Bărbat reţinut în Argeș după ce își ameninţa vecinii cu moartea pe rețelele sociale

Bărbatul, în vârstă de 34 de ani, este cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de ameninţare. Dosarul este instrumentat de poliţiştii Secţiei de Poliţie Rurală Drăganu, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Piteşti.

Arestat după ce și-a amenințat vecinii cu moartea pe rețelele sociale

"Poliţiştii s-au sesizat din oficiu (...) cu privire la faptul că un bărbat (...) ar fi postat, pe o reţea de socializare, mai multe clipuri video în care şi-ar fi ameninţat trei vecini cu uciderea acestora, cu acte de violenţă fizică şi cu incendierea locuinţelor, pe motiv că îi considera responsabili de otrăvirea unui exemplar canin, ce îi aparţinea", conform IPJ Argeș.

Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore de polițiști. În cursul zilei de marţi urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Piteşti, cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

