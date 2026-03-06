€ 5.0941
|
$ 4.3981
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0941
|
$ 4.3981
 
DCNews Stiri Escrocii lovesc din nou cu manevra „ANAF”. Încă o femeie de afaceri din Alba Iulia a rămas fără o sumă uriașă de bani
Data publicării: 17:47 06 Mar 2026

Escrocii lovesc din nou cu manevra „ANAF”. Încă o femeie de afaceri din Alba Iulia a rămas fără o sumă uriașă de bani
Autor: Andrei Itu

bani teanc de bani lei Foto Agerpres/ Bani

O altă femeie de afaceri din Alba Iulia a căzut victimă unei escrocherii și a pierdut 300.000 de euro, după ce a fost contactată de cineva care s-a prezentat drept reprezentant al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF).

Este aceeași metodă prin care o altă femeie a fost păcălită să vireze peste 100.000 de euro în conturile înfiinţate de răufăcători.

ANAF nu solicită plăţi urgente prin telefon sau prin mesaje!

"De data aceasta, ieri, 5 martie 2026, o femeie, în vârstă de 41 de ani, din municipiul Alba Iulia, a fost contactată de un presupus reprezentant al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi, sub pretextul că societatea pe care aceasta o administrează are de recuperat o sumă achitată la sfârşitul anului 2025, a determinat-o, prin intermediul unei aplicaţii, să-i ofere acces la terminalul mobil şi laptop.

Ulterior, răufăcătorii ar fi procedat la efectuarea unor operaţiuni financiare, în valoare totală de 1,6 milioane de lei, din contul societăţii pe care femeia o administrează", a precizat, vineri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Alba.

În această speță, poliţiştii de investigaţii criminale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, fac cercetări pentru infracţiunile de efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos şi înşelăciune în vederea recuperării prejudiciului şi identificării autorilor.

Alt caz, aceeași manevră folosind numele ANAF folosită de escroci

IPJ Alba a anunţat, joi, că o femeie de afaceri din Alba Iulia a fost victima unei fraude prin care persoane necunoscute. Ei s-au dat drept reprezentanţi ai ANAF şi ai unei bănci. Astfel, au reușit să o conving, sub pretextul că societatea pe care o administrează are de recuperat de la stat o sumă achitată la sfârşitul anului 2025 și să vireze în conturile înfiinţate de acestea peste 100.000 de euro.

"Povestea unei femei, în vârstă de 44 de ani, din municipiul Alba Iulia, trage un semnal de alarmă asupra unui nou tip de fraudă. Răufăcătorii se folosesc de identitatea unor instituţii precum ANAF sau a unor unităţi bancare pentru a convinge victimele să transfere bani în conturile indicate de aceştia", conform unui comunicat de joi al IPJ Alba.

Pretextul invocat de escroci

Femeia a fost contactată de presupuşi reprezentanţi ai ANAF şi, sub pretextul că societatea pe care aceasta o administrează are de recuperat o sumă achitată la sfârşitul anului 2025. Escrocii i-au comunicat că urmează să fie contactată de un reprezentant al unei unităţi bancare care o va sprijini în acest demers.

"Ulterior, femeia a fost contactată de un presupus reprezentant al unei unităţi bancare, fiindu-i confirmate toate aspectele discutate cu reprezentatul ANAF. În continuare, persoana vătămată a urmat paşii indicaţi de acesta şi a efectuat mai multe operaţiuni financiare din contul societăţii pe care aceasta o administrează, prejudiciul creat fiind de peste 100.000 de euro", se arată în comunicat.

Apoi, când și-a dat seama că a fost păcălită, femeia a contactat poliția.

"În urma activităţilor investigativ-operative, poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale au reuşit recuperarea aproape integrală a sumei pierdute", precizează IPJ Alba.

ANAF nu solicită plăţi urgente prin telefon sau prin mesaje!

"Dacă primiţi un astfel de apel, închideţi imediat şi verificaţi informaţiile doar prin canalele oficiale! Dacă aţi fost contactat sau aţi suferit un prejudiciu, anunţaţi-ne imediat", a transmis IPJ Alba.

Vezi și - Ai primit acest e-mail de la ANAF? Să nu efectuezi în niciun caz plata! - Foto în articol

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

escrocherie
alba iulia
anaf
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Volkswagen vrea să intre în industria apărării: Modele clasice pregătite pentru armată
Publicat acum 38 minute
Încă o țară interzice rețelele de socializare pentru minorii sub 16 ani
Publicat acum 48 minute
Incredibil! Situație șocantă pentru românii blocați în Oman: Li s-a oferit zbor spre casă în 13 APRILIE!
Publicat acum 58 minute
Protest în fața Palatului Cotroceni împotriva propunerilor pentru conducerea marilor parchete. Nicușor Dan, dialog cu protestatarii
Publicat acum 1 ora si 32 minute
Tentative de evadare ca-n filme la Penitenciarul Gherla: Deținut prins de picior în timp ce sărea gardul
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 8 ore si 28 minute
Lista pasagerilor avionului din care Irina Ponta a fost exclusă, aprobată de MAE. Cât de ușor se poate afla ce s-a întâmplat, de fapt
Publicat acum 6 ore si 27 minute
Ce ar fi provocat gestul Oanei Țoiu în orice altă țară a lumii. Chirieac, analiză după discriminarea fiicei lui Victor Ponta
Publicat acum 11 ore si 5 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 7: Apărarea iraniană ar fi fost distrusă, Iranul spune că are sprijinul Rusiei și Chinei
Publicat acum 5 ore si 17 minute
Irina Ponta s-a întors în România după ce a fost lăsată de Oana Țoiu în mijlocul războiului. Daciana Sârbu, anunțul momentului
Publicat acum 4 ore si 15 minute
MAE a întrerupt transmisiunea live a briefingului de presă de azi fix când jurnaliștii au început să pună întrebări / video
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close