€ 5.0936
|
$ 4.3572
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0936
|
$ 4.3572
 
DCNews Stiri Caz atipic la Cluj: Și-a convins iubita să-l ierte, dar a ajuns direct în arest după ce a încălcat ordinul de protecție
Data publicării: 19:14 22 Ian 2026

Caz atipic la Cluj: Și-a convins iubita să-l ierte, dar a ajuns direct în arest după ce a încălcat ordinul de protecție
Autor: Andrei Itu

Român torturat și umilit într-o secție de poliție din Verona. Acuzații grave de violență în arest Bărbat arestat FOTO cu rol ilustrativ: Freepik @naypong

Un bărbat din județul Cluj, vizat de un ordin de protecție emis de instanță după ce și-a agresat partenera, a fost arestat preventiv la o zi după ce a convins-o pe femeie să renunțe la plângerea penală și să îl ierte.

Cele două persoane s-au prezentat împreună la Poliție, însă agenții au constatat că bărbatul încălcase măsurile stabilite prin ordinul de protecție. Prin urmare, el a fost reținut, iar apoi instanța a dispus arestarea sa preventivă pentru 30 de zile.

Comunicatul IPJ Cluj

”La data de 20 ianuarie a.c., în urma activităților desfășurate într-un dosar penal aflat în instrumentare, polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Câmpia Turzii au dispus reținerea față de un bărbat de 40 de ani, din Municipiul Câmpia Turzii, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de încălcarea măsurilor dispuse prin ordin de protecție.

Din cercetările efectuate a reieșit faptul că, în data de 17 ianuarie a.c., în jurul orei 18.00, bărbatul ar fi contactat-o pe persoana vătămată, o femeie de 34 de ani, prin intermediul mediului online, ulterior purtând discuții telefonice cu aceasta”, a transmis IPJ Cluj

Bărbatul s-a deplasat la imobilul de unde a fost evacuat, după ce a fost iertat

Ulterior, în jurul orei 20.00, în aceeași zi, bărbatul s-ar fi deplasat la imobilul din care fusese evacuat anterior, ca urmare a emiterii unui ordin de protecție, locuind împreună cu persoana vătămată, deși pe numele său exista un ordin de protecție activ, emis de instanță.

Mai mult, în data de 20 ianuarie a.c., în jurul orei 10.00, cei doi s-au prezentat împreună la Postul de Poliție Comunală Tritenii de Jos, unde persoana vătămată a solicitat retragerea plângerii formulate și a ordinului de protecție emis împotriva bărbatului”, conform IPJ Cluj.

Vezi și - Hoți REȚINUȚI după ce au furat dintr-o universitate din Cluj. Purtau măști ca în filme

Arestat pentru 30 de zile

”În urma administrării probatoriului, polițiștii au dispus măsura reținerii pentru 24 de ore față de bărbat, acesta fiind depus într-un Centru de Reținere și Arestare Preventivă.

În cursul zilei de 21 ianuarie a.c., bărbatul a fost prezentat instanței, unde judecătorul de drepturi și libertăți a dispus măsura arestării preventive pentru 30 de zile.

În cauză, se efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și luarea măsurilor legale care se impun”, a transmis IPJ Cluj.

Vezi și - A furat adidași de 200 de lei, dar apoi a plătit scump: Curtea de Apel Cluj, verdict pentru un hoț recidivist

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

cluj
ordin protectie
arestat
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 9 minute
Ion Cristoiu a ajuns la spital după ce a căzut pe o stradă din București. Ultimele informații despre jurnalist
Publicat acum 21 minute
Adevărul despre Husky. Sabrina Nora, invitată la DC Anima - VIDEO
Publicat acum 36 minute
Dăm sau nu dăm miliardul pentru pace? România, între ”DA”-ul lui Grindeanu și analiza ”aprofundată” a lui Nicușor Dan, a ratat adevărul
Publicat acum 43 minute
Alexandru Rogobete anunță Strategia Națională de Digitalizare în Sănătate 2026–2030: Punem capăt dosarelor plimbate între instituții
Publicat acum 47 minute
Musk prevede, la Davos, că roboții vor depăși numeric oamenii: Le spun că sunt extraterestru, dar ei nu mă cred
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 20 Ian 2026
Starea lui Daniel Băluță s-a agravat, după intoxicația cu mercur și arsenic: Din păcate, este adevărat
Publicat acum 22 ore si 42 minute
Donald Trump, răsturnare de situație, după întâlnirea cu Mark Rutte: anunț pentru Europa. Acord cu privire la Groenlanda
Publicat pe 21 Ian 2026
China face un pas în spate în problema Groenlandei. Semnal către Uniunea Europeană
Publicat pe 20 Ian 2026
Dacă deții o carte de identitate nouă, „un buletin cu CIP”, pregătește-te! Iată de ce surpriză ai parte!
Publicat pe 20 Ian 2026
Donald Trump publică harta care enervează pe toată lumea / foto în articol
 
bogdan chirieac romania tace adanc in fata ostilitatii ucrainei Bogdan Chirieac: România tace adânc în fața ostilității Ucrainei

de Bogdan Chirieac

chirieac romania liniara fara solutii un cosmar al tarii noastre este pe cale sa devina realitate Chirieac: România, liniară, fără soluții. Un coșmar pentru țara noastră este pe cale să devină realitate

de Bogdan Chirieac

minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close