funcții.

În consecință, asociațiile semnatare solicită demisia de onoare a acestui membru din Consiliul Superior al Magistraturii, ca gest minim de responsabilitate instituțională și respect față de principiile statului de drept.

Asociațiile noastre profesionale reafirmă angajamentul ferm pentru apărarea independenței justiției, a statutului constituțional al judecătorilor şi procurorilor și își asumă, ca de fiecare dată, participarea la discuții pe baza legilor justiției, realizate însă exclusiv în cadrul legal și constituțional, pentru întărirea, și nu subminarea independenței justiției, cu respectarea garanțiilor fundamentale ale puterii judecătorești, astfel încât drepturile și libertățile tuturor cetățenilor să poate fi respectate și apărate”, se mai arată în comunicat.