€ 5.0941
|
$ 4.3981
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0941
|
$ 4.3981
 
DCNews Stiri Cash-ul este rege! Și aurul, refugiul investitorilor din întreaga lume, este blocat în Dubai. Adrian Negrescu ne spune ce înseamnă asta
Data actualizării: 20:14 06 Mar 2026 | Data publicării: 20:13 06 Mar 2026

EXCLUSIV Cash-ul este rege! Și aurul, refugiul investitorilor din întreaga lume, este blocat în Dubai. Adrian Negrescu ne spune ce înseamnă asta
Autor: Andrei Itu

avion emirates foto pexels

În Dubai, nu doar fluxul de pasageri a fost afectat, ci și transportul fizic de aur, în contextul conflictului din Orientul Mijlociu. Adrian Negrescu a explicat, pentru DC News, consecințele acestui blocaj asupra pieței mondiale.

În Dubai a fost blocat, pe lângă fluxul de pasageri, și fluxul fizic de aur, în contextul conflictului din Orientul Mijlociu. Având în vedere că Dubaiul este unul dintre cele mai importante noduri de aprovizionare la nivel mondial,  analistul economic Adrian Negrescu a explicat, pentru DC News, ce înseamnă afectarea fluxului fizic de aur pe plan mondial.

Ce va genera pe plan mondial turbulențele din Dubai cu privire la fluxul fizic de aur

„Probabil, la nivel internațional, a fost, la un moment dat, o problemă de aprovizionare cu aur folosit, mai ales, în industria electronică, în tot ceea ce ține de noile tehnologii. Este un fapt, care va genera, din păcate, o scumpire și mai importantă a aurului, care, în ultima vreme, înregistra o stagnare, din punct de vedere al cotațiilor, după o perioadă de corecții absolut normale, în condițiile în care prețurile crescuseră foarte, foarte mult.

Problemele din piața aurului, probabil, se vor vedea și în rândul celorlalte metale rare, prețioase. Este vorba despre argint, platină, toate vor avea de suferit de pe urma acestui război, fapt care va fi un element suplimentar de nervozitate în lumea investitorilor, pentru care aurul reprezenta una dintre valorile de refugiu, în cazul acestor situații economice neprevăzute", a spus Adrian Negrescu.

DC News: Și în acest caz, care va fi moneda, refugiul, spre ce vor migra? Spre alte metale rare, prețioase?

"Cash is king! - Cashul este rege!"

„Așa cum spunea și Warren Buffett Cash is king! - Cashul este rege! în această perioadă și probabil mult timp investitorii din piața internațională vor încerca să își marcheze câștigurile sau pierderile, urmând să stea pe cash în așteptarea unor vremuri mai bune. 

Se simte deja un vânt de dezintermediere pe piețele internaționale, în special pe bursa americană, fapt care angrenează și mai mult criza generată de scumpirea petrolului, a gazelor, a metalelor rare și de problemele inerente din lanțurile de aprovizionare la nivel mondial", a mai spus economistul Adrian Negrescu.

Vezi și - Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 7: Apărarea iraniană ar fi fost distrusă, Iranul spune că are sprijinul Rusiei și Chinei

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

adrian negrescu
dubai
aur
razboi
bani cash
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 20 minute
Top sfaturi și obiceiuri mai puțin luate în seamă pentru menținerea sănătății aparatului urinar
Publicat acum 41 minute
Granturi de până la 69.000 euro pentru fiecare MWh de stocare instalat. Planul lui Bogdan Ivan pentru facuri mici și stabilitate
Publicat acum 53 minute
SUA au anunțat o nouă estimare a duratei conflicului din Iran
Publicat acum 1 ora si 10 minute
Ce sunt cuplurile surogat? Radu Leca, Mihai Jianu și Dana Iancu răspund sâmbătă
Publicat acum 1 ora si 25 minute
Avertisment din Lituania: Rusia își extinde armata la granița NATO. Risc de război cu aliații
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 11 ore si 47 minute
Lista pasagerilor avionului din care Irina Ponta a fost exclusă, aprobată de MAE. Cât de ușor se poate afla ce s-a întâmplat, de fapt
Publicat acum 9 ore si 46 minute
Ce ar fi provocat gestul Oanei Țoiu în orice altă țară a lumii. Chirieac, analiză după discriminarea fiicei lui Victor Ponta
Publicat acum 8 ore si 36 minute
Irina Ponta s-a întors în România după ce a fost lăsată de Oana Țoiu în mijlocul războiului. Daciana Sârbu, anunțul momentului
Publicat acum 14 ore si 24 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 7: Apărarea iraniană ar fi fost distrusă, Iranul spune că are sprijinul Rusiei și Chinei
Publicat acum 7 ore si 34 minute
MAE a întrerupt transmisiunea live a briefingului de presă de azi fix când jurnaliștii au început să pună întrebări / video
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close