În Dubai a fost blocat, pe lângă fluxul de pasageri, și fluxul fizic de aur, în contextul conflictului din Orientul Mijlociu. Având în vedere că Dubaiul este unul dintre cele mai importante noduri de aprovizionare la nivel mondial, analistul economic Adrian Negrescu a explicat, pentru DC News, ce înseamnă afectarea fluxului fizic de aur pe plan mondial.

Ce va genera pe plan mondial turbulențele din Dubai cu privire la fluxul fizic de aur

„Probabil, la nivel internațional, a fost, la un moment dat, o problemă de aprovizionare cu aur folosit, mai ales, în industria electronică, în tot ceea ce ține de noile tehnologii. Este un fapt, care va genera, din păcate, o scumpire și mai importantă a aurului, care, în ultima vreme, înregistra o stagnare, din punct de vedere al cotațiilor, după o perioadă de corecții absolut normale, în condițiile în care prețurile crescuseră foarte, foarte mult.

Problemele din piața aurului, probabil, se vor vedea și în rândul celorlalte metale rare, prețioase. Este vorba despre argint, platină, toate vor avea de suferit de pe urma acestui război, fapt care va fi un element suplimentar de nervozitate în lumea investitorilor, pentru care aurul reprezenta una dintre valorile de refugiu, în cazul acestor situații economice neprevăzute", a spus Adrian Negrescu.

DC News: Și în acest caz, care va fi moneda, refugiul, spre ce vor migra? Spre alte metale rare, prețioase?

"Cash is king! - Cashul este rege!"

„Așa cum spunea și Warren Buffett Cash is king! - Cashul este rege! în această perioadă și probabil mult timp investitorii din piața internațională vor încerca să își marcheze câștigurile sau pierderile, urmând să stea pe cash în așteptarea unor vremuri mai bune.

Se simte deja un vânt de dezintermediere pe piețele internaționale, în special pe bursa americană, fapt care angrenează și mai mult criza generată de scumpirea petrolului, a gazelor, a metalelor rare și de problemele inerente din lanțurile de aprovizionare la nivel mondial", a mai spus economistul Adrian Negrescu.

