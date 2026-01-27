€ 5.0959
DCNews Stiri Bărbat reţinut în Argeș după ce își ameninţa vecinii cu moartea pe rețelele sociale
Data actualizării: 12:11 27 Ian 2026 | Data publicării: 12:07 27 Ian 2026

Bărbat reţinut în Argeș după ce își ameninţa vecinii cu moartea pe rețelele sociale
Autor: Andrei Itu

bărbat reținut Bărbat arestat FOTO cu rol ilustrativ: Freepik @naypong

Un bărbat din Cotmeana, Argeș, a fost reţinut de polițiști după ce a postat online filmări în care ameninţa că îşi ucide vecinii.

Bărbatul, în vârstă de 34 de ani, este cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de ameninţare. Dosarul este instrumentat de poliţiştii Secţiei de Poliţie Rurală Drăganu, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Piteşti.

Arestat după ce și-a amenințat vecinii cu moartea pe rețelele sociale

"Poliţiştii s-au sesizat din oficiu (...) cu privire la faptul că un bărbat (...) ar fi postat, pe o reţea de socializare, mai multe clipuri video în care şi-ar fi ameninţat trei vecini cu uciderea acestora, cu acte de violenţă fizică şi cu incendierea locuinţelor, pe motiv că îi considera responsabili de otrăvirea unui exemplar canin, ce îi aparţinea", conform IPJ Argeș.

Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore de polițiști. În cursul zilei de marţi urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Piteşti, cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

arges
amenintari cu moartea
retinut
