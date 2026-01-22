Caz atipic la Cluj: Și-a convins iubita să-l ierte, dar a ajuns direct în arest după ce a încălcat ordinul de protecție

Cele două persoane s-au prezentat împreună la Poliție, însă agenții au constatat că bărbatul încălcase măsurile stabilite prin ordinul de protecție. Prin urmare, el a fost reținut, iar apoi instanța a dispus arestarea sa preventivă pentru 30 de zile.

Comunicatul IPJ Cluj

”La data de 20 ianuarie a.c., în urma activităților desfășurate într-un dosar penal aflat în instrumentare, polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Câmpia Turzii au dispus reținerea față de un bărbat de 40 de ani, din Municipiul Câmpia Turzii, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de încălcarea măsurilor dispuse prin ordin de protecție.

Din cercetările efectuate a reieșit faptul că, în data de 17 ianuarie a.c., în jurul orei 18.00, bărbatul ar fi contactat-o pe persoana vătămată, o femeie de 34 de ani, prin intermediul mediului online, ulterior purtând discuții telefonice cu aceasta”, a transmis IPJ Cluj.

Bărbatul s-a deplasat la imobilul de unde a fost evacuat, după ce a fost iertat

”Ulterior, în jurul orei 20.00, în aceeași zi, bărbatul s-ar fi deplasat la imobilul din care fusese evacuat anterior, ca urmare a emiterii unui ordin de protecție, locuind împreună cu persoana vătămată, deși pe numele său exista un ordin de protecție activ, emis de instanță.

Mai mult, în data de 20 ianuarie a.c., în jurul orei 10.00, cei doi s-au prezentat împreună la Postul de Poliție Comunală Tritenii de Jos, unde persoana vătămată a solicitat retragerea plângerii formulate și a ordinului de protecție emis împotriva bărbatului”, conform IPJ Cluj.

Arestat pentru 30 de zile

”În urma administrării probatoriului, polițiștii au dispus măsura reținerii pentru 24 de ore față de bărbat, acesta fiind depus într-un Centru de Reținere și Arestare Preventivă.

În cursul zilei de 21 ianuarie a.c., bărbatul a fost prezentat instanței, unde judecătorul de drepturi și libertăți a dispus măsura arestării preventive pentru 30 de zile.

În cauză, se efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și luarea măsurilor legale care se impun”, a transmis IPJ Cluj.

