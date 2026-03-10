€ 5.0979
CSM: Încep interviurile  cu procurorii propuși de ministrul Justiției la șefia marilor parchete
Data publicării: 07:24 10 Mar 2026

CSM: Încep interviurile  cu procurorii propuși de ministrul Justiției la șefia marilor parchete
Autor: Crişan Andreescu

CSM

Secția pentru procurori a CSM a programat, începând de marți, interviurile cu procurorii propuși de ministrul Justiției, Radu Marinescu, la șefia marilor parchete - Parchetul General, DNA și DIICOT.

Primul care va susține marți interviul în fața CSM este Codrin Horațiu Miron, selectat de ministrul Justiției pentru funcția de șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

Interviurile vor continua în următoarele zile, dar și săptămâna viitoare, după cum urmează:

- 11 martie - Alex Florența și Gill-Julien Grigore-Iacobici - pentru ocuparea a două posturi de procuror-șef adjunct al DIICOT;

- 12 martie - Cristina Chiriac - propusă pentru funcția de procuror general și Marius Voineag - adjunct al procurorului general;

- 16 martie - Ioan Viorel Cerbu - pentru ocuparea funcției de procuror-șef al Direcției Naționale Anticorupție;

- 17 martie - Marinela Mincă și Marius Ionel Ștefan - două posturi de procuror-șef adjunct al DNA.

Un număr de 19 candidați au participat la selecția organizată de Ministerul Justiției, în perioada 8 ianuarie - 2 martie, în vederea formulării propunerilor de numire pentru funcțiile de procuror general și adjunct al procurorului general, procuror-șef și procurori-șefi adjuncți ai DNA, precum și procuror-șef și procurori-șefi adjuncți ai DIICOT.

Secția pentru procurori a CSM emite un aviz consultativ motivat, după care aceste propuneri sunt înaintate președintelui Nicușor Dan.

Conform Legii 303/2022, președintele României poate refuza, motivat, numirea în funcțiile de conducere, aducând la cunoștința publicului motivele refuzului. Decretul președintelui de numire în funcție sau refuzul motivat al acestuia se emite în maximum 60 de zile de la data transmiterii propunerii de către ministrul justiției.

De asemenea, în cazul emiterii unui aviz negativ al Secției pentru procurori a CSM, ministrul Justiției organizează un nou interviu exclusiv cu candidatul care a primit aviz negativ și în urma acestui interviu, ministrul Justiției poate continua procedura prin transmiterea către președintele României a propunerii de numire în funcția de conducere, însoțită de toate documentele relevante, sau retrage propunerea, urmând a declanșa o nouă procedură de selecție în maximum 60 de zile.

Funcțiile de procuror general și cea de procuror-șef al DNA rămân vacante începând cu data de 31 martie și cea de procuror-șef al DIICOT - de la 14 aprilie.

Propunerile ministrului Justiției au avut și reacții negative în rândul opiniei publice, inclusiv un protest organizat vineri de mai multe organizații civice lângă Palatul Cotroceni, în timpul căruia președintele Nicușor Dan a avut un dialog cu protestatarii.

'Numirile pe care le voi semna mi le voi asuma. Procurorii vor avea girul meu. Am cam de o sută de ori mai multe informații despre sistemul de parchete din România decât aveți dumneavoastră', i-a spus atunci Nicușor Dan unui protestatar. (Agerpres)

