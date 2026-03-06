Escrocii lovesc din nou cu manevra „ANAF”. Încă o femeie de afaceri din Alba Iulia a rămas fără o sumă uriașă de bani

Este aceeași metodă prin care o altă femeie a fost păcălită să vireze peste 100.000 de euro în conturile înfiinţate de răufăcători.

ANAF nu solicită plăţi urgente prin telefon sau prin mesaje!

"De data aceasta, ieri, 5 martie 2026, o femeie, în vârstă de 41 de ani, din municipiul Alba Iulia, a fost contactată de un presupus reprezentant al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi, sub pretextul că societatea pe care aceasta o administrează are de recuperat o sumă achitată la sfârşitul anului 2025, a determinat-o, prin intermediul unei aplicaţii, să-i ofere acces la terminalul mobil şi laptop.

Ulterior, răufăcătorii ar fi procedat la efectuarea unor operaţiuni financiare, în valoare totală de 1,6 milioane de lei, din contul societăţii pe care femeia o administrează", a precizat, vineri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Alba.

În această speță, poliţiştii de investigaţii criminale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, fac cercetări pentru infracţiunile de efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos şi înşelăciune în vederea recuperării prejudiciului şi identificării autorilor.

Alt caz, aceeași manevră folosind numele ANAF folosită de escroci

IPJ Alba a anunţat, joi, că o femeie de afaceri din Alba Iulia a fost victima unei fraude prin care persoane necunoscute. Ei s-au dat drept reprezentanţi ai ANAF şi ai unei bănci. Astfel, au reușit să o conving, sub pretextul că societatea pe care o administrează are de recuperat de la stat o sumă achitată la sfârşitul anului 2025 și să vireze în conturile înfiinţate de acestea peste 100.000 de euro.

"Povestea unei femei, în vârstă de 44 de ani, din municipiul Alba Iulia, trage un semnal de alarmă asupra unui nou tip de fraudă. Răufăcătorii se folosesc de identitatea unor instituţii precum ANAF sau a unor unităţi bancare pentru a convinge victimele să transfere bani în conturile indicate de aceştia", conform unui comunicat de joi al IPJ Alba.

Pretextul invocat de escroci

Femeia a fost contactată de presupuşi reprezentanţi ai ANAF şi, sub pretextul că societatea pe care aceasta o administrează are de recuperat o sumă achitată la sfârşitul anului 2025. Escrocii i-au comunicat că urmează să fie contactată de un reprezentant al unei unităţi bancare care o va sprijini în acest demers.

"Ulterior, femeia a fost contactată de un presupus reprezentant al unei unităţi bancare, fiindu-i confirmate toate aspectele discutate cu reprezentatul ANAF. În continuare, persoana vătămată a urmat paşii indicaţi de acesta şi a efectuat mai multe operaţiuni financiare din contul societăţii pe care aceasta o administrează, prejudiciul creat fiind de peste 100.000 de euro", se arată în comunicat.

Apoi, când și-a dat seama că a fost păcălită, femeia a contactat poliția.

"În urma activităţilor investigativ-operative, poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale au reuşit recuperarea aproape integrală a sumei pierdute", precizează IPJ Alba.

"Dacă primiţi un astfel de apel, închideţi imediat şi verificaţi informaţiile doar prin canalele oficiale! Dacă aţi fost contactat sau aţi suferit un prejudiciu, anunţaţi-ne imediat", a transmis IPJ Alba.

