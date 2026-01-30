Aurul la preț record forțează schimbarea: Ce fac bijutierii italieni pentru a rămâne atractivi

Astfel, ei au schimbat designurile pentru a reduce conţinutul de aur al produselor lor, în condiţiile în care încearcă să atenueze impactul preţurilor record şi să atragă cumpărătorii atenţi la buget, transmite Reuters.

Prețul aurului, la nivel record

Preţul aurului a atins joi un nivel record, aproape de 5.600 de dolari pe uncie, mai mult decât dublu faţă de 2025, pentru că tensiunile geopolitice şi comerciale au împins investitorii către acest activ refugiu.

Însă creşterea preţurilor la aur pune presiune pe micii bijutieri, pentru că aceştia se confruntă cu solicitări tot mai mari din partea clienţilor, inclusiv a mărcilor internaţionale, pentru a produce articole mai ieftine, de la piese unicat la verighete, potrivt interviurilor cu patru bijutieri independenţi din principalele centre producătoare de bijuterii din Italia.

Principala întrebare auzită în ultima vreme

"Principala întrebare pe care am auzit-o în ultimele luni este dacă pot produce ceva mai uşor, având însă acelaşi aspect", a declarat Massimo Lucchetta, un bijutier independent de lângă Vicenza, principalul centru de prelucrare a aurului din Italia, în nord-estul ţării.

Vicenza, cunoscută ca unul dintre cele trei "oraşe ale aurului" din Italia, alături de Arezzo din Toscana şi Valenza din Piemont, organizează de două ori pe an târgul Vicenzaoro. Este un eveniment global pentru bijuterii şi ceasornicărie.

În Arezzo, mai mulţi producători de bijuterii au intensificat utilizarea utilajelor ce menţin forma unei bijuterii, însă îi reduc conţinutul de metal preţios, a declarat Giordana Giordini, proprietara mărcii independente de bijuterii Giordini. De exemplu, dimensiunea unui pandantiv va fi neschimbată, însă greutatea se reduce la jumătate. "Persoana cumpără în continuare aceeaşi idee de bijuterie", a declarat Giordini.

Italia a reprezentat 11,2% din piaţa globală de bijuterii în 2024

În anul 2024, Italia a reprezentat 11,2% din piaţa globală de bijuterii, în valoare de 130 de miliarde de dolari, conform unui studiu recent făcut de banca Mediobanca. Peste 6.800 de companii operează în industria aurului, argintului şi bijuteriilor din Italia. Sunt agajați aproape 34.000 de persoane, potrivit studiului.

Cecile Cabanis, director financiar la gigantul de lux LVMH, a zis marţi că preţul aurului a avut un impact negativ asupra performanţei afacerilor grupului cu ceasuri şi bijuterii, ce include mărci de bijuterii de lux precum Bulgari şi Tiffany.

Acest fapt se întâmplă chiar dacă conglomeratul francez, cu fabrica sa principală de producţie de aur în Valenza, a implementat măsuri de acoperire a riscurilor, inclusiv folosirea de instrumente financiare derivate şi negocierea preţului la livrările viitoare de metale preţioase, potrivit raportului său anual.

Presiunea cea mai mare este pe atelierele mai mici

Presiunea asupra atelierelor mai mici este mai acută decât în cazul conglomeratelor din cauza cheltuielilor şi riscurilor asociate cu tranzacţiile cu instrumente financiare derivate.

Fluctuaţiile mari, de la o zi la alta, ale preţului aurului şi argintului au un efect direct pe preţurile de vânzare cu amănuntul, deoarece costurile cu materiile prime sunt transferate direct pe seama clienţilor, a declarat Giordini. Un colier de aur care costa 300 de euro acum câteva luni ar putea avea acum un preţ de 500 de euro, a evidențiat ea.

Chiar dacă clienţii înstăriţi pot considera bijuteriile din aur ca o investiţie şi pot fi dispuşi să absoarbă preţuri mai mari, nevoia de a servi şi consumatorii mai puţin bogați determină concentrarea pe scăderea greutăţii, a spus un alt producător din Valenza.

"Dacă brandurile au nevoie de o anumită poziţionare prin preţ, ne cer ca în faza de dezvoltare să acordăm mai multă atenţie greutăţii finale", a menționat producătorul, care a vrut să îşi păstreze anonimatul din cauza preocupărilor legate de confidenţialitatea clienţilor.

Cât costă acum verighetele

Verighetele, în situația cărora greutatea constituie o parte semnificativă din costuri, devin un segment vital când vine vorba de sensibilitatea la preţ a cuplurilor. "Dacă înainte cheltuiau în jur de 600 de euro, astăzi s-ar putea să fie nevoiţi să cheltuiască peste 2.000", a declarat producătorul.

Acesta se aşteaptă însă ca cererea de bijuterii din aur să reziste, pentru că clienții consideră în continuare metalul galben ca pe un depozit de valoare. "În cele din urmă, ei plătesc pentru aur pentru că vor să fie din aur", a spus producătorul, notează Agerpres.

Vezi și - Prețul aurului a atins o valoare istorică. Economistul Adrian Negrescu, recomandări pentru românii care vor să investească